Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Bayern trotz Verletzungssorgen und schwacher Form beim Hamburger SV gegen Bayern München knapp die Oberhand behalten.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Hamburger SV vs Bayern München

Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2.05 bei bet365

1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Ja zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Erstes Team, das trifft – Hamburger SV zu einer Quote von 3.25 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Hamburger SV 1:2 Bayern München

Torschützen-Wett-Tipp: Hamburger SV – Terem Moffi; Bayern München – Michael Olise, Lennart Karl

Der Hamburger SV ist froh, nach einem weiteren schwierigen Auswärtsspiel am vergangenen Wochenende wieder zu Hause zu sein. Der Dino verlor 0:4 gegen Werder Bremen und liegt damit auf Platz 12 der Bundesliga. Der HSV geht mit nur fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone in den 11. Spieltag.

Nachdem der Klassenerhalt in der vergangenen Saison erst spät gelang, hofft Cheftrainer Merlin Polzin in dieser Spielzeit auf ein besseres Abschneiden. Die Rothosen wurden zuletzt 13. und setzen nun auf positive Heimresultate, um in der Tabelle zu klettern. Eine europäische Qualifikation ist noch nicht vom Tisch, denn nur sechs Punkte trennen den HSV von einem Conference-League-Platz.

Bayern München gab vergangene Woche nach einem 1:1-Heimremis gegen Köln die Tabellenführung ab. Damit übernahm Borussia Dortmund mit zwei Punkten Vorsprung die Spitze, einen Rückstand, den die Bayern schnell verkürzen wollen. Am vergangenen Freitag ging aber nicht nur die Tabellenführung verloren: Harry Kane und Michael Olise mussten beide verletzt vom Feld.

Kanes Fall ist deutlich schwerwiegender, da er nach einem Bänderriss im Sprunggelenk wohl monatelang ausfallen wird, während Olise am Samstag zurückkehren könnte. Vincent Kompany selbst ist erst kürzlich nach gesundheitlichen Problemen an die Seitenlinie zurückgekehrt. Er wurde von einer prekären Verletztenlage in Bayern empfangen.

Für die Meister ist es unerlässlich, sich von diesem Remis zu erholen, um den Druck auf Dortmund aufrechtzuerhalten. Eine Niederlage unter der Woche gegen Lille macht allerdings wenig Hoffnung für dieses Wochenende.

Voraussichtliche Aufstellungen für Hamburger SV vs Bayern München

Hamburger SV : Fernandes, Capaldo, Bornauw, Omari, El Ouahdi, Gronbaek, Adeline, Muheim, Wolf, Moffi, Rossing-Lelesiit

: Fernandes, Capaldo, Bornauw, Omari, El Ouahdi, Gronbaek, Adeline, Muheim, Wolf, Moffi, Rossing-Lelesiit Bayern München: Urbig, Laimer, Upamecano, Kim, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Ito, Olise, Karl, Diaz

Olise stellt sich der Herausforderung

Bayern München hat Probleme im Angriff. Top-Torjäger Harry Kane fehlt in diesem Spiel, ebenso Jamal Musiala wegen gesundheitlicher Beschwerden. Luis Diaz dürfte spielen, ist aber gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrt, was den Druck auf Michael Olise erhöht. Der Franzose hat in dieser Saison bereits gezeigt, dass er dieser Aufgabe gewachsen ist.

Olise spielte vergangene Woche gegen Köln nur 45 Minuten, bevor er mit einer Fußprellung ausgewechselt wurde. Er erzielte vier Tore in seinen letzten acht Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft. Olise tritt gerne dann in Erscheinung, wenn er gebraucht wird, und er bietet sehr guten Value, dies auch an diesem Wochenende zu tun.

Der Franzose steht bei sechs Liga-Toren aus 10 Spielen in dieser Saison. In der vergangenen Spielzeit legte Olise in beiden Partien gegen Hamburg ein Tor auf. Gegen den Dino dürfte er seine persönliche Negativserie beenden und seinen ersten Treffer gegen diesen Gegner erzielen.

Hamburger SV vs Bayern München Wette 1: Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2.05 bei bet365

Bayern soll sich auswärts zurückmelden

Das 1:1-Remis gegen Köln in der vergangenen Woche schockierte die Bayern-Fans, zumal es zu Hause geschah. Die 1:2-Niederlage gegen Lille unter der Woche vergrößerte das Elend der Bayern zusätzlich. Das Ergebnis bedeutet, dass Vincent Kompanys Mannschaft in den letzten 11 Spielen in allen Wettbewerben nur einmal zu Null gespielt hat.

Nun trifft sie auf einen Hamburger SV, der drei seiner vergangenen vier Ligaspiele verloren hat. Allerdings ist der HSV im Volksparkstadion am stärksten, wo er drei der vergangenen vier Partien gewonnen hat. In der vergangenen Saison endete diese Begegnung 2:2, und obwohl Hamburg seit 2009 kein Heimduell gegen die Bayern mehr gewonnen hat, hat man sich nicht kampflos ergeben.

Bayerns letzte drei Siege in Hamburg fielen allesamt mit einem Tor Unterschied aus. Das deutet auf eine erneut knappe Begegnung hin, bei der die Meister wieder die Oberhand behalten dürften.

Die Bayern sollten genug für den Sieg mitbringen, doch die defensiven Probleme wollen einfach nicht verschwinden. Beide Teams haben in 80 % der Auswärtsspiele der Bayern in dieser Saison getroffen. Dasselbe gilt für drei der letzten vier Partien Hamburgs. Wir können Bayern als Sieger und beide Teams treffend zu einem ansprechenden Kurs über der Evens-Marke setzen.

Hamburger SV vs Bayern München Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Ja zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Die Gastgeber können Bayern ins Wanken bringen

Hamburg hätte sich keinen besseren Zeitpunkt für das Duell mit Bayern München aussuchen können. Die Gastgeber werden sich von diesem verletzungsgeplagten, stotternden Bayern-Team nicht einschüchtern lassen. Zumal 75 % der Punkte, die der HSV in dieser Bundesliga-Saison geholt hat, zu Hause gesammelt wurden.

Die Bayern sind in der Bundesliga grundsätzlich dominant, haben aber in drei ihrer fünf Auswärtspartien zuerst getroffen. Nur einmal ließen sie dem Gegner die Chance, zuerst zu treffen. Das war gegen Augsburg, in der ersten Minute, ein Spiel, das 2:2 endete. Hamburg hat das Potenzial, es ihnen gleichzutun.

Polzins Mannschaft hat in 75 % ihrer Heimspiele das erste Tor erzielt. Sie werden versuchen, jede frühe Ermüdung bei einem Bayern-Team auszunutzen, das unter der Woche ein hartes Champions-League-Auswärtsspiel bestritten hat. Die Gäste sind außer Form, und sollten die Gastgeber mit Entschlossenheit auftreten, bieten sie guten Value für den ersten Treffer.

Hamburger SV vs Bayern München Wette 3: Erstes Team, das trifft – Hamburger SV zu einer Quote von 3.25 bei bet365

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