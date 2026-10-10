Weitere Details und Quoten findest du auf den offiziellen Websites der Wettanbieter. Zusätzliche Informationen bieten folgende Seiten:

So funktioniert der bet365 Angebotscode: Alle Infos zu Registrierung und Willkommensbonus

Entdecke die besten Sportwetten Anbieter in Deutschland.

Vergleiche die aktuell besten Sportwetten Bonus Angebote.

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich Manchester City in einem engen Duell gegen Liverpool durchsetzt.

Liverpool hat sich unter Andoni Iraola ebenfalls als schwer bezwingbar erwiesen. Die Reds sind ungeschlagen und haben in fünf Spielen nur vier Gegentore kassiert.

Die besten Wetten für Liverpool vs Manchester City

Manchester City (Draw No Bet) zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Rayan Cherki – Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Liverpool 0:2 Manchester City

Liverpool 0:2 Manchester City Torschützen-Wett-Tipp: Manchester City – Haaland, Cherki

Liverpool empfängt Tabellenführer Manchester City am Sonntag zum Spitzenspiel des sechsten Spieltags der Premier-League-Saison 2026/27 in Anfield. Die auf Platz sechs liegenden Reds wollen den Rückstand verkürzen.

Andoni Iraolas Amtszeit ist für die Reds relativ gut angelaufen. Unter dem Spanier haben sie noch nicht verloren, gewannen zwei und holten drei Unentschieden aus den ersten fünf Spielen. Auch defensiv wirken sie stabiler und kassierten erst vier Gegentore.

Iraolas größte Sorge gilt der Verfügbarkeit seiner Spieler an diesem Wochenende. Sowohl Alexander Isak als auch Cody Gakpo zogen sich im Länderspieleinsatz mittelschwere Verletzungen zu. Iraola stuft beide für das Duell mit City als fraglich ein. Damit bliebe den Reds mit Lewis Koumas nur ein einziger fitter Mittelstürmer, da auch Hugo Ekitike ausfällt.

Die Partie am Sonntag ist für City das erste Premier-League-Spiel seit dem belastenden Urteil über die finanziellen Angelegenheiten des Klubs. Enzo Marescas Mannschaft steht mit einer perfekten Bilanz an der Tabellenspitze und hat alle fünf Saisonspiele gewonnen.

City erzielte 13 Tore und kassierte lediglich fünf Gegentore, womit sich bereits ein Drei-Punkte-Vorsprung auf den Titelverteidiger Arsenal herausgebildet hat. Phil Foden fehlt gesperrt beim Ausflug nach Merseyside, während Nico O'Reilly (Muskelverletzung) noch einen späten Fitnesstest absolvieren muss.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Manchester City

Liverpool : Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Munoz, Wirtz, Koumas

: Alisson, Kerkez, Araujo, van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Munoz, Wirtz, Koumas Manchester City: Donnarumma, Nunes, Gvardiol, Guehi, Dias, Anderson, Fernandez, Ndiaye, Semenyo, Cherki, Haaland

Liverpools Offensive durch Verletzungen geschwächt

Liverpool könnte auf seine beiden wichtigsten Offensivkräfte verzichten müssen. Alexander Isak zog sich im Länderspieleinsatz mit Schweden eine Oberschenkelverletzung zu, während sich Cody Gakpo im Spiel für die Niederlande ein Knöchelproblem einhandelte. Andoni Iraola bestätigte, dass Gakpo mehrere Wochen ausfallen könnte, während Isak für Sonntagnachmittag als hochgradig fraglich gilt.

Die Reds verfügen nur über begrenzte Optionen, um die Ausfälle zu kompensieren. Hugo Ekitike fällt langfristig aus, und Federico Chiesa hat trotz der Rückkehr ins Training noch keine Spielminuten gesammelt. Lewis Koumas dürfte der einzige fitte Mittelstürmer sein.

Der Einstieg in den Draw-No-Bet-Markt nimmt das Unentschieden-Risiko aus der Wette. Der Markt impliziert eine Wahrscheinlichkeit von 55,6 % für einen Sieg von Manchester City. Wir gehen davon aus, dass diese näher bei 60–65 % liegen sollte, sollten sowohl Isak als auch Gakpo ausfallen.

Liverpool vs Manchester City Wette 1: Manchester City (Draw No Bet) zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Defensivstärke spricht für ein torarmes Duell

Beide Defensivreihen haben in dieser Saison überzeugt. City kassierte in fünf Spielen fünf Gegentore. Liverpool war mit nur vier Gegentoren noch stabiler.

Liverpools größte Schwäche liegt im Angriff, mit gerade einmal sieben Toren in fünf Ligaspielen. Ein torloses Heimremis gegen Fulham und ein knapper 1:0-Sieg gegen Bournemouth zeigen die Probleme im letzten Drittel.

City dürfte sich mit einem Punkt aus Anfield zufriedengeben, zumal eine anstrengende Länderspielpause die Spieler ermüdet haben könnte. Liverpools Offensivoptionen wären zusätzlich geschwächt, sollten Isak und Gakpo ausfallen. Die Reds blieben dann ohne anerkannten Mittelstürmer, mit Lewis Koumas als einziger Alternative. Angesichts der soliden Defensivbilanzen beider Teams wirkt die Quote von 2.50 auf Unter 2,5 Tore attraktiv, was einer Wahrscheinlichkeit von 40 % entspricht.

Liverpool vs Manchester City Wette 2: Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Cherki bietet sehr guten Value für Tor oder Vorlage

Rayan Cherki fliegt in dieser City-Mannschaft weiterhin unter dem Radar. Er erzielte drei Tore und legte zwei Treffer auf – in nur 305 Premier-League-Minuten.

Er kommt auf 1,48 Torbeteiligungen pro 90 Minuten, eine Quote, die nur wenige Angreifer der Liga erreichen. Auch von der Länderspielpause kehrte er in guter Form zurück.

Cherki erzielte ein Tor und zwei Vorlagen in vier Einsätzen für Zinedine Zidanes neu formiertes Frankreich. Eine dieser Vorlagen gelang ihm nach nur 13 Minuten auf dem Platz. Liverpool ist auf der rechten Abwehrseite unterbesetzt, was Cherki zusätzliche Räume verschaffen könnte. Bei einer Quote von 2.10 ist die Wette auf Tor oder Vorlage in unseren Liverpool vs Manchester City Wett-Tipps eine Option mit sehr gutem Value.

Liverpool vs Manchester City Wette 3: Rayan Cherki – Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2,10 bei bet365

+