Liverpool vs Tottenham Hotspur Wett Tipp: Spurs im freien Fall Richtung

Während die Reds in Istanbul gegen Galatasaray strauchelten, herrscht bei den Spurs das pure Chaos. Wir setzen daher voll auf einen Heimsieg für die Mannschaft von Arne Slot.

Die besten Wetten für Liverpool vs Tottenham Hotspur

Liverpool gewinnt & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,72 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,80 auf bet365

Mo Salah trifft jederzeit zu einer Quote von 2,05 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Liverpool 3:1 Tottenham

Torschützen-Wett Tipp: Liverpool – Mo Salah (2x), Hugo Ekitike; Tottenham Hotspur – Dominic Solanke

Liverpool präsentierte sich unter Arne Slot zuletzt als Wundertüte. Im Februar feierten die Reds noch vier Siege in Folge, doch der März begann mit einer völlig überraschenden Pleite gegen die Wolverhampton Wanderers. Nach der Niederlage in der Champions League gegen Galatasaray bietet das kommende Wochenende nun die Chance, in der Tabelle wieder auf Platz drei zu klettern.

Bei Tottenham Hotspur hingegen brennt der Baum lichterloh. Die herbe 2:5-Klatsche gegen Atletico Madrid war bereits die sechste Niederlage in Serie. Erschreckend: Im gesamten Kalenderjahr 2026 konnten die "Lilywhites" noch kein einziges Premier-League-Spiel gewinnen. Sollte der Negativtrend anhalten, droht dem Team in den nächsten Tagen tatsächlich der Absturz auf einen Abstiegsplatz.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Tottenham Hotspur

Liverpool:Alisson, Frimpong, van Dijk, Konate, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike

Tottenham Hotspur:Vicario, Porro, Dragusin, Danso, Spence, Sarr, Gray, Kolo Muani, Simons, Tel, Solanke

Torfestival an der Mersey – Spurs-Krise verschärft sich

Es wird erwartet, dass Liverpool die bittere Pleite unter der Woche in der Türkei schnell wegsteckt, wenn es gegen die kriselnden Spurs geht. Die Reds wirkten zuletzt zwar nicht immer stabil, treffen aber auf ein Tottenham-Team, das komplett von der Rolle ist. Mit dem Heimvorteil an der Anfield Road im Rücken geht Liverpool als haushoher Favorit ins Rennen.

Arne Slot wird voraussichtlich wieder auf Alisson setzen können, der unter der Woche noch passen musste. Auch Federico Chiesa steht vor einer Rückkehr in den Kader. Bitter: Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Leoni und Alexander Isak fallen langfristig aus. Dennoch sollte die individuelle Qualität der Gastgeber ausreichen, um die drei Punkte einzufahren.

Bei Tottenham verschärft sich die Personallage hingegen dramatisch – das könnte ein ganz langer Abend am Merseyside werden. Wilson Odobert, Lucas Bergvall, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski und James Maddison fehlen allesamt. Zu allem Überfluss ist Micky van de Ven gesperrt, während hinter den Einsätzen von Palhinha und Cristian Romero dicke Fragezeichen stehen. Alles Faktoren, die klar für Liverpool sprechen.

Liverpool vs Tottenham Hotspur Wette 1: Liverpool gewinnt & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,72 auf bet365

Trotz Krise: Tottenham trifft fast immer

Igor Tudor und seine Männer erleben derzeit eine echte Horrorsaison, doch völlig harmlos sind sie nicht. Obwohl die Spurs nur zwei ihrer letzten 15 Pflichtspiele gewinnen konnten, finden sie regelmäßig den Weg zum Tor. In nur zwei dieser Partien blieben sie ohne eigenen Treffer.

Da die Defensive der Reds zuletzt alles andere als sattelfest wirkte, werden die Gäste ihre Chancen wittern. Liverpool kassierte in den letzten vier Spielen sechs Gegentore und behielt in den vergangenen neun Partien nur dreimal eine weiße Weste. Da bei beiden Teams die Quote für „Beide Teams treffen“ (BTTS) statistisch bei 62 % liegt, ist dies auch für Sonntag ein sehr wahrscheinliches Szenario.

Ein Blick in die Historie verspricht Spektakel: Die letzten beiden Duelle lieferten insgesamt zehn Tore. Dass beide Mannschaften treffen, hat bei dieser Paarung Tradition: In 11 der letzten 13 Aufeinandertreffen seit Dezember 2020 war dies der Fall. Wir gehen fest davon aus, dass am Wochenende die Nummer 12 in 14 Spielen folgt.

Liverpool vs Tottenham Hotspur Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,80 auf bet365

Mo Salahs Lieblingsgegner

Mo Salah spielt vielleicht nicht seine überragendste Saison im Dress der Reds, aber der Ägypter bleibt eine Lebensversicherung. Der 33-Jährige steht kurz davor, auch in der Saison 2025/26 zweistellig zu treffen, und braucht nur noch drei Scorerpunkte, um die 20er-Marke (Tore/Assists) zu knacken. Selbst in einer Formdelle ist er für Liverpool unverzichtbar.

Es gibt kaum ein Team, gegen das Salah lieber spielt als Tottenham. Die Nummer 11 der Reds kommt in 24 Spielen gegen die Spurs auf stolze 21 Scorerpunkte. Allein in der letzten Saison war er siebenmal direkt beteiligt. Mit insgesamt 16 Toren gegen den Klub aus Nord-London hat kein anderer Verein häufiger gegen den "Egyptian King" hinter sich greifen müssen.

Während die Buchmacher Hugo Ekitike als wahrscheinlichsten Torschützen sehen, setzen wir aufgrund der Historie auf Salah. Er könnte einmal mehr derjenige sein, der Tottenhams Hoffnungen auf den Klassenerhalt einen herben Dämpfer versetzt.

Liverpool vs Tottenham Hotspur Wette 3:Mo Salah trifft jederzeit zu einer Quote von 2,05 auf bet365

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