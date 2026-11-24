Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Inter das Duell mit Stuttgart für sich entscheidet. Der Gastgeber dürfte mit einem überzeugenden Sieg aus dem Spiel gehen.

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Die besten Wetten für Inter vs VfB Stuttgart

Torschütze – Pio Esposito zu einer Quote von 1.85 bei Oddset

Asiatisches Handicap – Inter Mailand gewinnt mit Handicap -1,5 zu einer Quote von 1.90 bei Oddset

Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.70 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Inter Mailand 2:0 VfB Stuttgart

Torschützen-Wett-Tipp: Inter Mailand – Pio Esposito, Marcus Thuram

Inter Mailands Rückkehr zur Serie A war atemberaubend. Die Nerazzurri mussten sich nach einem Elfmeter in der 91. Minute mit dem 4:4 gegen Atalanta am vergangenen Wochenende zufriedengeben und verpassten so die volle Punktzahl. Langweilig war das Spiel keineswegs. Inter hatte im Spielverlauf zweimal eine Zwei-Tore-Führung verspielt, wodurch man nun drei Punkte hinter dem frühen Tabellenführer Lazio liegt.

Christian Chivus Mannschaft richtet den Blick nun auf die Wochenmitte, wenn sie VfB Stuttgart in der Ligaphase der Champions League empfängt. Die Gastgeber starteten mit zwei Niederlagen schwach in diesen Wettbewerb. Sie haben sich jedoch glänzend zurückgemeldet. Inter gewann die vergangenen zwei Partien und liegt damit auf Platz 15, drei Punkte von einem Platz unter den besten Acht entfernt.

Stuttgart steht einen Punkt und einen Platz über den Gastgebern in der Tabelle, mit realistischen Chancen auf die K.o.-Phase. Die Schwaben nahmen ihren Ligaalltag in deutlichem Kontrast zu Inter wieder auf. Am Wochenende trennten sich die Stuttgarter torlos von Schalke, wodurch sie im Rennen um die europäischen Plätze an Boden verloren.

Sebastian Hoeneß wird seine Mannschaft dennoch auf die anstehende Aufgabe fokussieren, denn die erste Niederlage in diesem Wettbewerb kassierten die Schwaben erst am vierten Spieltag. Die Roten haben bereits Atletico Madrid zu einem 1:1 gezwungen, was zeigt, dass man sie nicht einfach abschreiben kann. Sie dürften dem Gastgeber am Mittwochabend genug Probleme bereiten, um für ein spannendes Spiel zu sorgen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Inter vs VfB Stuttgart

Inter Mailand : Martinez, Pavard, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Thuram

: Martinez, Pavard, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Thuram VfB Stuttgart: Seiman, Leweling, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Prömel, Spalt, El Khannouss, Undav, Führich, Demirović

Esposito nicht zu stoppen

Pio Esposito kehrte in beeindruckender Form aus der Länderspielpause zurück. Der 21-jährige Angreifer traf in beiden Nations-League-Partien Italiens, auch wenn es nicht für die K.o.-Phase reichte. Er hofft, etwas von dieser Form mit in die Champions League zu nehmen, wo Inter noch immer ernsthaft um einen Platz unter den besten Acht kämpft.

Der Stürmer erzielte am Wochenende innerhalb von nur 36 Minuten einen Hattrick gegen Atalanta. Drei Tore aus lediglich fünf Abschlüssen waren eine starke Ausbeute, zumal sein xG-Wert bei 1,91 lag. Bei einem Stürmer in dieser Form könnte Chivu Lautaro Martinez nach dessen Rückkehr von der Verletzung zunächst auf der Bank lassen.

Der junge Angreifer kam in dieser Spielzeit der Königsklasse bislang nur zu zwei Einsätzen. Er traf beim jüngsten Auftritt gegen Feyenoord. Jenes Tor leitete einen Lauf von acht Treffern in nur fünf Spielen für Klub und Nationalmannschaft ein. Mit einem Schnitt von 1,6 Toren pro Spiel in dieser Serie gilt er als Topkandidat, um auch gegen Stuttgart zu treffen.

Inter vs VfB Stuttgart Wette 1: Torschütze – Pio Esposito zu einer Quote von 1.85 bei Oddset

Beide Seiten in starker Verfassung

Inter Mailand dürfte auf heimischem Rasen im Vorteil sein. Dennoch zeigt die Niederlage gegen Club Brugge früher in dieser Champions-League-Saison, dass die Nerazzurri nicht unverwundbar sind. Dennoch ist Chivus Mannschaft in Form und hat sechs der vergangenen acht Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Zudem gewannen sie 13 der letzten 19 Ligaphasen-Partien, von denen keine unentschieden endete.

Stuttgart reist in guter Form nach Italien und hat nur eines der letzten fünf Pflichtspiele verloren. Der einzige Ausreißer in dieser Serie ereignete sich in diesem Wettbewerb, auswärts bei Galatasaray. Nach zwei Siegen zum Auftakt in der Champions League geht man nun mit einer zwei Spiele andauernden Serie ohne Sieg in diesem Wettbewerb in die Partie.

Stuttgart könnte zudem durch seine schwache Bilanz in Italien gebremst werden, denn von den letzten neun Auswärtsspielen gegen italienische Gegner wurde nur eines gewonnen. Inter wiederum ist in den letzten drei Champions-League-Duellen gegen deutsche Klubs ungeschlagen und holte dabei zwei Siege. Da dies das erste direkte Duell beider Teams ist, scheint der Gastgeber gut positioniert, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Inter vs VfB Stuttgart Wette 2: Asiatisches Handicap – Inter Mailand gewinnt mit Handicap -1,5 zu einer Quote von 1.90 bei Oddset

Inters Defensive soll Stuttgart frustrieren

Eines ist aus Inters vergangenen zwei Champions-League-Auftritten klar: Die Defensive hat sich gesteigert. Man sollte sich dabei nicht von den vier Gegentoren gegen Atalanta am vergangenen Wochenende täuschen lassen. Inters Abwehr zählt in diesem Wettbewerb zu den besten, nur acht Teams haben in der Ligaphase bislang weniger Gegentore kassiert.

Stuttgart hingegen steht mit sieben erzielten Toren aus vier Champions-League-Spielen in der unteren Hälfte der Offensivtabelle. Der Schnitt von 1,5 Toren pro Auswärtsspiel liegt unter dem Wettbewerbsdurchschnitt von 1,72 Toren pro Spiel. Der torlose Auftritt am vergangenen Wochenende bedeutet, dass Stuttgart in zwei der letzten drei Partien in allen Wettbewerben nicht getroffen hat.

Hinzu kommt, dass nur in drei der letzten elf Pflichtspiele Stuttgarts beide Teams trafen. Chivus Mannschaft blieb in drei der letzten fünf Spiele über alle Wettbewerbe hinweg ohne Gegentor, was dafür spricht, dass sie auch diesmal zu Null spielen könnte.

Inter vs VfB Stuttgart Wette 3: Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.70 bei Oddset

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