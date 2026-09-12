Liverpool vs Fulham Wett-Tipp: Der Aufwärtstrend der Reds setzt sich fort

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Liverpool ihren dritten Sieg in Serie einfahren, während beide Teams weiter munter Tore erzielen.

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Die besten Wetten für Liverpool vs Fulham

Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,87 bei bet365

Liverpool 6+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 1,83 bei bet365

Tor oder Vorlage – Dominik Szoboszlai zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Liverpool 3:1 Fulham

Torschützen-Wett-Tipp: Liverpool – Isak, Szoboszlai, Barcola; Fulham – García

Liverpool empfängt Fulham am Samstag in der Anfield Road zum vierten Spiel der Saison 2026/27 in der Premier League. Die Gastgeber kommen frisch von einem Champions-League-Sieg gegen Atlético Madrid unter der Woche.

Andoni Iraolas Mannschaft hat inzwischen ihren Rhythmus gefunden. Auf einen komfortablen 2:0-Erfolg in Ipswich folgte ein 2:1-Sieg gegen Atlético, bei dem Liverpool einen Rückstand drehte. Dominik Szoboszlai glich aus, bevor Alexis Mac Allister fünf Minuten nach der Pause traf.

Nach dem Spiel bestätigte Iraola, dass Cody Gakpo nach einem Schlag fraglich ist. Das wiegt schwer, hat der Niederländer doch in drei Spielen vier Torbeteiligungen vorzuweisen. Bradley Barcola wurde wegen Krämpfen ausgewechselt, sollte aber einsatzfähig sein. Hugo Ekitiké, Conor Bradley und Giovanni Leoni fehlen weiterhin.

Ein Auswärtsspiel in Anfield dürfte für ein Fulham-Team, das kaum in schlechterer Form sein könnte, wie eine gewaltige Herausforderung wirken. Álvaro Arbeloa hat alle drei Ligaspiele verloren, seit er im Sommer Marco Silva ersetzt hat.

Heimniederlagen gegen Chelsea und Crystal Palace umrahmten eine 1:0-Niederlage in Sunderland. Fulham hat sieben Gegentore kassiert und steht ohne einen einzigen Punkt am Tabellenende. Arbeloa steht bereits unter Druck der Anhänger, und auch die mediale Aufmerksamkeit wächst. Sowohl Tom Cairney als auch Luc de Fougerolles werden die Reise nach Merseyside verletzungsbedingt verpassen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Fulham

Liverpool: Alisson, Araújo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Muñoz, Wirtz, Ngumoha, Isak

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Iwobi, Charles, Bobb, King, Palacios, García

Die Geschichte spricht für viele Tore am Samstag

Vier der letzten fünf Duelle zwischen diesen beiden Teams brachten drei oder mehr Tore. Beide Mannschaften trafen zudem in sieben der letzten acht direkten Duelle.

Das jüngste Auswärtsspiel in Craven Cottage endete 2:2. Arbeloa setzt auf ein mutiges System mit hohem Pressing und einer hohen Abwehrlinie. Diese Struktur lässt kaum Absicherung in der Restverteidigung und sorgt für Chaos bei Ballverlusten.

Fulham hat dadurch in drei Spielen bereits sieben Gegentore kassiert. Dennoch hat die Mannschaft von Arbeloa selbst 5,42 Expected Goals erzeugt. Auch Liverpool kassierte in drei der bisherigen vier Pflichtspiele der Saison Gegentore. Insgesamt wirkt das wie der klarste Value-Pick unter unseren drei Liverpool gegen Fulham Wett-Tipps.

Liverpool vs Fulham Wette 1: Über 2,5 Tore & Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,87 bei bet365

Schussvolumen sollte für die Reds kein Problem sein

Liverpool kommt in dieser Saison im Schnitt auf sechs Schüsse aufs Tor pro Spiel. Alexander Isak hat in drei Ligaspielen bereits drei Tore erzielt. Cody Gakpo, Florian Wirtz und Dominik Szoboszlai sorgen dahinter kontinuierlich für Torgefahr.

Fulham hat in drei Spielen sieben Gegentore zugelassen und blieb kein einziges Mal ohne Gegentor. Die aggressive Linie der Londoner lädt eher zu Abschlüssen ein, als sie zu verhindern. Crystal Palace nutzte diese Schwäche am vergangenen Wochenende mehrfach im Konter aus. Sogar die Eagles kamen in Craven Cottage auf fünf Schüsse aufs Tor.

Liverpool dürfte anhaltenden Druck und ein hohes Angriffsvolumen in Anfield erzeugen. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 54,6 % wirkt angesichts der zunehmenden Offensivstärke der Reds zu niedrig.

Liverpool vs Fulham Wette 2: Liverpool 6+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 1,83 bei bet365

Szoboszlai dürfte stark eingebunden sein, falls Gakpo und Barcola ausfallen

Szoboszlai erzielte am Mittwochabend Liverpools Ausgleichstreffer gegen Atlético Madrid. Er verwandelte zudem am ersten Spieltag bei Newcastle einen Elfmeter in der Nachspielzeit.

Das bestätigt ihn als Iraolas festen Elfmeterschützen. Mit 33,3 km hat er in dieser Saison mehr Strecke zurückgelegt als jeder seiner Teamkollegen. Dieses Laufpensum erlaubt es ihm, spät in den Strafraum zu stoßen und Chancen aus Rückpässen und Flanken zu bekommen.

Unter der Woche trat er zudem für die meisten Eckbälle Liverpools an, ein weiterer naheliegender Weg zu einer Vorlage. Fulhams unorganisierte Abwehr dürfte gerade aus zweiten Bällen Chancen zulassen. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 50 % erscheint hier überraschend niedrig.

Liverpool vs Fulham Wette 3: Tor oder Vorlage – Dominik Szoboszlai zu einer Quote von 2,00 bei bet365

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