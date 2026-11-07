Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Como trotz der Außenseiterrolle gegen Inter bestehen kann.

Alle Quoten werden von Interwetten bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Inter vs Como

Doppelte Chance – Unentschieden oder Como zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Nicolas Paz Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2.20 bei Interwetten

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2.15 bei Interwetten

Weitere Details sowie Quoten sind auf den offiziellen Websites der Buchmacher zu finden. Für zusätzliche Informationen stehen folgende Ressourcen zur Verfügung:

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Inter 2:2 Como

Torschützen-Wett-Tipp: Inter – Thuram, L. Martinez; Como – Paz, Douvikas

Cristian Chivus Inter ist an diesem Wochenende wieder im San Siro zu Gast und empfängt Como 1907, wobei es direkt um den zweiten Platz in der Serie A geht. Inter liegt drei Punkte hinter Lazio, während Como zwei Plätze und zwei Punkte hinter den Nerazzurri steht.

Inter hat acht der ersten zehn Liga-Spiele der Saison gewonnen. Die Mannschaft erzielt im Schnitt 2,6 Tore pro Spiel. Nur Roma hat in der Liga mehr Tore erzielt als Inter. Alles schien perfekt, bis in der vergangenen Woche die Niederlage im ersten Mailänder Derby der Saison kam. Inter lag innerhalb der ersten zehn Minuten bereits zwei Tore zurück und konnte die Rossoneri danach nicht mehr einholen.

Glücklicherweise bietet sich sofort die Gelegenheit, gegen den formstarken Como wieder Boden auf Lazio gutzumachen. Da Lautaro Martinez verletzungsbedingt ausfällt, hat Inters Marcus Thuram eine prominentere Rolle im Angriff übernommen.

Der Franzose hat fünf Tore erzielt und kommt insgesamt auf sieben Torbeteiligungen. Luis Henrique (Oberschenkel) ist an diesem Wochenende Chivus wichtigster Ausfall, während Martinez am Sonntag wieder im Kader erwartet wird.

Como kommt als Tabellenvierter in dieses Spiel und hat in den ersten zehn Serie-A-Partien dieser Saison lediglich acht Gegentore kassiert. Die Mannschaft ist seit vier Ligaspielen ungeschlagen und siegreich und fuhr am Mittwoch einen rekordverdächtigen 9:1-Erfolg in der Champions-League-Ligaphase bei Lens ein.

Zudem deklassierte Como im Vormonat Manchester United zu Hause in der Champions League mit 4:1 – es besteht also kein Zweifel, dass die Mannschaft eine ernsthafte Bedrohung darstellt. Fabregas muss wie gewohnt auf das verletzte Trio Moise Kean (Muskel), Assane Diao (Oberschenkel) und Trevoh Chalobah (Muskel) verzichten.

Voraussichtliche Aufstellungen für Inter vs Como

Inter : J. Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Augusto, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez

: J. Martinez, Akanji, Bisseck, Bastoni, Diouf, Barella, Calhanoglu, Augusto, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez Como: Butez, Couto, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Milla, Da Cunha, Paz, Baturina, Douvikas

Como soll mit etwas Zählbarem aus dem San Siro abreisen

Como liegt nur zwei Punkte und zwei Plätze hinter dem amtierenden Scudetto-Titelträger Inter. Como hat in zehn Spielen nur acht Gegentore kassiert und steht damit defensiv auf Augenhöhe mit Tabellenführer Lazio.

Cesc Fabregas' Team hat diese Saison erst einmal verloren, genau wie Inter. Inters 13 Gegentore sind mehr als bei jeder anderen Mannschaft in der Spitzengruppe der Serie A. Das deutet darauf hin, dass Como im letzten Drittel seine Chancen bekommen wird. Nach dem 9:1-Erfolg gegen Lens am Mittwoch geht Como voller Selbstvertrauen in dieses Spiel.

Der Wettmarkt bewertet diese Partie als eine Art Mismatch. Comos letzte beiden Auswärtsspiele im San Siro endeten mit 4:0- und 2:0-Niederlagen. Das erklärt die Skepsis des Marktes gegenüber Como. Dennoch sehen wir ernsthaften Value darin, auf Como ohne Niederlage zu setzen – bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 50 %.

Inter vs Como Wette 1: Doppelte Chance – Unentschieden oder Como zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Paz soll für die Gäste den Unterschied machen

Nicolas Paz ist in dieser Saison in exzellenter Form. Der argentinische Nationalspieler kommt in neun Serie-A-Einsätzen auf sechs Torbeteiligungen. Beim 9:1-Erfolg in Lens unter der Woche steuerte er zudem drei Torbeteiligungen bei.

Paz' Quote an Torbeteiligungen liegt in der Serie-A-Saison 2026/27 bei 66,67 %. Wir setzen am Sonntag dennoch nur auf eine moderate implizite Wahrscheinlichkeit von 45,45 % für ein Tor oder eine Vorlage von ihm. Das wirkt wie der beste Value-Pick aus unseren Inter vs Como Wett-Tipps.

Zugegeben, Como und Paz treffen an diesem Wochenende auf den amtierenden Serie-A-Meister und nicht auf Lens. Doch der 22-Jährige spielt gerade furchtlos auf. Er wird die Gelegenheit genießen, die Fans der Nerazzurri zum Schweigen zu bringen.

Inter vs Como Wette 2: Nicolas Paz Tor oder Vorlage zu einer Quote von 2.20 bei Interwetten

Die Tor-Festivals unter der Woche machen diese Linie attraktiv

Inters zehn Serie-A-Spiele in dieser Saison brachten insgesamt 39 Tore. Das entspricht einem Schnitt von 3,9 Toren pro Spiel. Inter hat zudem mit 13 Gegentoren die schlechteste Abwehr der Spitzengruppe.

Como hat in seinen ersten zehn Spielen 2026/27 bereits 18 Tore erzielt. Die acht Gegentore sind gemeinsam mit einer anderen Mannschaft der niedrigste Wert der Liga, was die Sache verkompliziert.

Der 9:1-Sieg in Lens unter der Woche zeigt jedoch, dass Como im letzten Drittel durchaus explosiv sein kann. Zu Hause wird Inter stets versuchen, das Tempo zu bestimmen. Zudem werden die Fans nach der Niederlage gegen AC Milan auf eine Reaktion hoffen. Daher setzen wir mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 46,51 % auf über 3,5 Tore.

Inter vs Como Wette 3: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2.15 bei Interwetten

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