Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Mauricio Pochettinos erstes Spiel als Trainer von Manchester United unentschieden endet, wobei Bruno Fernandes für die Gäste trifft.

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Die besten Wetten für Liverpool vs Manchester United

Doppelte Chance – Unentschieden oder Manchester United zu einer Quote von 2.05 bei Interwetten

1. Halbzeit – Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 3.60 bei Interwetten

Bruno Fernandes erzielt ein Tor zu einer Quote von 3.85 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Liverpool 1:1 Manchester United

Torschützen-Wett-Tipp: Liverpool – Alexander Isak; Manchester United – Bruno Fernandes

Liverpool konnten unter Andoni Iraola zu Hause bislang nicht überzeugen. Zuletzt gewannen die Reds jedoch mit 3:1 bei Crystal Palace und schoben sich damit in die Top vier. Drei der letzten vier Premier-League-Partien hat die Mannschaft von Iraola gewonnen.

Manchester United erzielte vor zwei Wochen in der Nachspielzeit zwei Tore und rettete so ein 4:4-Unentschieden gegen Aston Villa. Dieses späte Comeback reichte allerdings nicht, um Michael Carrick zu retten, der wenige Tage später entlassen wurde.

Kurz darauf wurde die Verpflichtung von Mauricio Pochettino bestätigt, der seinen Posten als Trainer der USA verließ. Er übernimmt ein Team, das sich mit nur einem Saisonsieg in der Liga im Abstiegskampf befindet.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Manchester United

Liverpool voraussichtliche Aufstellung: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Manchester United voraussichtliche Aufstellung: Lammens, Mazraoui, Yoro, Maguire, Dalot, Tielemans, Mainoo, Amad, Fernandes, Cunha, Mbeumo

Pochettino vor positivem Einstand

Liverpools Bilanz von nur einem Sieg aus fünf Heimspielen in der Premier League macht den Gästen Hoffnung. Arsenal und Manchester City haben in dieser Saison bereits beide an der Anfield Road gewonnen, ohne ein Gegentor zu kassieren.

Die letzten Wochen unter Carrick bei United waren turbulent. Aktuelle und ehemalige Spieler äußerten sich offen kritisch über die Führung des Klubs. Das deutet darauf hin, dass viele den Wechsel begrüßt hätten. Sie dürften hungrig darauf sein, sich vor ihrem neuen Trainer zu beweisen.

Pochettino erwischte bei jeder seiner bisherigen Stationen als Klubtrainer einen guten Einstand. Der 54-Jährige gewann zwei und spielte viermal unentschieden, verlor dabei keines dieser Spiele.

Sein erstes Spiel als Trainer des FC Chelsea bestritt er ebenfalls gegen Liverpool. Die Partie endete im August 2023 1:1, mit Toren von Axel Disasi und Luis Diaz. Wir erwarten, dass Pochettino erneut einen positiven Einstand bei seinem neuen Klub hinlegt, was zu den gebotenen Außenseiterquoten interessant erscheint.

Liverpool vs Manchester United Wette 1: Doppelte Chance – Unentschieden oder Manchester United zu einer Quote von 2.05 bei Interwetten

Eine enge erste Halbzeit erwartet

Pochettino wird Zeit brauchen, um seinen bevorzugten, intensiven Offensivstil zu implementieren. Seine bisherigen Antrittsspiele bei neuen Klubs verliefen eher torarm. Alle sechs dieser Partien endeten mit zwei oder weniger Toren, zwei davon sogar 0:0.

Pochettinos Priorität im ersten Spiel dürfte sein, die defensiven Probleme in den Griff zu bekommen. United hat in jedem der letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben mindestens zwei Gegentore kassiert. Das muss sich ändern.

In dieser Saison verliefen Uniteds Premier-League-Partien nach der Pause deutlich offener. Nur 29 % der erzielten Tore und 37 % der Gegentore fielen in der ersten Halbzeit.

Bei Liverpool zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Reds erzielten lediglich 36 % ihrer Premier-League-Tore vor dem Seitenwechsel. In zwei ihrer fünf Heimspiele in der englischen Eliteliga stand es zur Pause noch 0:0.

Trotz einiger Abwehrprobleme endete auch die erste Halbzeit in 60 % von Uniteds Auswärtsspielen torlos. Dass sich das fortsetzt, bietet bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 28 % sehr guten Value.

Liverpool vs Manchester United Wette 2: 1. Halbzeit – Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 3.60 bei Interwetten

Fernandes trifft an der Anfield Road

Bruno Fernandes gehörte zu den Spielern, die Carrick öffentlich kritisierten. Er hat also allen Grund, sich nach dem Trainerwechsel beweisen zu wollen. Der portugiesische Nationalspieler ist in guter Form und erzielte in seinen letzten vier Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft drei Tore.

Auch wenn er in dieser Saison weniger kreativ aufspielt, bleibt seine Torausbeute positiv. Er hat seine Werte im Vergleich zur Vorsaison sogar gesteigert. In der Premier League trifft Fernandes in dieser Saison im Schnitt alle 203 Minuten.

Fernandes kommt zudem häufiger zum Abschluss. Mit durchschnittlich 3,4 Torschüssen pro Spiel erreicht er seine höchste Quote in einer Premier-League-Saison.

In 14 Pflichtspielen für seinen Klub hat der Mittelfeldspieler sechsmal getroffen. In seiner aktuellen Form bietet er bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 33 % eine gute Option für eine Torschützenwette.

Liverpool vs Manchester United Wette 3: Bruno Fernandes erzielt ein Tor zu einer Quote von 3.85 bei Interwetten

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