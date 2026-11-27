Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Hausherren alle drei Punkte holen, wobei Pio Esposito und Federico Dimarco zu den Spielern zählen sollen, die überzeugen.

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Die besten Wetten für Inter vs Genoa

Inter siegt & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.25 bei Interwetten

Pio Esposito trifft jederzeit zu einer Quote von 1.95 bei Interwetten

Federico Dimarco 1+ Vorlagen zu einer Quote von 3.00 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Inter 2:0 Genoa

Torschützen-Wett-Tipp: Inter – Pio Esposito, Lautaro Martinez

Mit Lazio und Roma, die beide gut in Form sind, liegt Inter in der Serie A derzeit nur auf Platz drei. Die Mannschaft musste zuletzt einige schwierige Ligaspiele überstehen und hat in zwei ihrer letzten drei Partien Punkte liegen gelassen. Ein 4:4-Unentschieden bei Atalanta am vergangenen Wochenende folgte auf einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen Como.

Inter war unter der Woche auch international im Einsatz. Die Nerazzurri stehen in der Champions League bei drei Siegen in Serie, nachdem sie sich mit 2:0 gegen den VfB Stuttgart durchsetzten.

Genoa geht mit guter Form in dieses Spiel, nachdem vier der letzten fünf Ligaspiele gewonnen wurden. Ein Doppelpack von Milutin Osmajic sicherte zuletzt einen 2:0-Sieg gegen Sassuolo. Allerdings verlor die Mannschaft von Daniele De Rossi kurz vor der Länderspielpause mit 1:2 gegen Milan.

Voraussichtliche Aufstellungen für Inter vs Genoa

Inter : J. Martinez, Akanji, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, L. Martinez

: J. Martinez, Akanji, Bastoni, Augusto, Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, L. Martinez Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ehizibue, Traore, Frendrup, Ellertsson, Baldanzi, Messias, Osmajic

Inter will die weiße Weste zu Hause bewahren

Genoas exzellente aktuelle Form sollte Inter eine Warnung sein. Die Nerazzurri können es sich nicht erlauben, dieses Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen. Allerdings hat der Grifone alle vier Saisonspiele gegen aktuelle Top-Fünf-Teams verloren. Die Auswärtspartien bei Lazio und Roma endeten beide mit Niederlagen zu null.

Auch die zugrunde liegenden Daten deuten darauf hin, dass Genoa offensiv ein eher limitiertes Team ist. Mit nur 12,3 xG in der Serie A weist die Mannschaft den zweitschlechtesten Wert der Liga hinter Parma auf.

Inters Abwehr war in dieser Saison nicht immer stabil. Die Mannschaft war in einige Torfestivals verwickelt, darunter ein 5:3-Sieg gegen Udinese und das 4:4-Unentschieden vom vergangenen Sonntag.

Allerdings hat Inter in den letzten vier Heimspielen in allen Wettbewerben nur ein Gegentor kassiert. Mit einer 100-prozentigen Heimbilanz in der Serie A bieten die Nerazzurri sehr guten Value für einen Sieg zu Null.

Inter vs Genoa Wette 1: Inter siegt & Beide Teams treffen – Nein zu einer Quote von 2.25 bei Interwetten

Esposito in Form und bereit für den nächsten Treffer

Inter mangelt es derzeit nicht an Offensivoptionen, zumal Lautaro Martinez wieder fit ist. Er wird Esposito und Marcus Thuram, die beide bereits sechsmal in der Serie A getroffen haben, starke Konkurrenz machen.

In der aktuellen Form dürfte es Cristian Chivu schwerfallen, den unerfahrensten der drei Angreifer aus der Startelf zu nehmen. Esposito hat in seinen letzten sechs Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft acht Tore erzielt. Er ist das junge Talent, auf das der italienische Fußball gewartet hat.

Der 21-Jährige gerät immer wieder in gefährliche Positionen. Sein Wert von 5,53 xG ist der dritthöchste der Liga. Obwohl er 16 Torschüsse weniger abgegeben hat als Thuram, ist seine Torausbeute identisch.

In einem günstigen Heimspiel dürfte Esposito seine Chancen sehen, seine Bilanz weiter auszubauen. Er wirkt wie eine Value-Wette darauf, jederzeit zu treffen, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 55 %.

Inter vs Genoa Wette 2: Pio Esposito trifft jederzeit zu einer Quote von 1.95 bei Interwetten

Dimarco soll kreative Schlüsselrolle übernehmen

Einer der auffälligsten Spieler der vergangenen Serie-A-Saison war Federico Dimarco. Seine Bilanz von sieben Toren und 17 Vorlagen von der Außenbahn war für Inter von unschätzbarem Wert.

Der 29-Jährige war in dieser Saison nicht ganz so einflussreich, mit einer geringeren Zahl an Torbeteiligungen. Seine Form ließ in den ersten Monaten der Saison deutlich nach, doch er scheint allmählich wieder zu alter Stärke zu finden. Der italienische Nationalspieler hat in drei seiner letzten vier Einsätze für Klub und Nationalmannschaft eine Vorlage geliefert.

Dimarco wurde am Mittwoch gegen Stuttgart erst in der 41. Minute eingewechselt. Dennoch spielte er eine entscheidende Rolle dabei, das Spiel zugunsten seiner Mannschaft zu drehen. Der gebürtige Mailänder spielte vier Schlüsselpässe und legte Martinez den Treffer in der 74. Minute auf.

Mit sichtlich wachsendem Selbstvertrauen könnte Dimarco in diesem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Eine weitere Vorlage von ihm zu erwarten, könnte die kluge Wahl sein, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 33 %.

Inter vs Genoa Wette 3: Federico Dimarco 1+ Vorlagen zu einer Quote von 3.00 bei Interwetten

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