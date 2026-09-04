Ipswich Town vs Liverpool Wett-Tipp: Reds sollen ersten Ligasieg einfahren

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Andoni Iraolas Reds im Ipswich Town gegen Liverpool Wett-Tipp ihren ersten Ligasieg der Saison einfahren, auch wenn sie mit einem Punkt weniger als Ipswich nach Suffolk reisen. Die Reds sind mit zwei aufeinanderfolgenden 2:2-Unentschieden in die Saison 2026/27 der Premier League gestartet.

Die besten Wetten für den Ipswich Town gegen Liverpool Wett-Tipp

Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,87 bei Interwetten

Tor oder Vorlage – Julio Enciso zu einer Quote von 2,90 bei Interwetten

Alexander Isak 4+ Schüsse zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Ipswich Town 1:2 Liverpool

: Ipswich Town 1:2 Liverpool Torschützen-Wett-Tipp: Ipswich Town – Enciso; Liverpool – Isak, Gakpo

Ipswich Town empfängt Liverpool am Freitagabend zum dritten Spieltag in der Portman Road. Beide Teams stecken mitten im Umbau und haben einiges zu beweisen.

Gary O'Neils Aufsteiger startete mit einem 2:1-Heimsieg gegen Sunderland. Es folgte eine 5:2-Niederlage in Old Trafford, obwohl Leif Davis die Führung erzielt hatte. Town schlug zudem Leicester im EFL Cup.

Die Sommerzugänge Sasa Lukic und Julio Enciso haben sich schnell eingefügt. Enciso führt das Team mit zwei Vorlagen an und war Towns bester Spieler. Zian Flemming kam am Deadline Day von Burnley und könnte die Angriffsspitze bilden, sollte Emersonn (Knie) den späten Fitnesstest nicht bestehen. Der prominente Mittelfeldzugang Exequiel Palacios soll seinen ersten Startelfeinsatz seit dem Wechsel von Bayer Leverkusen bekommen.

Andoni Iraola wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg mit Liverpool. Späte Unentschieden bei Newcastle und zu Hause gegen Nottingham Forest lassen die Reds mit zwei Punkten auf Platz dreizehn stehen. Iraola übernahm von Arne Slot nach dem fünften Platz der vergangenen Saison.

Mohamed Salah, Andy Robertson und Ibrahima Konaté verließen den Klub allesamt im Sommer. Alexander Isak und der für 34,5 Millionen Pfund verpflichtete Víctor Muñoz trafen gegen Forest und sollen erneut in der Startelf stehen. Bradley Barcola, von PSG geholt, könnte im Kader stehen, dürfte aber kaum von Beginn an spielen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Ipswich Town vs Liverpool

Ipswich Town : Scherpen, Ouattara, Diop, O'Shea, Lukic, Palacios, Fatawu, Maeda, Enciso, Flemming

: Scherpen, Ouattara, Diop, O'Shea, Lukic, Palacios, Fatawu, Maeda, Enciso, Flemming Liverpool: Alisson, Frimpong, Kerkez, van Dijk, Jacquet, Mac Allister, Szoboszlai, Munoz, Gakpo, Wirtz, Isak

Tore begleiten beide Teams in dieser Saison

Beide Ligaspiele von Liverpool in dieser Saison endeten 2:2. Beide Partien brachten Tore auf beiden Seiten und übertrafen diese Linie deutlich. Ipswich zeigte dasselbe Muster. Town gewann 2:1 gegen Sunderland, bevor es 5:2 in Old Trafford verlor.

Das ist vier von vier Treffern für genau diese Wette. Ipswich erzielt im Schnitt zwei Tore pro Spiel. Liverpool kassiert derweil zwei Gegentore pro Spiel und blieb unter Iraola noch nicht zu Null.

Iraolas Team presst hoch und lässt dabei Räume im Rücken der Abwehr offen. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 53,48 % spiegelt nicht wider, wie konstant sich dieses Muster bereits gezeigt hat.

Ipswich Town vs Liverpool Wette 1: Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,87 bei Interwetten

Towns Kreativkopf soll erneut glänzen

Julio Enciso war Ipswichs bester Spieler in den ersten beiden Partien. Der Paraguayer kommt bereits auf zwei Vorlagen und führt den Kader bei der durchschnittlichen Bewertung an.

Er ist klar Gary O'Neils wichtigster kreativer Ausgangspunkt. Ipswich lenkt seine Offensivaktionen bevorzugt über ihn. Liverpool kassierte in beiden Ligaspielen Gegentore und zeigte sich defensiv anfällig. Forest erspielte sich allein in der ersten Halbzeit drei hochkarätige Chancen.

Enciso sollte bei den seltenen Umschaltmomenten von Ipswich zu Torabschlüssen kommen. Er ist für ein Tor oder eine Vorlage mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von lediglich 34,48 % notiert. Das erscheint knapp bemessen für einen Spieler, der bislang an der Hälfte der Saisontore seines Teams beteiligt war.

Ipswich Town vs Liverpool Wette 2: Tor oder Vorlage – Julio Enciso zu einer Quote von 2,90 bei Interwetten

Isaks Form verbessert sich zusehends

Alexander Isak beendete gegen Forest seine Wartezeit auf sein erstes Anfield-Tor der Saison. Unter Iraola steigert er sich von Spiel zu Spiel.

Liverpool ist weiterhin auf der Suche nach dem ersten Sieg und wird in der Portman Road sicherlich beherzt angreifen. Ipswich kassierte in Old Trafford fünf Gegentore und wurde am Sonntag trotz Dominanz in der ersten Halbzeit wiederholt auseinandergezogen.

Jacob Greaves erlebte in jener Partie einen bitteren Nachmittag. Liverpool kommt in dieser Saison im Schnitt auf 27 Torschüsse pro Spiel. Isak steht im Zentrum dieses Volumens. Vier oder mehr Versuche erscheinen durchaus realistisch. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 45,45 % ist großzügig bemessen für einen Stürmer, der auf einen frisch aufgestiegenen Gegner trifft und bislang im Schnitt 3,50 Schüsse pro Spiel verzeichnet.

Ipswich Town vs Liverpool Wette 3: Alexander Isak 4+ Schüsse zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten

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