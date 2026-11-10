Unser Wett-Experte rechnet damit, dass es im San Siro Tore gibt und sich beide Teams ein offenes Duell liefern.

Alle Quoten werden von Interwetten bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Italien vs Frankreich

Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.95 bei Interwetten

1X2 1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2.40 bei Interwetten

Torschütze oder Vorlage – Michael Olise zu einer Quote von 1.72 bei Interwetten

Weitere Details sowie Quoten sind auf den offiziellen Websites der Buchmacher zu finden. Für zusätzliche Informationen stehen folgende Ressourcen zur Verfügung:

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Italien 2:2 Frankreich

Torschützen-Wett-Tipp: Italien – P. Esposito, Cambiaghi; Frankreich – Mbappé, Olise

Italien empfängt Frankreich am Donnerstag im San Siro, wobei es um die Tabellenführung in Gruppe 1 der Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A geht. Roberto Mancinis Mannschaft steht mit sieben Punkten auf Platz zwei der Gruppe A1.

Italien hat acht Tore erzielt und fünf kassiert. Die Partien der Squadra Azzurra bringen im Schnitt 3,25 Tore pro Spiel. Den Italienern ist bewusst, dass heute Abend nur ein Sieg zählt. Da sie nur einen Punkt vor dem drittplatzierten Belgien liegen, könnte eine Niederlage gegen Les Bleus sie in Gefahr bringen, in die Abstiegs-Play-offs zu rutschen.

Mancini hat für dieses Länderspielfenster einen umfangreichen Kader mit 31 Spielern nominiert, darunter fünf Debütanten. Giovanni Di Lorenzo (Muskelverletzung) fällt aus, nachdem er sich im Spiel für Napoli gegen Juventus verletzt vom Platz humpelte.

Frankreich führt Gruppe A1 mit zehn Punkten aus vier Spielen an. Das Hinspiel im Stade de Frankreich endete vor einem Monat 1:1. Ein ähnliches Ergebnis würde den Franzosen reichen, um die Tabellenführung zu behaupten.

Les Bleus haben in vier Gruppenspielen nur zwei Gegentore kassiert, die mit Abstand beste Bilanz der Gruppe. Trainer Zinedine Zidane muss auf drei seiner etablierten Innenverteidiger verzichten. William Saliba, Jules Koundé und Maxence Lacroix sind allesamt verletzt.

Dayot Upamecano wurde zwar nominiert, ist jedoch gesperrt. Kylian Mbappé wird die Mannschaft als Kapitän anführen und den Sturm leiten, während Ousmane Dembélé mit einer Oberschenkelverletzung ausfällt. Pablo Pagis von Paris FC hat derweil seine erste Berufung in die A-Nationalmannschaft erhalten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Italien vs Frankreich

Italien : Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Fagioli, Tonali, S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi

: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Barella, Fagioli, Tonali, S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi Frankreich: Maignan, Gusto, Konaté, Kalulu, Truffert, Tchouaméni, Rabiot, Camavinga, Olise, Mbappé, Barcola

Torreiches Geschehen an beiden Strafraumgrenzen im San Siro erwartet

Das Hinspiel in Paris endete 1:1. Italiens vier Gruppenspiele haben bereits 13 Tore gebracht. Mit einem Schnitt von 3,25 Toren pro Spiel führt die Squadra Azzurra die Gruppe A1 in dieser Statistik an.

Auch Zidanes Abwehr ist dünn besetzt, da drei etablierte Verteidiger fehlen und ein weiterer gesperrt ist. Mancini hofft, dass Spieler wie Pio Esposito und Nicolò Barella davon profitieren können.

Obwohl die Franzosen in vier Gruppenspielen nur zwei Gegentore kassiert haben, stimmen die historischen direkten Duelle zuversichtlich. Frankreich ist in den letzten sieben Begegnungen gegen Italien ohne Zu-Null-Spiel geblieben. Beide Teams haben in den letzten sechs Duellen getroffen, einschließlich des Hinspiels in Paris.

Frankreich verzeichnet zudem mit 6,8 Schüssen aufs Tor pro Spiel den zweithöchsten Wert der gesamten Nations League.

Die Quote für beide Teams treffen und über 2,5 Tore impliziert eine Wahrscheinlichkeit von 51,3 %. Wir schätzen die tatsächliche Wahrscheinlichkeit jedoch auf eher 55 bis 60 %.

Italien vs Frankreich Wette 1: Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1.95 bei Interwetten

Ein vorsichtiger Beginn ist bei der Tabellenführung zu erwarten

Frankreich hat in vier Gruppenspielen nur zwei Gegentore kassiert. Italien seinerseits hat lediglich fünf zugelassen.

Das Hinspiel in Paris endete 1:1. Keine der beiden Mannschaften dürfte zu Beginn allzu viele Risiken eingehen. Frankreich weiß, dass ein Unentschieden ausreicht, um Italien drei Punkte auf Abstand zu halten, unabhängig vom Ergebnis zwischen Belgien und der Türkei.

Zidanes Personalsorgen in der Abwehr könnten dazu führen, dass seine Mannschaft lieber vorsichtig beginnt, statt unnötige Risiken einzugehen. Mancini hat fünf Debütanten im Kader, denen trotz großer Motivation die Erfahrung in solchen Spielen fehlt.

Allerdings bringen Italiens Partien im Schnitt 3,25 Tore, wobei an beiden Enden des Feldes häufig Chancen entstehen. Die beiden Teams spielten im vergangenen Monat in Paris das bislang einzige Unentschieden Italiens in der Saison 2026/27 der Nations League.

Ein Wett-Tipp auf das Unentschieden zur Halbzeit bietet hier sehr guten Value, bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 41,67 %. Zidane dürfte zufrieden sein, das Publikum im San Siro ruhig zu halten. Die tatsächliche Wahrscheinlichkeit dürfte eher bei 45 % liegen, was diesen Tipp zum Value-Pick unseres Trios von Italien-gegen-Frankreich-Wett-Tipps macht.

Italien vs Frankreich Wette 2: 1X2 1. Halbzeit – Unentschieden zu einer Quote von 2.40 bei Interwetten

Olise als kreativer Motor der Franzosen im Fokus

Michael Olise kommt in neun Bundesliga-Spielen auf sechs Tore und drei Vorlagen. Das entspricht 1,08 Torbeteiligungen pro 90 Minuten. Seine durchschnittliche Saisonnote liegt bei beeindruckenden 8,44. Bei Toren und kreierten Chancen bewegt er sich im 99. Perzentil.

Auch für sein Land hat Olise in der Nations League 2026/27 überzeugt. Bei erzielten Toren und Schüssen aufs Tor liegt er jeweils im 100. Perzentil. Bei den erwarteten Vorlagen rangiert er im 84. Perzentil. Für Zidanes Mannschaft hat er zudem beachtliche 25 linienbrechende Pässe gespielt.

Da Ousmane Dembélé und Maghnes Akliouche beide verletzt fehlen, wird Olise neben Mbappé zum klaren kreativen Anspielpunkt. Eine Torbeteiligung von ihm ist mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 58,1 % zu erwarten. In der laufenden Nations-League-Saison 2026/27 kommt er im Schnitt auf 1,5 Torbeteiligungen pro Spiel.

Italien vs Frankreich Wette 3: Torschütze oder Vorlage – Michael Olise zu einer Quote von 1.72 bei Interwetten

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