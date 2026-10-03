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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Griechenland seine Serie ungeschlagen fortsetzt und sich die Punkte mit Deutschland teilt.

Die besten Wetten für Griechenland vs Deutschland

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,60 bei bet365

Doppelte Chance – 1X zu einer Quote von 1,76 bei bet365

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,08 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Griechenland 1:1 Deutschland

Griechenland 1:1 Deutschland Torschützen-Wett-Tipp: Griechenland – Fotis Ioannidis; Deutschland – Florian Wirtz

Griechenlands Chancen auf den Einzug in die nächste Runde der Nations League bleiben nach dem 2:2 gegen die Niederlande am Donnerstagabend intakt. Eigentlich hätte es der dritte Sieg im dritten Spiel für die Ethniki sein müssen, doch eine starke zweite Halbzeit der Gäste verhinderte den Erfolg. Zur Pause führten die Griechen noch mit 2:0, ehe sie in der letzten Minute der regulären Spielzeit zwei Punkte liegen ließen, als Tijani Reijnders zum Ausgleich traf.

Ivan Jovanovics Mannschaft hat seit Beginn dieses Länderspielfensters wirklich überzeugt, weshalb sie den 4. Spieltag an der Tabellenspitze der Gruppe in Angriff nimmt. Die Gastgeber müssen ihre Position festigen, um am Ende dieser Länderspielpause weiterhin selbst über ihr Schicksal zu bestimmen, denn im November stehen noch zwei weitere Partien an.

Die Griechen liegen nur zwei Punkte vor den Niederlanden und drei hinter Deutschland, was ein positives Ergebnis in diesem Duell besonders wichtig macht.

Jürgen Klopp dürfte erleichtert sein, dass seine Mannschaft ihren ersten Sieg unter seiner Führung verbuchen konnte. Er verhinderte damit, als erster deutscher Trainer überhaupt seine ersten drei Spiele im Amt ohne Sieg zu bleiben. Die Mannschaft war ihren 2:0-Heimsieg gegen Serbien am Donnerstag absolut wert und blieb damit in Tuchfühlung zu den ersten beiden der Gruppe.

Deutschlands Hoffnungen auf die Qualifikation aus der Gruppe sind weiterhin lebendig, mit einem Heimspiel gegen die Niederlande und einem Auswärtsspiel bei Serbien im kommenden Monat. Eine Niederlage in Griechenland am Sonntag würde die Mannschaft allerdings in Bedrängnis bringen und sie am Ende auf fremde Hilfe angewiesen sein lassen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Griechenland vs Deutschland

Griechenland : Tzolakis, Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Masouras, Pavlidis, Ioannidis

: Tzolakis, Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Masouras, Pavlidis, Ioannidis Deutschland: Urbig, Treu, Thiaw, Anton, Mittelstadt, Gnabry, Pavlovic, Bischof, Scherhant, Woltemade, Wirtz

Deutschland sah zuletzt Tore auf beiden Seiten

Fünf Tore in drei Nations-League-Spielen lesen sich für die Gastgeber ordentlich. Griechenland traf in jeder bisherigen Partie dieser Kampagne und hofft, diese Serie vor den eigenen Fans fortzusetzen. Die Ethniki erzielen im Schnitt 1,7 Tore pro Spiel und dürften zuversichtlich sein, die deutsche Abwehr zu durchbrechen.

Klopps Mannschaft blieb zuletzt gegen Serbien ohne Gegentor und beendete damit eine Serie von sieben aufeinanderfolgenden Spielen mit Gegentoren. Allerdings kassierte sie in den letzten fünf Partien fünf Gegentreffer, weshalb es ihr über 90 Minuten schwerfallen könnte, die Griechen in Schach zu halten. Deutschland erzielte in dieser Phase ebenfalls fünf Treffer, was auf eine Reihe offener Spiele hindeutet.

Sechs der letzten acht Auftritte Deutschlands in allen Wettbewerben endeten mit Toren beider Teams. Dasselbe gilt für drei der letzten fünf Partien Griechenlands. Zusätzlich trafen in drei der vergangenen vier direkten Duelle beide Mannschaften. Dieses Wochenende dürfte sich daran nichts ändern.

Griechenland vs Deutschland Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,60 bei bet365

Griechenland hat die Chance auf eine weitere Überraschung

Das Selbstvertrauen im griechischen Lager dürfte groß sein, zumal man nur Minuten von einem Sieg gegen die Niederlande entfernt war. Nachdem Jovanovics Mannschaft Deutschland bereits auswärts bezwungen hat, wird sie entschlossen sein zu zeigen, dass dies kein Einzelfall war. Die Ethniki spielen derzeit einen großartigen Fußball. Sie haben nur eines ihrer letzten fünf Spiele verloren.

Deutschlands Form war zuletzt wackelig. Der Sieg gegen Serbien war der erste in den letzten fünf Partien. Zwei Niederlagen und zwei Unentschieden innerhalb von 90 Minuten stellen die Fähigkeit der Gäste infrage, aus diesem Spiel mit der vollen Punktzahl herauszugehen.

Die Gastgeber werden sich zutrauen, in dieser Ausgabe der Nations League weiterhin ungeschlagen zu bleiben. Allerdings war ihre Heimform zuletzt weniger überzeugend, was Deutschland vor diesem Duell durchaus Mut machen könnte. Die Punkte dürften geteilt werden, auch wenn Deutschlands starke Rotation der Heimmannschaft ein wenig die Tür zum Sieg öffnet.

Griechenland vs Deutschland Wette 2: Doppelte Chance – 1X zu einer Quote von 1,76 bei bet365

Ein torarmes Spiel könnte dennoch beide Teams treffen sehen

Wir erwarten zwar, dass diesmal beide Teams treffen, anders als bei Deutschlands Nullnummer im Hinspiel, doch ein Torfestival ist unwahrscheinlich. Deutschlands starke Defensivleistung im letzten Heimspiel deutet auf Verbesserungen hin. Griechenland kam im Hinspiel nur auf einen Torschuss, verwandelte diesen aber.

Gegen Serbien kam Deutschland auf einen xG-Wert von 3,81 aus 32 Torschüssen. Nur zwei Treffer zu erzielen, offenbarte jedoch Probleme in der Chancenverwertung. Klopps Mannschaft hatte sieben hochkarätige Gelegenheiten, doch das Ergebnis blieb niedrig. Das könnte sich am Sonntag wiederholen. Zwei der drei Heimspiele der Gastgeber in diesem Jahr brachten weniger als zwei Tore hervor.

Zudem blieben in jeder der letzten vier Partien Deutschlands die Tore unter der Marke von drei. Wir erwarten nicht, dass diese Probleme im letzten Drittel bis Sonntag behoben sind. Daher dürfte es ein unterhaltsames Spiel werden, allerdings ohne die große Torflut.

Griechenland vs Deutschland Wette 3: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,08 bei bet365

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