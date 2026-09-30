Griechenland vs Niederlande Wett-Tipp: Droht die nächste Überraschung?

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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Griechenland nach zwei souveränen Gruppensiegen nicht unterschätzt werden sollte.

Die besten Wetten für Griechenland vs Niederlande

Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,72 bei Interwetten

Torschütze – Mexx Meerdink zu einer Quote von 3,10 bei Interwetten

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3,35 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Griechenland 1:1 Niederlande

Torschützen-Wett-Tipp: Griechenland – Christos Tzolis; Niederlande – Mexx Meerdink

Man merkt Griechenland kaum an, dass es sich um die erste Teilnahme an der Nations League A handelt. Trotz eines sehr jungen Kaders, dessen Spieler über ganz Europa verteilt aktiv sind, präsentiert sich die Mannschaft in starker Form. Nach zwei Spielen steht die Ethniki mit zwei Siegen aus zwei Partien an der Spitze der Gruppe 2. Damit befindet sich das Team in einer idealen Ausgangsposition, um das Viertelfinale des Wettbewerbs zu erreichen.

Nationaltrainer Ivan Jovanovic leistet seit seinem Amtsantritt 2024 bemerkenswerte Arbeit. Es handelt sich um die mit Abstand beeindruckendste Serie der griechischen Nationalmannschaft seit Jahren. Die gute Nachricht für Griechenland: Zwei der Auswärtsspiele liegen bereits hinter ihnen.

Kaum jemand hätte den Siegen gegen Serbien und Deutschland eine reelle Chance gegeben, doch Griechenland hat mit diesen Ergebnissen ein deutliches Statement gesetzt.

Die Niederlande werden am Donnerstagabend im Toumba-Stadion nichts auf die leichte Schulter nehmen. Die Oranje stehen unter neuer Leitung: Der ehemalige Barcelona-Mittelfeldspieler Xavi ist nun Cheftrainer. Er startete seine Amtszeit mit einem Remis gegen Deutschland (1:1) im Auftaktspiel des Wettbewerbs und feierte kurz darauf seinen ersten Sieg mit einem 2:1-Auswärtserfolg gegen Serbien.

Die Niederländer gehen als Tabellenzweiter mit zwei Punkten Rückstand auf Griechenland in diese Partie. Ein Sieg würde sie an die Tabellenspitze bringen und das Schicksal der Gruppe in ihre eigenen Hände legen. Allerdings sollte man Griechenland nach den Ergebnissen der vergangenen Woche keinesfalls unterschätzen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Griechenland vs Niederlande

Griechenland: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Karetsas, Androutsos, Zafeiris, Tzolis, Pavlidis, Kostoulas

Niederlande: Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven, Gravenberch, Veerman, Reijnders, Summerville, van Bommel, Meerdink

Effiziente Offensive auf beiden Seiten

Beide Teams haben in ihren bisherigen zwei Nations-League-Spielen jeweils drei Tore erzielt, was einem Schnitt von 1,5 Toren pro 90 Minuten entspricht. Die Griechen agierten in ihren letzten Auftritten nicht besonders offensiv, waren aber äußerst effizient mit den Chancen, die sich ihnen boten. Gegen Deutschland kamen sie insgesamt auf acht Torschüsse und brachten nur einen davon aufs Tor. Dieser eine Schuss war zugleich der Siegtreffer, womit Griechenland seinen xG-Wert (erwartete Tore) von 0,72 deutlich übertraf.

Die Gäste verfügen über eine gefährliche Offensivreihe, die jede Abwehr vor Probleme stellen kann. Unglücklicherweise musste der beste Torschütze seiner Generation, Cody Gakpo, gegen Serbien verletzt vom Feld. Auch Brian Brobbey erlitt im Auftaktspiel gegen Deutschland dasselbe Schicksal. Dennoch erzielten die Niederländer in ihren letzten fünf Partien zwölf Tore, darunter fünf gegen Schweden bei der Weltmeisterschaft 2026.

In zwei der letzten vier Spiele Griechenlands trafen beide Teams. Bei den Niederlanden war das in neun der letzten zehn Partien der Fall, was 90 % entspricht. Im Kern sind beide Mannschaften offensiv stark genug, um mindestens einmal zu treffen.

Griechenland vs Niederlande Wette 1: Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,72 bei Interwetten

Meerdink im Fokus

Brobbeys Verletzung im ersten Spiel der Niederlande zwang Xavi, auf seinen zweiten Stürmer zurückzugreifen. Mexx Meerdink von AZ Alkmaar füllte nicht nur Brobbeys große Fußstapfen aus, sondern zeigte auch sofort, welchen Unterschied er machen kann. Trotz nur 55 gespielter Minuten nach seiner Einwechslung verzeichnete Meerdink mit vier Abschlüssen die meisten Torschüsse seines Teams.

Sein xG-Wert (erwartete Tore) an diesem Abend lag bei 1,22, was angesichts der begrenzten Einsatzzeit beachtlich ist. Er vergab zwar eine klare Chance, gewann aber auch drei Fouls heraus, die meisten auf niederländischer Seite. Obwohl er in jenem Spiel nicht traf, zeigte Meerdink in der folgenden Partie, welchen Einfluss er als Startelfspieler nehmen kann.

Gegen Serbien erzielte Meerdink aus fünf Torschüssen einen Doppelpack, drei davon kamen aufs Tor. Damit übertraf er seinen xG-Wert von 1,30 an jenem Abend deutlich und wurde zum Man of the Match gewählt. Xavi dürfte ihm auch gegen Griechenland sein Vertrauen aussprechen, weshalb er unser Top-Tipp als Torschütze am Donnerstagabend ist.

Griechenland vs Niederlande Wette 2: Torschütze – Mexx Meerdink zu einer Quote von 3,10 bei Interwetten

Griechenland ist nur schwer zu schlagen

Nationaltrainer Ivan Jovanovic hat sein Team umgeformt und deutlich schwerer bezwingbar gemacht. Nach einer Serie von fünf sieglosen Spielen befindet sich die Ethniki nun auf einer Welle von zwei Siegen in Folge. Die größte Überraschung ist nicht, dass sie gewonnen haben, sondern gegen wen: Deutschland etwa steht 34 Plätze über ihnen in der Weltrangliste.

Auch die Gäste sind in ihren letzten beiden Partien ungeschlagen, wobei sie diese beiden Spiele bei der Weltmeisterschaft austrugen. Die Oranje trennten sich von Marokko mit einem 1:1 nach 90 Minuten. Drei der letzten sechs Auftritte endeten unentschieden, das entspricht 50 %. Eines davon war ein 2:2 gegen Japan, ein Team, das zu diesem Zeitpunkt auf Platz 17 der Weltrangliste stand.

Historisch gesehen liefen die direkten Duelle für die Niederlande äußerst positiv. Sie gewannen sechs der letzten sieben Begegnungen, während die Griechen nur einmal siegreich waren. Angesichts des aktuellen Schwungs von Griechenland und des Heimvorteils sollten die Gastgeber jedoch stark genug sein, um in dieser Partie ungeschlagen zu bleiben.