Lens vs PSG Wett Tipp: Auf dem Weg zum nächsten Titel

Unser Wett-Experte teilt seine Wett-Tipps zum Auftakt der französischen Saison und setzt darauf, dass PSG nach dem Erfolg im UEFA Super Cup nun auch den nächsten Super-Cup-Titel einfährt.

Die besten Wetten für Lens vs PSG

1,62 bei Interwetten Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von

1,73 bei Interwetten 1X2 – Sieg PSG zu einer Quote von

2,30 bei Interwetten Torschütze zu beliebiger Zeit – Ousmane Dembélé zu einer Quote von

Voraussichtliche Aufstellungen für Lens vs PSG

Ergebnis-Wett-Tipp: Lens 1:2 PSG

Torschützen-Wett-Tipp: Lens: Odsonne Édouard – PSG: Désiré Doué, Ousmane Dembélé

Der RC Lens blickt auf eine äußerst erfolgreiche Saison 2025/26 zurück. Die Nordfranzosen schlossen die Ligue 1 als Vizemeister ab – mit lediglich sechs Punkten Rückstand auf den Champion Paris Saint-Germain. An der Seitenlinie stand damals Pierre Sage, der den Klub im vierten Anlauf zum allerersten Coupe-de-France-Titel der Vereinsgeschichte führte. Sage hat den Verein jedoch in Richtung Crystal Palace verlassen, weshalb die „Blood and Gold“ in dieser Spielzeit praktisch wieder bei Null anfangen müssen.

Anfang Juli übernahm Dino Toppmöller das Traineramt. Das bedeutet für die Mannschaft, sich an ein neues taktisches Konzept und frische Spielideen zu gewöhnen. Es bleibt abzuwarten, ob der deutsche Chefcoach das gleiche Leistungsniveau aus dem Kader herauskitzeln kann wie sein Vorgänger. Mit den bevorstehenden Aufgaben in der Champions League hat der neue Trainer jedenfalls alle Hände voll zu tun.

Sein erster Pflichtspieleinsatz hat es gleich in sich: Es geht gegen den französischen Meister und Champions-League-Sieger. PSG absolvierte zur Vorbereitung lediglich zwei Testspiele, ehe am Mittwochabend die Saison offiziell eröffnet wurde. Im UEFA Super Cup setzten sich die Pariser mit 2:1 gegen Aston Villa durch und verteidigten ihren Titel erfolgreich.

Die Truppe von Luis Enrique arbeitet zwar noch an der absoluten Top-Fitness, doch da hier direkt die nächste Trophäe auf dem Spiel steht, ist die Motivation hoch. Les Rouge-et-Bleu haben die letzten vier Ausgaben des Trophée des Champions allesamt gewonnen. Es wird ein hartes Stück Arbeit für die Konkurrenz, den fünften Super-Cup-Triumph der Pariser in Folge zu verhindern.

Voraussichtliche Aufstellungen für Lens vs. PSG

Voraussichtliche Aufstellung Lens: Risser, Sagnan, Antonio, Nawrocki, Abdulhamid, Bulatovic, Cuisance, Udol, Thauvin, Sima, Edouard

Voraussichtliche Aufstellung PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Kvaratskhelia, Dembélé

Wackler in der Defensive

Überraschenderweise bot Enrique gegen Aston Villa seine gewohnte Viererkette auf, obwohl den Akteuren noch spürbar die Spielpraxis fehlte. Ob er am Sonntag erneut auf die Stammformation setzt, bleibt abzuwarten, ist angesichts des auf dem Spiel stehenden Titels aber sehr wahrscheinlich. Schaut man sich den Auftritt vom Mittwochabend an, wirkte die PSG-Abwehr jedenfalls längst nicht so sattelfest wie gewohnt.

Villa erarbeitete sich im Super Cup einen xG-Wert von 2,13 und erspielte sich bei 15 Torschüssen fünf Großchancen. Diese Zahlen sollten Lens Mut machen – vorausgesetzt, sie treten ohne allzu großen Respekt vor dem Champions-League-Sieger an. Da die Partie nach einem Münzwurf im heimischen Stadion ausgetragen wird, bringt Lens definitiv das Werkzeug mit, um der PSG-Defensive in der Offensive wegzutun.

Die „Sang et Or“ erzielten in sieben Testspielen 16 Treffer, was einem Schnitt von 2,28 Toren pro Spiel entspricht. In vier dieser Partien trafen beide Mannschaften – genau wie in den letzten beiden Pflichtspielen von PSG. Auch zwei der letzten vier direkten Duelle endeten mit Toren auf beiden Seiten. Da sich viele Akteure noch ihre Wettkampfform erarbeiten, sind Treffer am Sonntag sehr wahrscheinlich.

Lens vs. PSG Wett-Tipp 1: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1,62 bei Interwetten

PSGs Bilanz spricht für den nächsten Dreier

Da Lens mit einem neuen Cheftrainer in die Saison geht, sind anfängliche Abstimmungsschwierigkeiten völlig normal. Als sie letzte Woche zweimal gegen Sunderland testeten, gab es einen Sieg und eine Niederlage – ein klares Zeichen für schwankende Leistungen. Eine solche Formkurve ist vor einem Duell mit dem zweifachen Champions-League-Sieger in Folge alles andere als ideal.

PSG bewies gegen Villa Klasse und zeigte nach der 0:3-Testspielpleite gegen Mallorca die passende Reaktion. Enrique vertraute am Mittwoch wieder vermehrt auf seine Leistungsträger, und es ist fest davon auszugehen, dass er das am Sonntag erneut tun wird. Die Pariser weisen zudem eine hervorragende Bilanz gegen Lens auf, weshalb sie auch diesmal die Nase vorn haben sollten.

Les Rouge-et-Bleu sind in den letzten acht Begegnungen mit Lens ungeschlagen und sicherten sich in der vergangenen Saison in der Liga den Six-Pointer. Darüber hinaus gewann der Ligue-1-Champion 12 der letzten 13 Ausgaben des Trophée des Champions. Infolgedessen dürften sich die Pariser ihren 15. französischen Super-Cup-Titel sichern und den Gastgebern den Premierensieg verwehren.

Lens vs. PSG Wett-Tipp 2: 1X2 – PSG zu einer Quote von 1,73 bei Interwetten

Die gefährlichste Offensive Europas

Einer der Hauptgründe für den enormen Erfolg von PSG in den vergangenen Jahren ist die extrem durchschlagskräftige Angriffsreihe. Gefahr geht von allen drei Offensivkräften aus, wie sich erst am Mittwoch wieder gezeigt hat. Khvicha Kvaratskhelia und Désiré Doué trugen sich im Pokal beide in die Torschützenliste ein und sind auch für Sonntag heiße Anwärter auf einen Treffer.

Der einzige Angreifer, der in diesem Spiel ohne eigenen Treffer blieb, war Ousmane Dembélé. Der Stürmer wurde zur Halbzeit eingewechselt und bereitete den Siegtreffer von Doué vor. Er befindet sich zudem in einer überragenden Verfassung, vor allem im Trikot der französischen Nationalmannschaft.

Dembélé erzielte in seinen letzten acht Einsätzen für Klub und Nationalteam sechs Tore und bereitete zwei weitere vor. Unabhängig davon, ob er von Beginn an aufläuft oder als Joker kommt: Er ist eine permanente Bedrohung für das gegnerische Tor. Aus diesem Grund setzen wir darauf, dass sich Dembélé in die Torschützenliste einträgt.

Lens vs. PSG Wett-Tipp 3: Torschütze zu beliebiger Zeit – Ousmane Dembélé zu einer Quote von 2,30 bei Interwetten

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