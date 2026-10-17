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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Roses-Rivalität zugunsten der Gastgeber ausgeht. Leeds ist derzeit in guter Form und könnte Uniteds Krise mit einem Sieg weiter verschärfen.

Die besten Wetten für Leeds vs Manchester United

Manchester United Tore Gesamt 1. Halbzeit – Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 1,73 bei bet365

Erste Mannschaft, die trifft – Leeds zu einer Quote von 1,84 bei bet365

1X2 – Leeds zu einer Quote von 2,28 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Leeds 2:1 Manchester United

: Leeds 2:1 Manchester United Torschützen-Wett-Tipp: Leeds – Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin; Manchester United – Bruno Fernandes

Zum ersten Mal seit 2002 trifft Leeds in der Premier League auf den Rivalen Manchester United und steht dabei mit mehr Punkten in der Tabelle da. Die Fans der Whites dürften mit dem Saisonstart hochzufrieden sein, denn es ist die beste Ausbeute nach sechs Spielen in ihren letzten drei Spielzeiten im Oberhaus.

Es hätte sogar noch besser kommen können, hätten sie ihre Führung gegen Arsenal am vergangenen Wochenende über die Zeit gebracht. Das gelang jedoch nicht, sodass Daniel Farkes Team die erste Saisonniederlage in der Liga hinnehmen musste. Angesichts der starken Vorstellung gegen den Meister empfängt Leeds United nun mit großer Vorfreude.

Bei Manchester United hingegen scheint sich ein altbekanntes Sturmtief über den Himmel von Manchester zusammenzubrauen. Nachdem die Red Devils vergangene Woche gegen das abgeschlagene Tottenham Hotspur mit 1:0 geführt hatten, kassierten sie spät den Ausgleich und verloren zwei Punkte. Michael Carrick verantwortet damit den schwächsten Saisonstart von Manchester United in der Premier League seit der Spielzeit 1986/87.

Um das Maß voll zu machen, zeigte sich Atletico Madrid unter der Woche in der Champions League überlegen und gewann mit 2:0. Wenig überraschend sorgte Lisandro Martinez mit seinem Schlag gegen die Bande im Interview nach dem Spiel für Schlagzeilen und unterstrich damit eine weitere schwache Leistung. Unterm Strich reist United sieglos aus den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben nach Elland Road.

Voraussichtliche Aufstellungen für Leeds vs Manchester United

Leeds : Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Wilson, Tanaka, Nmecha, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin

: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovic, Bogle, Wilson, Tanaka, Nmecha, Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin Manchester United: Lammens, Dalot, Maguire, Martinez, Heaven, Santos, Tielemans, Mbeumo, Fernandes, Rashford, Cunha

Zu Null zur Pause

Überraschenderweise hat kein anderes Team in der Liga mehr Schüsse abgegeben als Manchester United mit 125. Trotz des fünftbesten xG-Werts (expected goals) von 10,69 haben die Red Devils nur neun Tore erzielt. Das bedeutet eine Unterperformance von 1.69 und deutet auf mangelnde Abgezocktheit vor dem Tor hin.

United braucht in Ligaspielen generell länger, um in Fahrt zu kommen. Die Mannschaft ist eines von nur zwei Teams der gesamten Liga, das noch keinen Treffer innerhalb der ersten halben Stunde erzielt hat. Das dürfte die Gastgeber ermutigen, die in dieser Saison in der ersten Halbzeit erst ein einziges Gegentor kassiert haben.

Die Defensive der Whites gehört zu den besten der Liga. Mit nur fünf Gegentoren aus sechs Spielen liegen sie gleichauf mit Manchester City, Everton, Brighton und Arsenal. Die Gäste wiederum haben in der ersten Halbzeit auswärts in der Liga noch kein einziges Tor erzielt. Mit nur einem Treffer in der ersten Halbzeit über sechs Spiele hinweg könnte Leeds United in der ersten Hälfte ohne Gegentor bleiben.

Leeds vs Manchester United Wette 1: Manchester United Tore Gesamt 1. Halbzeit – Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 1,73 bei bet365

United lädt den Gegner förmlich ein

Während sich die Gäste in der ersten Halbzeit an der Defensive der Gastgeber die Zähne ausbeißen könnten, dürfte es für die Hausherren leichter sein, selbst zu treffen. Carricks Mannschaft hat in dieser Saison noch keine einzige Partie zu Null gespielt und in jedem Ligaspiel mindestens ein Gegentor kassiert. Mit neun Gegentoren liegt United in dieser Statistik im Mittelfeld, was Farkes Team Raum zum Zuschlagen gibt.

Von den acht Toren, die Leeds in dieser Saison erzielt hat, fielen fünf in Elland Road, sodass die Torgefahr der Whites zu Hause außer Frage steht. Bemerkenswert ist zudem, dass Leeds in 67 % seiner Ligaspiele in dieser Saison das erste Tor erzielt hat. Die Gäste wiederum kassierten in 67 % ihrer Ligaspiele das erste Gegentor.

Auch auswärts zeigt sich bei United dasselbe Bild: Die Mannschaft kassierte dort in 67 % der Fälle das erste Gegentor. Diese Zahlen lassen keine Widerstandskraft der Red Devils erkennen, und nachdem sie unter der Woche bereits als Erste ein Gegentor hinnehmen mussten, dürfte sich das wiederholen. In beiden direkten Duellen der vergangenen Saison legte Leeds vor, zuletzt bereits nach nur fünf Minuten.

Leeds vs Manchester United Wette 2: Erste Mannschaft, die trifft – Leeds zu einer Quote von 1,84 bei bet365

Leeds hat das Blatt gewendet

Bei Manchester United braut sich derzeit eine kleine Krise zusammen, und Carricks Position scheint zunehmend infrage gestellt. Es gibt Gerüchte, dass Antonio Conte auf den Trainerstuhl rücken könnte, und sollten sich die Ergebnisse nicht bald verbessern, dürfte das eher früher als später geschehen. Tatsächlich gewann United in den vergangenen neun Pflichtspielen nur zweimal und verlor dabei vier Partien.

Die Red Devils haben zudem in dieser Saison noch keines ihrer Auswärtsspiele gewonnen, zwei endeten unentschieden, zwei gingen verloren. In Elland Road wird man United also keinen roten Teppich ausrollen, was auf einen weiteren schwierigen Tag für die Red Devils hindeutet. Farkes Schützlinge sind trotz der Niederlage gegen den Meister am vergangenen Wochenende in Hochstimmung.

Jene Niederlage war die erste der Saison, doch auf eigenem Platz ist Leeds weiterhin seit drei Spielen ungeschlagen. In der vergangenen Saison blieb Leeds in beiden Duellen gegen Manchester United ungeschlagen und beendete damit eine zehn Spiele andauernde sieglose Serie in der Premier League gegen den Rivalen. Der 2:1-Auswärtssieg in Old Trafford in der vergangenen Saison könnte genau das Rezept sein, mit dem Leeds auch an diesem Wochenende wieder gewinnt.

Leeds vs Manchester United Wette 3: 1X2 – Leeds zu einer Quote von 2,28 bei bet365

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