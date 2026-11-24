Unser Wett-Experte rechnet damit, dass ein verletzungsgeplagter Bayern Munich in Frankreich Punkte liegen lässt und es ein eher torarmes Duell wird.

Alle Quoten werden von Interwetten bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Lille vs Bayern Munich

Doppelte Chance – Lille oder Unentschieden zu einer Quote von 2.30 bei Interwetten

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.40 bei Interwetten

Soriba Diaoune Torschütze jederzeit zu einer Quote von 3.80 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Lille 1:1 Bayern Munich

Torschützen-Wett-Tipp: Lille – Soriba Diaoune; Bayern Munich – Lennart Karl

Lille steht trotz eines Rückschlags am Wochenende weiterhin auf Platz drei der Ligue 1, nachdem man zu Hause 0:1 gegen Lyon verloren hatte. Davide Ancelottis Team war zuvor vier Spiele in Folge über alle Wettbewerbe hinweg ungeschlagen geblieben. In der Champions League haben die Nordfranzosen jedoch erst einen Punkt geholt, die Chancen auf die Top 24 sind gering.

Für Bayern Munich bleibt der Einzug in die Top acht das Ziel, doch auch die Bayern müssen noch aufholen. Vincent Kompanys Mannschaft hat in der Ligaphase bereits gegen Arsenal und Viking Punkte liegen gelassen. Der Klub kämpft zudem mit zahlreichen Fitnessproblemen und kam zuletzt am Freitag in der Bundesliga nur zu einem 1:1 gegen Köln.

Voraussichtliche Aufstellungen für Lille vs Bayern Munich

Lille: Ozer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Perraud, Mukau, Bentaleb, Andre, Bakwa, Haraldsson, Diaoune

Bayern Munich: Urbig, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Binder, Bischof, Brown, Karl

Bayern ohne mehrere Stammkräfte

Eine Knöchelverletzung von Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane hat Bayern Munich schwer getroffen. Der englische Stürmer humpelte beim letzten Einsatz vom Platz und wird mehrere Monate ausfallen.

Auch Michael Olise konnte diese Partie nicht zu Ende spielen und ist hier ein großer Fraglicher. Da Luis Diaz bereits mit der Fitness kämpft, könnte Bayern auf alle drei Offensivstars gleichzeitig verzichten müssen. Zusammen waren Kane, Olise und Diaz in dieser Saison für 58 % der Tore ihres Teams in Europa verantwortlich.

Alphonso Davies ist der einzige weitere Bayern-Spieler, der in der Champions-League-Saison 2026/27 mehr als einmal getroffen hat. Auch er fällt verletzt aus, ebenso wie Serge Gnabry, Manuel Neuer und Ismael Saibari.

Angesichts der vielen Ausfälle präsentierten sich die Bayern am Freitag zu Hause gegen Köln schwach. Sie kamen lediglich auf 1,21 xG, während die Gäste vier große Chancen herausspielten und 1,99 xG verbuchten. Nachdem Bayern bereits überraschend auswärts bei Viking in Europa Punkte liegen ließ, könnte eine Wette gegen die Münchner hier die clevere Wahl sein.

Lille vs Bayern Munich Wette 1: Doppelte Chance – Lille oder Unentschieden zu einer Quote von 2.30 bei Interwetten

Lilles verbesserte Defensive sorgt für ein enges Spiel

Ein weiterer Grund, an einen Erfolg von Lille zu glauben, sind die defensiven Fortschritte der letzten Wochen. Seit der 2:4-Heimniederlage gegen Galatasaray kassierte Ancelottis Team über alle Wettbewerbe hinweg nur noch drei Gegentore in fünf Spielen.

In diesen fünf jüngsten Partien fielen im Schnitt nur 1,4 Tore pro 90 Minuten. Zudem endeten drei der letzten fünf Heimspiele im Stade Pierre-Mauroy mit einem 1:0.

Auch in der Champions League waren Lilles Partien enger, als die Ergebnisse vermuten lassen. Nach vier Spieltagen liegt das Team mit einem xG-Wert von lediglich 3,8 nur auf Platz 34. Zugelassen hat man dabei nur 5,5 xG, obwohl man zehn Gegentore kassiert hat.

Bei einem geschwächten Angriff endeten zwei von Bayerns letzten drei Spielen in allen Wettbewerben mit zwei oder weniger Toren. Eine Wiederholung bietet hier Value, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 42 %.

Lille vs Bayern Munich Wette 2: Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2.40 bei Interwetten

Diaoune soll erneut auf europäischer Bühne treffen

Von den Spielern, die voraussichtlich in der Startelf stehen, hat nur Soriba Diaoune in der Champions League mehr als einmal getroffen. Der Lille-Flügelspieler erzielte beim letzten Europapokal-Heimspiel gegen Galatasaray einen Doppelpack.

Der 19-Jährige zählt zu den vielversprechenden Talenten, um die Ancelotti sein Team aufbauen möchte. Diaoune kommt in dieser Saison in Europa auf durchschnittlich 1,7 Torschüsse pro Spiel. Zudem war er an fünf Toren in seinen vergangenen sechs Einsätzen in allen Wettbewerben direkt beteiligt.

Angesichts der bisher mageren Punkteausbeute muss Lille in dieser Partie Ambitionen zeigen. Diaoune hat an fünf der letzten sechs Tore seines Teams direkt mitgewirkt, sei es als Torschütze oder Vorbereiter. Er wirkt als Torschütze jederzeit wie die clevere Wahl, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 26 %.

Lille vs Bayern Munich Wette 3: Soriba Diaoune Torschütze jederzeit zu einer Quote von 3.80 bei Interwetten

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