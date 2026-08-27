Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Liverpool ein schweres Spiel bevorsteht, während sich die Reds an einen neuen Trainer gewöhnen müssen. Das gibt Forest eine Chance, etwas Zählbares mitzunehmen.

Die besten Wetten für Liverpool vs Nottingham Forest

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,74 bei bet365

Doppelte Chance – Nottingham Forest/Unentschieden zu einer Quote von 2,28 bei bet365

Torschütze – Morgan Gibbs-White zu einer Quote von 4,20 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Liverpool 1:1 Nottingham Forest

: Liverpool 1:1 Nottingham Forest Torschützen-Wett-Tipp: Liverpool – Dominik Szoboszlai; Nottingham Forest – Morgan Gibbs-White

Liverpools erster Premier-League-Auftritt war von Anfang an eine schwierige Auswärtsaufgabe bei Newcastle. Diese Partie sorgt traditionell für viele Tore, und auch diesmal fielen beim 2:2 insgesamt vier. Die Reds retteten den Punkt in den Schlussminuten, als Dominik Szoboszlai vom Elfmeterpunkt einnetzte.

Andoni Iraola hat das Team im Sommer übernommen, weshalb die Spieler noch Zeit brauchen, um sich an seine Methoden zu gewöhnen. Liverpool erfüllte die Vorgaben des Trainers nicht, da beide Gegentore aus Kontersituationen fielen. Diese defensive Instabilität könnte auch im ersten Heimspiel der Saison zum Problem werden.

Nottingham Forest dürfte von der 1:0-Heimniederlage gegen Leeds United enttäuscht gewesen sein. Die „Tricky Trees“ kassierten den Gegentreffer erst in der 88. Minute, als Anton Stach per direktem Freistoß am kurzen Pfosten traf. Auch die Gäste stehen unter neuer Leitung: Oliver Glasner ist bereits ihr fünfter Cheftrainer innerhalb von weniger als einem Jahr.

Er hofft, an die Erfolge anknüpfen zu können, die er bei Crystal Palace feierte. Anfield ist ein schwieriges Pflaster, doch Forest hat dort in den vergangenen Duellen gut abgeschnitten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Nottingham Forest

Liverpool : Alisson, Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Gakpo, Isak

: Alisson, Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Gakpo, Isak Nottingham Forest: Sels, Diomande, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Sangare, Williams, Gibbs-White, Ndoye, Igor Jesus

Die Heimabwehr kann ausgenutzt werden

Liverpools größte Schwäche zu Saisonbeginn war die Abwehr. Virgil van Dijk ist nicht mehr so schnell wie früher, während sich die beiden neuen Innenverteidiger erst noch an die Liga gewöhnen müssen. Iraola wechselte gegen Newcastle Jeremy Jaquet für Ronald Araujo aus, was zeigt, dass die Defensive noch nicht gefestigt ist.

Die beiden Gegentore, die Liverpool am Samstag kassierte, ähnelten dem, was man bereits in der Vorsaison von der Abwehr sah. Bei 68 % der Ligaspiele Liverpools trafen beide Teams, sowohl zu Hause als auch auswärts. Glasners Mannschaft dürfte versuchen, genau diese Schwächen an diesem Wochenende auszunutzen.

Auch Forest tat sich in der Vorsaison schwer, zu Null zu spielen, und hielt nur in fünf von 19 Auswärtsspielen die Null. Die Gäste haben in dieser Saison noch nicht getroffen, sollten aber gut genug sein, um der Heimabwehr Probleme zu bereiten.

Liverpool vs Nottingham Forest Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,74 bei bet365

Forest gewinnt Selbstvertrauen in Anfield

Anfield war traditionell ein schwieriges Pflaster für Gastmannschaften. Allerdings war Liverpool in der Vorsaison zu Hause nicht mehr so stark und gab in neun von 19 Ligaspielen Punkte ab.

Eine dieser Partien war ausgerechnet gegen Nottingham Forest, das im November vergangenen Jahres mit 3:0 gewann. Die „Tricky Trees“ sind derzeit nicht in Bestform, sollten bei einem solchen Anlass aber nicht unterschätzt werden. Forest gewann jeden der letzten beiden Auswärtsauftritte in Anfield.

Da beide Teams noch ihre beste Aufstellung suchen, ist eine Prognose schwierig. Forests jüngste Erfolge deuten darauf hin, dass die Truppe von Glasner es den Gastgebern schwer machen kann. Liverpool ist jedoch seit drei Spielen ungeschlagen und dürfte zu Hause schwer zu bezwingen sein.

Liverpool vs Nottingham Forest Wette 2: Doppelte Chance – Nottingham Forest/Unentschieden zu einer Quote von 2,28 bei bet365

Eine echte Torgefahr

Für die Torschützenwette haben wir uns für einen Forest-Spieler entschieden, weil er guten Value bietet. Kapitän Morgan Gibbs-White war in der Vorsaison ihr bester Spieler und könnte diese Form am Samstag wiederholen. Der englische Mittelfeldspieler erzielte in der vergangenen Saison 15 Tore in 37 Ligaspielen – die höchste Ausbeute unter allen Mittelfeldspielern der Liga.

Gibbs-White taucht regelmäßig in gefährlichen Angriffspositionen auf und ist oft rund um den Mittelstürmer eingebunden. Chris Woods Spielstil hat ihm in der Vergangenheit geholfen, Chancen zu kreieren, doch Gibbs-White bleibt eine Torgefahr, egal wer vorne aufläuft. In zwei seiner letzten drei Premier-League-Spiele hat er getroffen.

Außerdem traf er, als Forest im November vergangenen Jahres zuletzt in Liverpool zu Gast war. Das macht den Kapitän zu einem starken Kandidaten, um auch an diesem Wochenende zu treffen.

Liverpool vs Nottingham Forest Wette 3: Torschütze – Morgan Gibbs-White zu einer Quote von 4,20 bei bet365

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