Karlsruhe vs Inter Milan predictions: Nerazzurri cruise to the win

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass der italienische Meister den Karlsruher SC in diesem Testspiel klar in die Schranken weisen wird.

Die besten Wetten für Karlsruhe vs Inter Mailand

Beide Teams treffen – Ja die Quote ist zur Zeit nicht verfügbar

Inter Mailand Tore insgesamt – Über 2,5 die Quote ist zur Zeit nicht verfügbar

Halbzeit/Endstand – Inter Mailand/Inter Mailand die Quote ist zur Zeit nicht verfügbar

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Karlsruhe 1:5 Inter Mailand

Torschützen-Wett Tipp: Karlsruhe – Moritz Broschinski; Inter Mailand – Pio Esposito (2x), Luka Topalović (2x), Federico Dimarco

Der Karlsruher SC beendete die vergangene Zweitliga-Saison im Tabellenmittelfeld und kassierte dabei mehr Niederlagen als Siege gefeiert werden konnten. Auch die bisherige Sommer-Vorbereitung verläuft alles andere als nach Maß: Die Badener warten im Rahmen ihrer Testspiel-Reihe noch immer auf den ersten doppelten Punktgewinn. Gegen den amtierenden italienischen Meister zu Hause anzutreten, macht jetzt natürlich wenig Hoffnung auf den großen Umschwung.

Inter Mailand schnappte sich in der vergangenen Spielzeit den Scudetto von der SSC Neapel. Über die letzten vier Spielzeiten hinweg wanderte der Pokal stetig zwischen diesen beiden Klubs hin und her. Christian Chivu hat seit seiner Übernahme als Chefcoach von Simone Inzaghi einen hervorragenden Job gemacht. Er führte die Nerazzurri mit einem beeindruckenden Vorsprung von 11 Punkten zum Titel – eine Demonstration der Stärke.

In der neuen Saison will Inter genau daran anknüpfen. Die Frühform in der Vorbereitung zeigt jedenfalls klar nach oben: Unter der Woche bestritten die Mailänder ein Testspiel in Deutschland gegen den SV Aasen und feierten einen satten 16:0-Kantersieg. Ein Resultat, das im Lager des KSC kaum für zusätzliches Selbstbewusstsein sorgen dürfte.

Da für Inter im weiteren Verlauf der Sommer-Vorbereitung noch Härtetests gegen Manchester City, den AC Mailand und Juventus Turin auf dem Programm stehen, kommt das Spiel im Wildpark wie gerufen. Trotz des Testspiel-Charakters dürfte der Serie-A-Champion die Partie mit vollem Ernst und gewohnter Intensität angehen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Karlsruhe vs Inter Mailand

Karlsruhe: Bernat, Scholl, Franke, Rapp, Jung, Förster, Burnić, Wanitzek, Herold, Broschinski, Fukuda

Inter Mailand: Di Gennaro, Pavard, Asllani, Bastoni, Henrique, Frattesi, Zieliński, Akinsanmiro, Marello, Mosconi, Topalović

Die Gastgeber haben das Zeug, Inters Abwehr zu knacken

Einer der Hauptgründe für die schwache Ligasaison des KSC war die anfällige Defensive. Einzig zwei Teams aus der Abstiegszone kassierten noch mehr Gegentreffer als die 64 der Karlsruher. Im Schnitt schlug es pro Partie 1,9 Mal im eigenen Kasten ein – ideale Voraussetzungen also für die Inter-Offensive, um am Sonntagnachmittag richtig aufzudrehen.

Die Mannschaft von Chivu feierte in ihrem einzigen Vorbereitungsspiel bereits ein 16:0 gegen den SV Aasen. Diese Performance knüpft nahtlos an die Form der Vorsaison an: Mit atemberaubenden 89 Toren stellte Inter den mit Abstand besten Angriff der Serie A – ganze 24 Treffer mehr als das zweitplatzierte Como. In den letzten beiden Pflichtspielen der Mailänder trafen zudem stets beide Teams.

Die Hausherren werden sich aber durchaus zutrauen, zumindest einen Treffer zu markieren. Karlsruhe erzielte in jedem der letzten sieben Spiele mindestens ein Tor. Mehr noch: In all diesen sieben Partien fielen Tore auf beiden Seiten. Ein Szenario, das auch am Sonntag absolut im Bereich des Möglichen liegt.

Karlsruhe vs Inter Mailand Wette 1: Beide Teams treffen – Ja die Quote ist zur Zeit nicht verfügbar

Inters Offensive überrollt den KSC

Wie effizient die Gäste vor dem gegnerischen Tor agieren, haben wir bereits beleuchtet. Bemerkenswert ist zudem: Europaweit erzielten in den Top-5-Ligen nur der FC Bayern München (122) und der FC Barcelona (95) mehr Tore als Inter Mailand. Blickt man auf die jüngsten vier Pflichtspiele (das jüngste Testspiel ausgeklammert), erzielte Inter in zwei Partien mindestens drei Treffer.

Kein anderes Team in der Serie A markierte in der abgelaufenen Saison so häufig zwei oder mehr Tore wie Inter. Chivus Truppe schaffte dies in 27 von 38 Ligaspielen – das entspricht einer Quote von satten 71 %. Mit durchschnittlich 2,34 Toren pro 90 Minuten durchbrachen sie als einzige Mannschaft der Liga die Zwei-Tore-Marke im Schnitt.

Aufseiten des KSC muss man sich nach 12 Gegentoren in den letzten fünf Spielen ernsthafte Sorgen machen. Der neue Cheftrainer Maximilian Senft steht vor einer Herkulesaufgabe. Da sein Team in zwei der letzten drei Partien drei oder mehr Gegentreffer hinnehmen musste, führt in den Tor-Märkten kaum ein Weg an den Mailändern vorbei.

Karlsruhe vs Inter Mailand Wette 2: Inter Mailand Tore insgesamt – Über 2,5 die Quote ist zur Zeit nicht verfügbar

Hausherren stehen vor einer frühen Zerreißprobe

Wir erwarten, dass die Gäste das Heft vom Anpfiff weg fest in die Hand nehmen. Über die gesamte Saison mit 38 Spielen hinweg erzielte Inter 12 Treffer bereits in den ersten 15 Minuten. Die Chivu-Elf ist es gewohnt, eine Führung mit in die Kabine zu nehmen: Unabhängig vom Spielort lag man in 55 % aller Ligapartien zur Halbzeit vorne.

Karlsruhe hingegen neigt dazu, früh in Rückstand zu geraten. Beim jüngsten Test gegen das japanische Team Shimizu S-Pulse kassierte der KSC bereits in der 6. Minute das erste Gegentor. Auch im letzten Pflichtspiel lag der Ball schon in der 4. Minute im eigenen Netz.

Zur Pause lag der KSC in der abgelaufenen Ligasaison nur in 21 % der Fälle vorne, während 38 % der ersten Durchgänge verloren gingen. Da die Badener 42 % ihrer Gegentore in der ersten Halbzeit und 58 % in der zweiten kassieren, wird Inter von Beginn an auf Betriebstemperatur sein. Die Offensivlust war auch im Testspiel der Vorwoche greifbar: Bereits nach 15 Minuten führten die Mailänder mit 3:0, nachdem das erste Tor schon in der 1. Minute fiel.

Karlsruhe vs Inter Mailand Wette 3: Halbzeit/Endstand – Inter Mailand/Inter Mailand die Quote ist zur Zeit nicht verfügbar

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