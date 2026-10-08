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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Inter Mailand sich im San Siro gegen Parma durchsetzt, auch wenn das Spiel von Alberto Gilardinos erstem Auftritt als Trainer der Gialloblù überschattet wird.

Die besten Wetten für Inter Mailand vs Parma

Inter gewinnt zu Null – Quote 1,90 bei bet365

Parma +3 (Handicap 3-Weg) – Quote 1,70 bei bet365

Unter 1,5 Tore (1. Halbzeit) – Quote 1,85 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Inter Mailand 2:0 Parma

Inter Mailand 2:0 Parma Torschützen-Wett-Tipp: Inter Mailand – Thuram, Çalhanoğlu

Der sechste Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27 steht an diesem Wochenende an, wenn der Titelverteidiger im San Siro den Tabellen-15. Parma empfängt.

Inter ist solide in die Saison gestartet und bleibt in der Serie A ungeschlagen. Die Nerazzurri gehören zu den drei Teams, die noch keine Niederlage kassiert haben, mit vier Siegen und einem Unentschieden aus fünf Spielen. Allerdings bereitet die Defensive Sorgen: Acht Gegentore hat Inter bereits kassiert, fünf mehr als die Konkurrenten Roma und Lazio. In der Offensive machte die Mannschaft das mit ligaweit 15 Treffern aus fünf Partien wieder wett.

Cristian Chivu muss für den Auftritt gegen Parma aller Voraussicht nach auf John Stones (Oberschenkel) verzichten. Eine späte Entscheidung wird es zum Einsatz von Lautaro Martinez geben. Der argentinische Stürmer spielte beim Abschiedsspiel von Lionel Messi gegen Benin knapp 80 Minuten. Er kehrt erst spät ins Inter-Trainingslager zurück und wird genau beobachtet.

Parma muss auf Dominik Drobnic (Arm) und Hans Nicolussi Caviglia (Leistenbruch) für die Reise nach Mailand verzichten. Alberto Gilardino hat auf dem Trainingsplatz hart gearbeitet und das Länderspielfenster genutzt, um seiner neuen Mannschaft seine Ideen zu vermitteln.

Trotz nur vier erzielten Toren in fünf Spielen hat Parma auch nur sieben Gegentore kassiert. Das ist die beste Defensivbilanz in der unteren Tabellenhälfte.

Voraussichtliche Aufstellungen für Inter Mailand vs Parma

Inter Mailand voraussichtliche Aufstellung: J. Martinez, Bastoni, Akanji, Bisseck, Dimarco, Diouf, Zieliński, Çalhanoğlu, Barella, Thuram, L. Martinez

Parma voraussichtliche Aufstellung: Corvi, Delprato, Troilo, Carlos, Valeri, Britschgi, Bernabé, Keita, Touré, Lontani, Romero

Inter mit einem seltenen Erfolg zu Null

Inter hat bereits mehr Gegentore kassiert als die Hälfte der restlichen Serie A. Wir glauben allerdings nicht, dass sich diese defensive Schwäche hier fortsetzt. Parma erzielte im Schnitt nur 0,8 Tore pro 90 Minuten, was letztlich zu Cuestas Abgang führte.

Die implizite Wahrscheinlichkeit für einen Heimsieg liegt bei den Buchmachern bei bis zu 87 %, weshalb ein reiner Sieg-Tipp auf Inter wenig Value bietet. Wir müssen eine weitere Komponente hinzufügen, um die Quote auf ein attraktiveres Niveau zu heben, und die naheliegendste Lösung ist ein zu Null für Inter.

Parma belegt derzeit mit 3,4 xG (Expected Goals) aus fünf Spielen den letzten Platz der Serie-A-xG-Tabelle. Zudem steht das Team mit durchschnittlich nur 2,8 Schüssen aufs Tor pro 90 Minuten auf Rang 20 dieser Statistik. Die zugrunde liegenden Kennzahlen sprechen dafür, dass ein Inter-Sieg zu Null bei einer Quote von knapp unter Evens am meisten Sinn ergibt.

Inter Mailand vs Parma Wette 1: Inter gewinnt zu Null – Quote 1,90 bei bet365

Gilardinos Mannschaft soll eine hohe Niederlage vermeiden

Sollte Inter gewinnen, dürfte es kein deutlicher Erfolg werden. Parma hat nur eines der letzten neun Serie-A-Auswärtsspiele bei Inter mit drei oder mehr Toren Unterschied verloren. Diese Serie reicht bis Januar 2012 zurück.

Parma tut sich im Abschluss schwer, verteidigt dafür aber solide. Das Team liegt in der Serie-A-xGA-Tabelle (Expected Goals Against) auf Platz 13, zwei Plätze über der tatsächlichen Tabellenposition.

Auch wenn Inter als Favorit gilt, rechnen wir hier mit einem leichten Trainereffekt für Parma. Eine Niederlage mit maximal zwei Toren Unterschied liegt bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 59 %. Das wirkt wie der attraktivste Value-Tipp aus unseren Inter Mailand gegen Parma Wett-Tipp-Überlegungen. Noch interessanter wird es dadurch, dass diese Wette in acht der letzten neun Duelle zwischen beiden Teams in Mailand zutraf.

Inter Mailand vs Parma Wette 2: Parma +3 (Handicap 3-Weg) – Quote 1,70 bei bet365

Eine ruhige erste Halbzeit

Bei den 12 Serie-A-Toren, die Inter in dieser Saison im San Siro erzielt hat, zeigt sich ein klarer Trend. Nur drei davon fielen in den ersten Halbzeiten der drei Heimspiele.

Parma hat in der Saison 2026/27 auswärts erst ein Tor erzielt. Das war ein später Ehrentreffer von David Romero bei der 1:2-Niederlage in Como. Zudem fielen drei der vier Gegentore, die Parma auswärts kassierte, ebenfalls nach der Pause.

Zusätzlich ist ein langes, dreiwöchiges Länderspielfenster zu berücksichtigen. Mehrere Inter-Spieler könnten an diesem Wochenende die nötige Spielschärfe vermissen lassen. Wir setzen hier auf unter 1,5 Tore in der ersten Halbzeit bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 54 % bei den Buchmachern.

Inter Mailand vs Parma Wette 3: Unter 1,5 Tore (1. Halbzeit) – Quote 1,85 bei bet365

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