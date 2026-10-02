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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass England sich vor leeren Rängen in Rijeka durchsetzt, auch wenn Kroatien bei den Toren mithalten dürfte.

Die besten Wetten für Kroatien vs England

1X2 & Beide Teams treffen – England & Ja zu einer Quote von 3,60 bei Interwetten

Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten

Anthony Gordon – Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Kroatien 1:3 England

: Kroatien 1:3 England Torschützen-Wett-Tipp: Kroatien – Beljo; England – Kane, Gordon, Saka

Kroatien empfängt England am Samstag in Rijeka. Es ist die dritte Runde der Gruppe A3 in der Nations League. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Stadionbann folgt auf Ausschreitungen beim Spiel gegen Frankreich im März 2025. England spielte bereits einmal zuvor an gleicher Stätte vor leeren Rängen, damals endete die Partie 2018 mit einem 0:0. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die fehlende Kulisse auf dieses Spiel auswirkt.

Kroatien wurde am Dienstag in Sevilla von Spanien mit 4:1 auseinandergenommen. Lamine Yamal traf doppelt, während auch Marc Pubill und Nico Williams erfolgreich waren. Dion Beljo erzielte Kroatiens Ehrentreffer. Slaven Bilić muss auf Martin Baturina, Josip Juranović und Martin Erlić verzichten. Die „Vatreni“ kassierten damit bereits die zweite Niederlage in der Gruppe.

England antwortete auf die Niederlage gegen Spanien mit einem 2:0-Sieg gegen die zu zehnt spielenden Tschechen in Prag. Anthony Gordon und Harry Kane trafen nach der Pause, während England mit 66 % Ballbesitz und 22 Torschüssen weite Strecken der Partie kontrollierte. Pavel Šulcs Platzverweis fiel, bevor England den Sieg unter Dach und Fach brachte, wodurch Thomas Tuchels Mannschaft weiterhin hinter Spanien auf Platz zwei liegt. Jude Bellinghams Fitness bereitet allerdings Sorgen, nachdem er sich im Spiel gegen Kroatien Berichten zufolge eine Blessur zugezogen haben soll.

Voraussichtliche Aufstellungen für Kroatien vs England

Kroatien: Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Sosa, Kovačić, Modrić, Sučić, Pašalić, Beljo, Perišić

England: Trafford, Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly, Anderson, Lewis-Skelly, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

England hat gegen Kroatien die Nase vorn

Kroatien könnte es an der nötigen Energie für einen Sieg fehlen. Die „Vatreni“ hatten in Sevilla eine zermürbende Nacht und verloren dort 4:1 gegen Spanien. England spielte in Prag über weite Strecken gegen zehn Mann, was Tuchels Team frischer in die Partie gehen lassen sollte.

England hat in diesem Duell zuletzt die Oberhand behalten. Die Three Lions gewannen die vergangenen drei Begegnungen, darunter einen 4:2-Erfolg in der WM-Gruppenphase im Juni. Auch die jüngsten Duelle waren torreich: In sechs der vergangenen acht Begegnungen trafen beide Teams.

Ein England-Sieg ohne zu Null zu spielen wird mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 28 % gehandelt. Das erscheint als der beste Value-Tipp aus unseren Kroatien vs England Wett-Tipps, zumal Englands junge Abwehr weiterhin fehleranfällig ist.

Kroatien vs England Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – England & Ja zu einer Quote von 3,60 bei Interwetten

Value auf drei oder mehr Tore in Rijeka

Beide Nationen waren zuletzt in torreiche Spiele verwickelt. Fünf der vergangenen sieben Partien Englands knackten die Über-2,5-Tore-Marke. Bei Kroatien waren es sechs der vergangenen sieben Spiele mit drei oder mehr Toren.

Dieses Nations-League-Fenster unterstreicht diese Statistik. England verlor gegen Spanien in einem torreichen Fünf-Tore-Spiel, während auch Kroatien deutlich mit 1:4 von La Roja bezwungen wurde.

Beide Teams verfügen über reichlich Offensivqualität, besonders im Angriff der Engländer. Thomas Tuchel dürfte seine Abwehr weiter rotieren lassen, was Kroatien Tore ermöglichen könnte. Sollte das 4:2 bei der WM ein Indikator sein, erscheint Über 2,5 Tore hier eine gute Quote.

Kroatien vs England Wette 2: Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,70 bei Interwetten

Gordon zeigt sich in starker Form

Anthony Gordon ist für Klub und Nationalmannschaft in ausgezeichneter Verfassung. Er kommt bereits auf vier Vorlagen in dieser La-Liga-Saison und hat damit seine Ausbeute aus seiner letzten Premier-League-Saison bei Newcastle verdoppelt.

Diese Form hat sich auf die internationale Bühne übertragen. Gordon traf gegen Spanien und netzte auch in Prag, wo Trent Alexander-Arnold die Vorlage lieferte.

Kroatien muss auf mehrere Abwehrspieler verzichten und wurde von Spaniens Außenspielern bloßgestellt. Gordon könnte auf der linken Seite ähnliche Räume vorfinden, wo sein Tempo und seine Laufwege für Probleme sorgen könnten. Da er ebenso in der Lage ist zu treffen wie vorzulegen, ist die Wette auf Tor oder Vorlage zu gleichen Quoten die Empfehlung.

Kroatien vs England Wette 3: Anthony Gordon – Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2,00 bei Interwetten

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