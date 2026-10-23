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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Liverpool ihre Siegesserie fortsetzen und dem Höhenflug der Seagulls ein Ende setzen.

Die besten Wetten für Liverpool vs Brighton

Erstes Team, das trifft – Brighton zu einer Quote von 2,10 bei Betano

1X2 – Liverpool zu einer Quote von 2,11 bei Betano

Torschütze – Charalampos Kostoulas zu einer Quote von 2,90 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Liverpool 3:2 Brighton

: Liverpool 3:2 Brighton Torschützen-Wett-Tipp: Liverpool – Alexander Isak, Cody Gakpo, Florian Wirtz; Brighton – Charalampos Kostoulas, Pascal Gross

Die Niederlage gegen Manchester City im ersten Premier-League-Spiel nach der verlängerten Länderspielpause scheint die Reds beflügelt zu haben. Seitdem sind sie makellos geblieben, obwohl sie mit einem von Verletzungen gebeutelten Kader antreten mussten. Andoni Iraola kann stolz sein auf das, was der 20-malige englische Meister in den vergangenen Wochen erreicht hat.

Vergangene Woche drehten sie gegen den Tabellensechsten Brentford einen Rückstand und holten den Sieg. Unter der Woche lagen sie zu Hause gegen Villarreal nach 30 Minuten bereits 0:2 zurück, kämpften sich aber zurück und gewannen mit 4:3. Diese Widerstandsfähigkeit ist typisch für Meistermannschaften, und Iraola hofft, dass sein Team auf diesen Ergebnissen aufbauen und in der Tabelle klettern kann.

Die Gäste sind wohl die Geschichte dieser Saison. Fabian Hürzelers Mannschaft hat ganz England und die Fußballwelt überrascht. Sie reisen als Tabellendritte nach Anfield, zwei Punkte hinter Arsenal und fünf hinter Manchester City. Man kann getrost sagen, dass Brighton in dieser Saison in Bestform ist. Die Seagulls haben in sieben Premier-League-Spielen nur eines verloren.

In der Conference League starteten sie mit einem beeindruckenden 4:0 gegen Kauno Žalgiris in die Kampagne. Es folgte am Donnerstag ein torloses Remis beim Auswärtsspiel in Jablonec. Brightons Fans dürften sich über den besten Saisonstart des Klubs seit zehn Jahren freuen, und ein Sieg hier würde das Ganze noch besonders machen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Brighton

Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Brighton: Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Andres, Gomez, Ayari, De Cuyper, Kostoulas

Seagulls sollen zuerst treffen

Brightons Offensivspiel war in dieser Saison eine Augenweide. Nach sieben Spielen führen die Seagulls die Torschützenliste mit 23 erzielten Treffern an. Dieser Schnitt von 3,29 Toren pro Spiel kommt daher, dass sie in jeder einzelnen Liga-Partie bislang getroffen haben.

Brightons xG-Wert (erwartete Tore) von 14,91 nach sieben Spielen ist der zweithöchste der Liga, nur knapp hinter Manchester Citys 15,12. Hürzelers Team kam auf 125 Torschüsse, nur Manchester United hatte mit 138 mehr. Allerdings führt Hürzelers Mannschaft die Liga bei den Schüssen aufs Tor an, mit 42.

Interessant an den Seagulls ist, dass sie in 71 % ihrer Liga-Spiele in dieser Saison in Führung gegangen sind. Auswärts gingen sie in zwei von drei solchen Partien in Führung. Liverpool hingegen kassierte zu Hause in 67 % ihrer Spiele den ersten Gegentreffer und musste in der Liga in Anfield bislang noch nie als Erster treffen.

Liverpool vs Brighton Wette 1: Erstes Team, das trifft – Brighton zu einer Quote von 2,10 bei Betano

Der Anfield-Faktor

Auch wenn Brighton wahrscheinlich zuerst trifft und Liverpool in Rückstand bringt, sind die Reds gut genug, um zurückzuschlagen. Dasselbe Szenario spielte sich vergangene Woche im Gtech Community Stadium ab, wo Brentford den ersten Treffer erzielte. Dennoch kamen Iraolas Schützlinge in der zweiten Halbzeit stärker zurück und sicherten sich alle drei Punkte.

Eine ähnliche Situation ergab sich unter der Woche in Anfield, als Villarreal in Führung ging. Allerdings reagierte Liverpool diesmal deutlich schneller und fuhr am Ende einen packenden 4:3-Sieg ein. Brighton ist zudem nicht unschlagbar, denn die einzige Niederlage dieser Saison setzte es auswärts bei Chelsea an der Stamford Bridge.

Anfield ist für jedes Team ein schwieriges Pflaster. Da Liverpool sich zunehmend Iraolas Taktik zu eigen macht, sollten sie das Spiel für sich entscheiden. Die Reds sind in den letzten sechs direkten Duellen an diesem Ort ungeschlagen, Brightons letzter Sieg in Liverpool datiert aus dem Jahr 2021. Zudem gewann bei den jüngsten direkten Duellen an jedem Austragungsort jeweils das Heimteam. Deshalb erwarten wir, dass die Reds die volle Punktzahl einfahren.

Liverpool vs Brighton Wette 2: 1X2 – Liverpool zu einer Quote von 2,11 bei Betano

Kostoulas soll Liverpools defensive Unsicherheiten ausnutzen

Bradley Barcola, Cody Gakpo und Alexander Isak bilden ein furchteinflößendes Offensivtrio, das jeder Abwehr Probleme bereiten kann. Allerdings bieten sie nicht so sehr guten Value fürs Toreschießen wie Spieler aus dem gegnerischen Lager. Hürzeler hat sein Vertrauen in den jungen griechischen Stürmer Charalampos Kostoulas gesetzt.

Der 19-Jährige traf vergangene Woche beim 5:0-Kantersieg gegen Crystal Palace und steuerte zudem eine Vorlage bei. Zum Vergleich: In der vergangenen Saison kam der junge Angreifer nur auf zwei Tore in 21 Premier-League-Einsätzen. In dieser Saison hat er bereits drei Tore und zwei Vorlagen in nur sieben Spielen gesammelt.

Kostoulas erzielte vier Tore in seinen letzten fünf Partien für Brighton, das Auswärtsspiel in Jablonec unter der Woche ausgenommen, bei dem er als nicht eingesetzter Ersatzspieler auf der Bank saß. Deshalb ist er unsere Wahl als Torschütze gegen eine Liverpool-Abwehr, die derzeit verunsichert wirkt.

Liverpool vs Brighton Wette 3: Torschütze – Charalampos Kostoulas zu einer Quote von 2,90 bei Betano

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