Hoffenheim vs Borussia Dortmund Wett Tipp: Der BVB bleibt auf Siegkurs

Dortmund lag in sieben der letzten acht Duelle gegen Hoffenheim bereits zur Halbzeit in Führung. Erwischt der BVB auch an diesem Wochenende einen Blitzstart?

Die besten Wetten für Hoffenheim vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund / Borussia Dortmund (Halbzeit/Endstand) zu einer Quote von 3.50 bei bet365

Borussia Dortmund (Erstes Tor) zu einer Quote von 1.90 bei bet365

Über 3.5 Tore zu einer Quote von 2.20 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Hoffenheim 1:3 Borussia Dortmund

Torschützen-Wett Tipp: Hoffenheim – Asllani; Borussia Dortmund – Guirassy (2x), Brandt

Hoffenheim konnte nur zwei der letzten neun Bundesliga-Spiele gewinnen und empfängt nun den Tabellenzweiten aus Dortmund.

Die Heimstärke war bisher das Fundament der beeindruckenden Hoffenheimer Saison 2025/26. Mit durchschnittlich 1,79 Punkten pro Heimspiel und acht Siegen aus 14 Partien vor eigenem Publikum präsentierte sich die TSG vor den eigenen Fans meist stabil.

Aktuell haben die Gastgeber stolze 21 Punkte mehr auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Ein Hauptgrund für diesen Aufschwung ist die deutlich verbesserte Offensive: Lag der Schnitt letzte Saison noch bei 1,35 Toren pro Spiel (bei 2,00 Gegentoren), so erzielen sie in dieser Spielzeit 1,97 Treffer pro Partie bei nur noch 1,48 Gegentoren.

Doch auch Borussia Dortmund hat im Vergleich zum Vorjahr einen riesigen Sprung gemacht und steht bei 22 Punkten mehr als 2024/25. Vor der knappen 0:1-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen im Signal Iduna Park feierte die Mannschaft von Niko Kovac vier Siege in Folge.

In der Fremde ist der BVB eine Macht: Die Kovac-Elf holt auswärts im Schnitt mehr als zwei Punkte (2,07) und musste in der gesamten Bundesliga-Saison erst eine einzige Niederlage auf fremdem Platz hinnehmen.

Zudem liegt den Schwarz-Gelben der Gegner aus Sinsheim: In neun der letzten zehn Aufeinandertreffen erzielte Dortmund das erste Tor der Partie. Insgesamt hat der BVB in den vergangenen 12 Bundesliga-Duellen gegen Hoffenheim immer mindestens einmal getroffen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Hoffenheim vs Borussia Dortmund

Hoffenheim: Baumann, Hajdari, Hranac, Kabak, Toure, Coufal, Avdullahu, Burger, Kramaric, Asllani, Lemperle

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Svensson, Ryerson, Sabitzer, Bellingham, Brandt, Adeyemi, Guirassy

BVB-Blitzstart: Führung zur Pause und Sieg am Ende

Dortmund hat seit Mitte Oktober kein Auswärtsspiel mehr verloren (damals ein 1:2 beim Tabellenführer Bayern München) und vier der letzten fünf Partien in der Fremde gewonnen. Im Gegensatz dazu wirkt Hoffenheim im Saisonendspurt etwas ausgepowert und konnte nur eines der letzten vier Heimspiele für sich entscheiden.

Auch der direkte Vergleich spricht klar für den BVB, der in sieben der letzten acht Begegnungen bereits zur Pause führte. Daher sehen wir massiven Value darin, darauf zu setzen, dass die Kovac-Männer in den ersten 45 Minuten vorlegen und den Vorsprung über die Zeit bringen.

Der Wettmarkt impliziert für eine Pausenführung mit anschließendem Sieg des BVB lediglich eine Wahrscheinlichkeit von 27,78 %. Angesichts der historischen Daten und der aktuellen Formkurve der TSG im eigenen Stadion ist dies ein äußerst smarter Spielzug.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund Wette 1: Borussia Dortmund / Borussia Dortmund (Halbzeit/Endstand) zu einer Quote von 3.50 bei bet365

Top-Value: Dortmund erzielt das erste Tor

Die Statistik ist eindeutig: In 90 % der letzten zehn Duelle gegen Hoffenheim markierte Dortmund den ersten Treffer des Spiels. Dennoch schätzen die Buchmacher die Chance, dass der BVB am Samstag das 1:0 erzielt, auf nur 53,48 %. Das macht diesen Tipp zum absoluten Value-Highlight unseres Experten-Trios.

Hoffenheim hat zuletzt zu Hause sogar gegen Teams verloren, die deutlich schwächer als Dortmund einzuschätzen sind, wie etwa St. Pauli oder Mainz. Zusammen mit dem frustrierenden 1:1 gegen Wolfsburg hat dies dazu geführt, dass die TSG den direkten Anschluss an die Europa-League-Plätze verloren hat.

Mit neun Punkten Rückstand auf den siebten Platz (Frankfurt) scheint die letzte Luft bei Hoffenheim raus zu sein. Da die Conference League so gut wie sicher ist, fehlt womöglich das letzte Quäntchen Motivation für den ganz großen Coup.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund Wette 2: Borussia Dortmund (Erstes Tor) zu einer Quote von 1.90 bei bet365

Torfestival in der PreZero Arena

In den letzten sieben Bundesliga-Partien der Hoffenheimer fielen insgesamt 25 Tore – das entspricht einem Schnitt von 3,57 pro Spiel. Da Dortmund auswärts fast zwei Tore pro Partie erzielt (27 Treffer in 14 Spielen), rechnen wir auch an diesem Wochenende mit einer torreichen Begegnung.

Exakt die Hälfte aller Hoffenheimer Heimspiele endete mit vier oder mehr Toren. Auch wenn Dortmund auswärts erst in 21 % der Fälle die „Über 3,5“-Marke knackte, deuten die aktuellen Offensiv-Metriken beider Teams auf Spektakel hin.

Die Quote für vier oder mehr Tore impliziert eine Wahrscheinlichkeit von 44,44 %. Da beide Teams weitestgehend verletzungsfrei sind und ihre Top-Stürmer aufbieten können, ist alles angerichtet für ein torreiches Spiel.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund Wette 3: Über 3.5 Tore zu einer Quote von 2.20 bei bet365

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