Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Atlético Madrid gegen Liverpool eine Niederlage vermeidet, da die Defensive der Reds zuletzt anfällig war und Julian Álvarez ins Team zurückkehren dürfte.

Die besten Wetten für Liverpool vs Atlético Madrid

Doppelte Chance – Unentschieden oder Atlético zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Alexander Isak Torschütze zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,37 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Liverpool 1:1 Atlético Madrid

: Liverpool 1:1 Atlético Madrid Torschützen-Wett-Tipp: Liverpool – Isak; Atlético Madrid – Álvarez

Liverpool empfängt Atlético am Mittwochabend in einer Neuauflage des Spieltag-1-Duells der vergangenen Saison. Die Reds gewannen damals mit 3:2.

Andoni Iraolas Mannschaft befindet sich noch im Aufbau. Fünf Punkte aus den ersten drei Premier-League-Spielen stehen zu Buche, wobei in den ersten beiden Partien jeweils zwei Gegentore kassiert wurden. Der jüngste 2:0-Sieg in Ipswich stärkte das Selbstvertrauen, mit einem Doppelpack von Alexander Isak in Portman Road.

Der schwedische Stürmer wirkt nach einer verletzungsgeplagten ersten Saison an der Anfield Road deutlich schärfer. Iraola muss weiterhin auf Hugo Ekitike, Conor Bradley und Giovanni Leoni verzichten. Federico Chiesa und Wataru Endo wurden zudem nicht für den Champions-League-Kader gemeldet.

Diego Simeones Atlético reist nach einer 0:3-Niederlage bei Athletic Bilbao an. Dennoch steht der Klub mit sieben Punkten aus vier Spielen auf Platz sechs der La Liga.

Simeone dürfte Julian Álvarez seinen ersten Startelfeinsatz der Saison geben, während auch Cristian Romero auf sein erstes Startelf-Debüt seit seinem Wechsel drängt. Der Argentinier soll mindestens bis zum Januar-Transferfenster bei Atlético bleiben. Alexander Sorloth (Oberschenkel) und Arnau Ortiz (gesperrt) fehlen am Mittwoch.

Voraussichtliche Aufstellungen für Liverpool vs Atlético Madrid

Liverpool: Alisson, Kerkez, Araújo, Jacquet, van Dijk, Szoboszlai, Mac Allister, Barcola, Wirtz, Gakpo, Isak

Atlético Madrid: Oblak, Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo, Giuliano Simeone, Barrios, Hjulmand, Lookman, Baena, Álvarez

Atlético kann die Defensive der Reds ins Visier nehmen

Liverpool zeigte unter Iraola defensive Schwächen. In den ersten beiden Ligaspielen kassierte die Mannschaft vier Gegentore und kam beide Male nur zu einem Remis. Die Abwehr befindet sich weiterhin im Aufbau, während sich die Saison entwickelt. Ronald Araújo vertritt aktuell die Position des Rechtsverteidigers, da Conor Bradley und Giovanni Leoni verletzt sind.

Atlético ist gut aufgestellt, um die defensiven Schwächen der Reds auszunutzen. Simeones Mannschaft gewann 2019/20 mit 3:2 an der Anfield Road und drehte im vergangenen Jahr sogar einen 0:2-Rückstand hier.

Der Markt gibt Atlético eine implizite Wahrscheinlichkeit von 46,5 %, eine Niederlage zu vermeiden, was angesichts der Faktenlage niedrig erscheint. Gegen englische Gegner hat der Klub noch nie ein Ligaphase-Spiel gewonnen, doch schon ein Unentschieden würde für diese Wette genügen.

Liverpool vs Atlético Madrid Wette 1: Doppelte Chance – Unentschieden oder Atlético zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Isak trifft wieder regelmäßig

Alexander Isak kommt in dieser Saison bereits auf drei Tore in drei Premier-League-Spielen. Vergangenen Freitag traf er in Ipswich innerhalb von neun Minuten doppelt, wobei Cody Gakpo bei allen drei seiner Saisontore die Vorlage lieferte.

Das ist eine deutliche Steigerung gegenüber seiner Debütsaison, in der er in 22 Einsätzen vier Tore erzielte. Er wirkt fitter und schärfer als zu jedem anderen Zeitpunkt seit seinem Wechsel zu Liverpool.

Atléticos Abwehr ist nach dem 0:3 in Bilbao ebenfalls verunsichert. Die klare Warnung bleibt allerdings seine europäische Bilanz von nur einem Tor in 13 Champions-League-Einsätzen. Dennoch erscheint eine implizite Wahrscheinlichkeit von 47,6 % für ein Tor von Isak angesichts seiner kurzfristigen Form niedrig.

Liverpool vs Atlético Madrid Wette 2: Alexander Isak Torschütze zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Chancenkreation bleibt das Problem der Reds

Liverpool liegt in der Premier League bei den großen Torchancen mit vier in drei Spielen nur auf Platz 19. Brighton führt diese Statistik mit 15 großen Chancen in drei Spielen an.

Das ist eine auffällig niedrige Zahl für ein Team mit dieser Offensive. Pablo Barrios und Morten Hjulmand dürften die Räume abschirmen, die Florian Wirtz besetzen will. Auch Jan Oblak bleibt hinter der Abwehr ein verlässlicher Rückhalt.

Simeone dürfte die Anfield Road bewusst in einen langsamen, engen Kampf verwandeln. Atlético hat zudem sieben Tore in den letzten vier Ligaspielen erzielt und bleibt damit durchaus gefährlich, zumal Álvarez in den Angriff zurückkehren soll. Bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 42,2 % für die Unter-2,5-Linie halten wir dies dennoch für einen großzügigen Einstiegspunkt.

Liverpool vs Atlético Madrid Wette 3: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,37 bei bet365

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