Levante vs Barcelona Wett-Tipp: Erneut ein torreicher Auswärtssieg

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Barcelona bei Levante erneut torreich gewinnt und ihre makellose Bilanz in der La Liga 2026/27 ausbaut.

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Die besten Wetten für Levante vs Barcelona

Über 4.5 Tore zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

1X2 & Beide Teams treffen – Barcelona & Ja zu einer Quote von 2,25 bei Oddset

Torschütze – Anthony Gordon (Vorlage) zu einer Quote von 2,75 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Levante 1:4 Barcelona

Torschützen-Wett-Tipp: Levante – Romero; Barcelona – Raphinha, Yamal x2, López

Levante empfängt Barcelona am Sonntag im Estadio Ciudad de Valencia. Anpfiff ist um 21:00 Uhr am 5. Spieltag der Saison 2026/27 in der La Liga. Die Gäste kommen nach einem komfortablen Sieg in der Champions-League-Ligaphase gegen Feyenoord unter der Woche in dieses Spiel.

Luis Castros Levante hat aus vier Spielen fünf Punkte geholt. Zu Hause fertigten sie Real Betis mit 5:2 ab. Danach sicherten sie sich am vergangenen Wochenende ein 0:0 beim Aufsteiger Málaga. Das lässt Levante nach einem Zehntel der Saison auf einem respektablen elften Platz stehen.

Álex Primo und Etta Eyong fehlen beide verletzt. Ein weiterer Rückschlag für die Gastgeber ist ihre historische Bilanz gegen die Katalanen in der La Liga: Von 28 Ligaduellen haben sie nur drei gewonnen.

Barcelona steht mit einer makellosen Bilanz erneut an der Tabellenspitze. Vier Siege aus vier Spielen brachten 17 Tore, darunter zwei aufeinanderfolgende 5:0-Auswärtssiege bei Elche und Valencia. Raphinha führt mit sechs Ligatoren die Torjägerliste an. Umso überraschender ist, dass er es nicht auf die diesjährige Ballon-d’Or-Shortlist geschafft hat.

Der Brasilianer traf am Mittwoch beim 5:1-Sieg gegen Feyenoord erneut doppelt, während Gavi als Einwechselspieler zurückkehrte. Eric García, Frenkie de Jong, Roony Bardghji und Jesse Bisiwu fehlen weiterhin.

Voraussichtliche Aufstellungen für Levante vs Barcelona

Levante: Ryan, Nacho Pérez, De La Fuente, Mandi, Manuel Sánchez, Bardeli, Oriol Rey, Olasagasti, Brugué, Iván Romero, Thiago Fernández

Barcelona: Joan García, Christensen, Cubarsí, Gerard Martín, Espart, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Gordon, Raphinha

Ein torreiches Duell zeichnet sich ab

Sechs der letzten acht Duelle in Valencia brachten fünf oder mehr Tore. Barcelona erzielte in seinen beiden Auswärtsspielen dieser Saison im Schnitt ebenfalls fünf Tore pro Spiel. Die Katalanen gewannen 5:0 bei Elche und wiederholten das Ergebnis am vergangenen Sonntag in Valencia.

Der 5:1-Sieg gegen Feyenoord am Mittwoch bedeutete bereits die dritte Fünf-Tore-Ausbeute in fünf Auswärtsspielen. Auch Levante dürfte sich kaum tief in der eigenen Hälfte verschanzen.

Sie erzielten ebenfalls fünf Tore gegen Real Betis auf diesem Platz im vergangenen Monat. Die einzige Sorge bleibt das torlose Remis, das sie sich in Málaga sicherten. Allerdings kam es in 75 % ihrer letzten acht Duelle zu einem torlosen Remis. Wir können bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von nur 41,7 % darauf setzen. Das macht diese Wette zum besten Value-Tipp aus unseren Levante vs Barcelona Wett-Tipps für dieses Wochenende.

Levante vs Barcelona Wette 1: Über 4.5 Tore zu einer Quote von 2,40 bei Oddset

Levante findet zu Hause oft einen Weg gegen Barça

Levante hat in sechs der letzten neun Heimduelle gegen Barcelona getroffen. Im vergangenen Monat trafen sie hier gleich fünf Mal gegen Real Betis.

Barcelona kassierte in dieser Saison in zwei von fünf Spielen ein Gegentor. Feyenoord traf am Mittwoch im Camp Nou, während Rayo Vallecano im August zweimal gegen die Katalanen erfolgreich war. Flick rotiert zudem regelmäßig seine Abwehr, sodass sich die Viererkette fast jede Woche ändert.

Barcelona bleibt klarer Favorit auf den Sieg. Dieser Markt bietet allerdings bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von nur 44,4 % besseren Value.

Levante vs Barcelona Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – Barcelona & Ja zu einer Quote von 2,25 bei Oddset

Gordons Vorlagenquote ist schon jetzt elitär

Anthony Gordon steht bei vier Vorlagen aus vier Einsätzen seit seinem Wechsel von Newcastle. In einem eingespielten Angriff kommt er im Schnitt auf eine Vorlage pro Spiel.

Er stand gegen Valencia in der Startelf und kam am Mittwoch gegen Feyenoord von der Bank. Das sollte ihn für den Sonntag frisch halten, um von Beginn an aufzulaufen.

Gordon hat von der linken Seite reichlich klinische Vollstrecker zur Auswahl. Raphinha, Lamine Yamal und Fermín López sind allesamt eiskalt vor dem Tor.

Barcelona hat bereits 17 Ligatore erzielt. Levantes Außenverteidiger könnten durch die Breite des Angriffs in Bedrängnis geraten. Gordon weist 2026/27 eine Vorlagenquote von 100 % auf. Das macht seine Quote bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von nur 36,4 % attraktiv.

Levante vs Barcelona Wette 3: Torschütze – Anthony Gordon (Vorlage) zu einer Quote von 2,75 bei Oddset

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