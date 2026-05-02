Gladbach vs Borussia Dortmund Wett Tipp: BVB lässt die Fohlen straucheln

Dortmund ist seit sechs Duellen gegen Gladbach ungeschlagen. Da die Hausherren in dieser Saison erst vier Heimsiege einfahren konnten, stellt sich die Frage: Marschiert der BVB souverän zum Auswärtssieg?

Die besten Wetten für Gladbach vs Borussia Dortmund

Sieg Borussia Dortmund zu einer Quote von 1.90 bei bet365

Serhou Guirassy trifft jederzeit zu einer Quote von 1.83 bei bet365

Torreichste Halbzeit: 2. Halbzeit zu einer Quote von 2.00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Gladbach 1-2 Borussia Dortmund

Torschützen-Wett Tipp: Gladbach – Tabakovic; Borussia Dortmund – Guirassy, Brandt

Gladbach kehrt am Sonntag auf den heimischen Rasen zurück und hofft auf drei Big Points gegen Dortmund, um auch die letzten theoretischen Abstiegssorgen endgültig ad acta zu legen.

Ihre Bundesliga-Form im Kalenderjahr 2026 lässt jedoch zu wünschen übrig. Seit Jahresbeginn konnte Gladbach nur drei von 16 Partien gewinnen – immerhin wurden alle drei Siege im eigenen Stadion geholt. Vor heimischer Kulisse holen sie durchschnittlich 1,20 Punkte pro Spiel, während es in der Fremde nur magere 0,88 Punkte sind.

Aktuell hat Gladbach 12 Punkte weniger auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Nach einem Aufschwung zwischen dem 8. und 16. Spieltag waren die Ambitionen auf die obere Tabellenhälfte groß, doch der Mannschaft von Eugen Polanski fehlte in den letzten Monaten die Konstanz. Personell sieht es eigentlich solide aus: Nur N’Goumou und Kleindienst fehlen verletzt, allerdings muss Jens Castrop aufgrund einer Gelbsperre zusehen.

Dortmund zeigte nach den zwei Niederlagen Anfang des Monats eine starke Reaktion. Der 4-0-Erfolg gegen den Europa-League-Anwärter Freiburg sorgte dafür, dass der Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Tabellendritten RB Leipzig bestehen bleibt.

Der BVB unter Niko Kovac präsentiert sich in der Rückrunde extrem stabil. Seit dem 15. Spieltag halten sie ununterbrochen den zweiten Tabellenplatz. Zwei ihrer drei Saisonniederlagen im Jahr 2026 kassierten sie gegen den amtierenden Champion Bayern und den Ex-Meister Leverkusen. Insgesamt steht Dortmund mit 19 Punkten mehr da als zum Vorjahreszeitpunkt und hat sieben Niederlagen weniger auf dem Konto als die BVB-Elf von 2024/25.

Voraussichtliche Aufstellungen für Gladbach vs Borussia Dortmund

Gladbach:Nicolas, Chiarodia, Elvedi, Sander, Ullrich, Scally, Reitz, Stöger, Engelhardt, Tabakovic, Honorat

Borussia Dortmund:Kobel, Anton, Bensebaini, Schlotterbeck, Ryerson, Svensson, Bellingham, Sabitzer, Beier, Brandt, Guirassy

BVB holt sich die drei Punkte

Dortmund ist wettbewerbsübergreifend seit sechs Spielen gegen die Fohlen ungeschlagen. In fünf dieser sechs Partien führten sie bereits zur Halbzeit. Zudem konnten sie sechs ihrer letzten neun Auftritte im Borussia-Park siegreich gestalten.

Gladbach kassiert pro Heimspiel im Schnitt 1,60 Gegentore, was über dem Ligaschnitt (1,44) liegt. Dortmund hingegen lässt auswärts nur 1,13 Gegentreffer zu (Schnitt: 1,75). Beeindruckend: Der BVB erzielte in 80% seiner Auswärtsspiele das erste Tor und holt in diesen Fällen starke 2,33 Punkte pro Spiel.

Bei einer Auswärtssieg-Rate von 53% in dieser Saison liegt die statistische Wahrscheinlichkeit für einen Dortmund-Sieg am Sonntag bei etwa 52,63%. Da Gladbach sichtlich kämpft und Dortmund nach letzter Woche wieder voll in der Spur ist, setzen wir auf den BVB. Da Gladbach rechnerisch nur noch einen Punkt zum Klassenerhalt braucht, werden sie sich vermutlich eher defensiv orientieren.

Gladbach vs Borussia Dortmund Wette 1: Sieg Borussia Dortmund zu einer Quote von 1.90 bei bet365

Guirassy als Dortmunder Lebensversicherung

Serhou Guirassy blickt auf eine etwas zerfahrene Saison zurück, doch der Guineer scheint pünktlich zum Saisonfinale zur Höchstform aufzulaufen. Der 30-Jährige erzielte vier Tore in seinen letzten sieben Einsätzen – eine Quote von 57,14%.

Über die gesamte Saison gesehen trifft Guirassy in jedem zweiten Spiel (15 Tore in 30 Bundesliga-Spielen). Die Wahrscheinlichkeit, dass er an diesem Wochenende netzt, liegt also statistisch bei 50%, was exakt seinem Saisonschnitt entspricht.

Da er diesen Schnitt aktuell sogar übertrifft, sehen wir hier einen "Value-Vorteil" von etwa 5% für diesen Wett Tipp.

Gladbach vs Borussia Dortmund Wette 2: Serhou Guirassy trifft jederzeit zu einer Quote von 1.83 bei bet365

Value-Tipp: Mehr Tore in der zweiten Halbzeit

Bisher stand es in sieben von 15 Gladbacher Heimspielen zur Pause unentschieden. In nur 27% der Dortmunder Auswärtsspiele fielen im ersten Durchgang zwei oder mehr Tore. Auch wenn Spiele mit Beteiligung beider Teams diese Saison oft die 3-Tore-Marke knacken, erwarten wir zur Pause maximal einen Treffer.

Dortmund trifft zwar in 67% der Fälle in der ersten Hälfte, schlägt aber in 73% der Spiele nach dem Seitenwechsel zu. Der Schnitt der erzielten Tore liegt bei beiden Teams in der ersten Halbzeit bei 1,40, während er in der zweiten Hälfte auf 1,74 ansteigt.

Zudem ist die Dortmunder Defensive auswärts extrem sattelfest und kassiert in den ersten 45 Minuten im Schnitt nur 0,33 Gegentore. Wir schätzen die Chance, dass in der zweiten Halbzeit mehr Tore fallen als in der ersten, auf 50% ein. Dies ist für uns der beste Value-Pick aus unserem Trio der Gladbach vs Borussia Dortmund Wett Tipps.

Gladbach vs Borussia Dortmund Wette 3:Torreichste Halbzeit: 2. Halbzeit zu einer Quote von 2.00 bei bet365

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