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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Spanien auch ohne mehrere Stammkräfte die Kontrolle behält, während Kroatien nach der historischen Klatsche gegen England vor allem auf Schadensbegrenzung aus sein dürfte.

Die besten Wetten für Kroatien vs Spanien

Handicap 3-Wege – Kroatien +2 zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten

Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Kroatien 1:2 Spanien

: Kroatien 1:2 Spanien Torschützen-Wett-Tipp: Kroatien – Matanović; Spanien – Yamal, Oyarzabal

Kroatien empfängt Spanien am Dienstagabend im Stadion Poljud in Split. Es ist der vierte Spieltag der Gruppe 3 der Liga A in der Nations League 2026/27. Die beiden Teams trafen erst vor einer Woche in Sevilla aufeinander, wo sich Spanien mit 4:1 durchsetzte.

Im letzten Spiel wurde Kroatien zu Hause in Rijeka von England mit 0:7 gedemütigt. Es war die schwerste Niederlage in der Geschichte der kroatischen Nationalmannschaft. Bilićs Mannschaft lag zur Halbzeit bereits mit vier Toren zurück, und die Three Lions griffen auch im zweiten Durchgang munter weiter an.

Harry Kane und Bukayo Saka trafen bei dieser Demontage beide doppelt, während Jude Bellingham neben einem eigenen Treffer auch drei Vorlagen beisteuerte. Kroatien hat in nur drei Spielen dieser Kampagne bereits 12 Gegentore kassiert.

Als Reaktion auf diese Partie hat Slaven Bilić Martin Pongračić, Lovro Majer, Ante Budimir und Dion Beljo aus dem Kader gestrichen. Zudem stehen fünf weitere Spieler im Kader, die nur noch eine Gelbe Karte von einer Sperre entfernt sind.

Während Kroatiens Debakel gegen England gewann Spanien am selben Abend mit 3:1 gegen Tschechien, wobei Lamine Yamal, Rodri und Mikel Merino trafen. Luis De la Fuente nahm für dieses Spiel neun Wechsel vor und gewann trotzdem komfortabel. Spanien ist derzeit seit 41 Spielen ungeschlagen. Die „Furia Roja“ führt die Gruppe mit neun Punkten aus neun möglichen an. Kroatien steht mit drei Punkten auf dem dritten Platz, vor Tschechien, das als einziges Team der Gruppe alle drei Spiele verloren hat.

Voraussichtliche Aufstellungen für Kroatien vs Spanien

Kroatien : Livaković, Perišić, Gvardiol, Vušković, Stanišić, Kovačić, Modrić, Ivanović, P. Sučić, L. Sučić, Matanović

: Livaković, Perišić, Gvardiol, Vušković, Stanišić, Kovačić, Modrić, Ivanović, P. Sučić, L. Sučić, Matanović Spanien: Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Olmo, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Baena

Bilić will die Abwehr nach dem Debakel von Rijeka stabilisieren

Bilić wird am Dienstagabend vor allem die Viererkette priorisieren. Ein 0:7-Zusammenbruch gegen England verlangt eine Reaktion in Split. Du kannst dich auf einen tiefen Abwehrblock und ein niedriges Tempo von Kroatien einstellen.

Spanien reist mit wenig Anreiz an, auf Tore zu drängen. Es ist das vierte Spiel in elf Tagen. Die Mannschaft von De la Fuente hat die Gruppe bereits fest im Griff, mit einer makellosen Bilanz. De la Fuente nahm am Samstag gegen Tschechien neun Wechsel vor. Ferran Torres, Nico Williams und Álex Grimaldo zogen sich allesamt vor diesem Spiel zurück, und Spanien gewann trotzdem mit drei Treffern.

Kroatien muss hier versuchen, eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied zu vermeiden. Die Idee dahinter: Kroatien soll bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 50 % eine Niederlage mit zwei oder mehr Toren Unterschied vermeiden. Der Markt ist sich offensichtlich unsicher, ob Spanien in Split wirklich aufs Tempo drückt.

Kroatien vs Spanien Wette 1: Handicap 3-Wege – Kroatien +2 zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten

Beide Seiten haben wenig Grund, offen aufzuspielen

Es ist das vierte Spiel in elf Tagen für viele Akteure. Spanien liegt bereits neun Punkte vor der Konkurrenz an der Tabellenspitze, und es gibt nichts mehr zu beweisen. Die Mannschaft wird am Dienstagabend so gut wie sicher Gruppensieger sein, unabhängig vom Ergebnis.

De la Fuente muss zudem einen ausgedünnten Kader managen. Ferran Torres, Nico Williams und Álex Grimaldo zogen sich allesamt vor Samstag zurück, während Fabián Ruiz wegen der Geburt seines Kindes fehlt.

Kroatien dürfte nach den sieben Gegentoren gegen England alles in die Defensive stecken. Luka Modrić sagte, es sei das erste Mal gewesen, dass er sich geschämt habe, für Kroatien zu spielen. Schadensbegrenzung ist in Split der naheliegende Plan. Zudem hat Kroatien auch fünf Spieler mit einer Gelben Karte im Kader.

Bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 59 % erwarten wir, dass Unter 3,5 Tore das naheliegendste Ergebnis ist. Die Motivationslage beider Teams deutet eher auf eine torarme Partie hin als auf ein offenes Spiel. Tatsächlich könnte dies der wertvollste Tipp unter unseren Kroatien vs Spanien Wett-Tipps dieser Woche sein.

Kroatien vs Spanien Wette 2: Tore Gesamt – Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten

La Roja kassiert trotz der Siege weiter Gegentore

Spanien steht defensiv nicht so sicher da, wie es die Ergebnisse vermuten lassen. Die Mannschaft hat in allen drei bisherigen Nations-League-Spielen dieser Saison Gegentore kassiert. England gelangen zwei Treffer gegen Unai Simón, während Kroatien und Tschechien jeweils einen Treffer erzielten.

Kroatien verfügt im Mittelfeld weiterhin über Qualität. Luka Modrić und Mateo Kovačić dürften den Großteil des Ballbesitzes für sich beanspruchen. Das erfahrene Duo wird mit aller Macht versuchen, die schwerste Niederlage der Vereinsgeschichte in Rijeka wiedergutzumachen.

Das Problem ist, wer am Ende dieser Pässe zum Abschluss kommt. Bilić hat Beljo und Budimir aus diesem Kader gestrichen. Igor Matanović ist der wahrscheinliche Ersatz im Sturm und dürfte beginnen und wohl auch treffen. Eine Wette darauf, dass beide Teams treffen, erscheint bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 54 % fair und keineswegs großzügig.

Kroatien vs Spanien Wette 3: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,85 bei Interwetten

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