Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Galatasaray dank der starken Form den nächsten Schritt macht und auch gegen Aston Villa erfolgreich bleibt.

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Die besten Wetten für Galatasaray vs Aston Villa

Erste Mannschaft, die trifft – Galatasaray zu einer Quote von 1.97 bei bet365

Torschütze – Nicolas Jackson zu einer Quote von 2.20 bei bet365

1X2 – Galatasaray zu einer Quote von 3.00 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Galatasaray 3:2 Aston Villa

Torschützen-Wett-Tipp: Galatasaray – Aleksey Batrakov, Yunus Akgün, Baris Yilmaz; Aston Villa – Nicolas Jackson, John McGinn

Galatasaray befindet sich sowohl national als auch international in einer ausgezeichneten Position. Die Löwen kehrten nach der Länderspielpause mit einem überzeugenden 2:1-Heimsieg gegen Samsunspor in die Süper Lig zurück. Das Ergebnis sicherte dem Team den drei Punkte betragenden Vorsprung an der Tabellenspitze.

Okan Buruks Mannschaft baute zudem ihre rekordträchtige Serie ohne Heimniederlage in der Liga auf 42 Spiele aus. Buruk sah am Ende dieser Partie zwar Rot, doch das dürfte ihn beim Champions-League-Duell mit Aston Villa nicht weiter stören. Sein Team hat in diesem Wettbewerb zwei Siege in Folge eingefahren und liegt nun auf Platz 18, nur drei Punkte von den Top acht entfernt.

Aston Villa steht in der Champions-League-Tabelle bereits komfortabel auf Platz sechs, doch die Position gerät ins Wanken. Die Villans konnten Sunderland am Wochenende daheim nicht bezwingen und warten seit Ende Oktober auf einen Sieg. Unai Emery hofft, dass seine Truppe dieser Negativserie bald ein Ende setzt.

Die Gäste traten in diesem Wettbewerb bislang insgesamt positiv auf und gewannen ihre ersten drei Partien. Barcelona beendete diese Serie jedoch am vergangenen Spieltag, was Zweifel an den Top-acht-Ambitionen der Villans aufkommen lässt. Die Türkei ist für jedes europäische Team ein schwieriges Pflaster, erst recht für eines, das gerade um seine Form kämpft – das macht diese Partie besonders spannend.

Voraussichtliche Aufstellungen für Galatasaray vs Aston Villa

Galatasaray : Cakir, Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali, Torreira, Lemina, Akgün, Batrakov, Yilmaz, Gül

: Cakir, Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali, Torreira, Lemina, Akgün, Batrakov, Yilmaz, Gül Aston Villa: Suzuki, Wan-Bissaka, Harwood-Bellis, Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka, Alysson, McGinn, Manzambi, Jackson

Die Gastgeber sind es gewohnt, zuerst zu treffen

Galatasaray will seine starke Form in diesem Duell bestätigen. In dieser Champions-League-Saison ist bei den Löwen regelmäßig getroffen worden. Im Schnitt fielen 4,25 Tore pro Spiel. Das entspricht dem Trend der gesamten Ligaphase, in der die Teams um die Qualifikationsplätze kämpfen.

Die Gastgeber werden ihren Heimvorteil nutzen und selbstbewusst auftreten. In ihren jüngsten zwei Partien in diesem Wettbewerb erzielten sie jeweils mindestens zwei Tore. Bemerkenswert: Die Löwen haben in allen vier bisherigen Champions-League-Spielen dieser Saison das erste Tor erzielt.

Das ist ermutigend für die Gastgeber, zumal Villa in der Champions League auswärts im Schnitt 2,5 Gegentore pro Spiel kassiert. Die Villans mussten in 50 % ihrer Auswärtsspiele in diesem Wettbewerb den Gastgeber zuerst jubeln sehen. Emerys Mannschaft wartet auswärts in diesem Wettbewerb noch auf ein Spiel ohne Gegentor, weshalb eine Wette auf den ersten Torschützen der Gastgeber sehr guten Value bietet.

Galatasaray vs Aston Villa Wette 1: Erste Mannschaft, die trifft – Galatasaray zu einer Quote von 1.97 bei bet365

Jackson in Form, um Galatasaray zu ärgern

Aleksey Batrakov ist Galatasarays bester Torschütze in diesem Wettbewerb. Er führt die Torschützenliste des Klubs mit vier Treffern aus ebenso vielen Spielen an. Drei davon erzielte er zu Hause. Der Russe wäre eine Überlegung wert, gäbe es eine Option, ihn direkt als Torschützen auszuwählen.

Für die Gäste lohnt sich hingegen ein Blick auf Nicolas Jackson. Seit seinem Wechsel von Chelsea zeigt der Senegalese beeindruckende Torgefahr. Auch die Länderspielpause verlief für Jackson erfolgreich: Er traf in beiden Afrika-Cup-Qualifikationsspielen für sein Land.

Aktuell steht er bei sechs Toren in seinen letzten sieben Partien für Klub und Nationalmannschaft. In diesem Wettbewerb traf er dreimal in vier Einsätzen. Ein Tipp auf einen Treffer von ihm am Dienstagabend erscheint daher naheliegend.

Galatasaray vs Aston Villa Wette 2: Torschütze – Nicolas Jackson zu einer Quote von 2.20 bei bet365

Buruks Team ist zu Hause schwer zu knacken

Villa mag auf dem Papier die bessere Mannschaft sein, doch die jüngsten Ergebnisse sprechen eine andere Sprache. Nach sechs Siegen in den vorangegangenen sieben Partien sind die Gäste nun seit fünf Spielen in Serie sieglos, über alle Wettbewerbe hinweg. Es handelt sich um das erste direkte Duell beider Klubs überhaupt, doch englische Teams haben neun ihrer letzten zehn Besuche bei Galatasaray nicht gewonnen.

Die beiden Champions-League-Siege in Folge sind Teil einer umfassenderen Serie von sieben Siegen in Serie über alle Wettbewerbe hinweg. Die einzige Niederlage als designierter Gastgeber kassierte das Team gegen den europäischen Giganten Barcelona. Buruks Mannschaft hofft, mit einem dritten Sieg in Folge die beste Serie ihrer Vereinsgeschichte in diesem Wettbewerb einzustellen.

Die Stärke der Löwen liegt im eigenen Stadion, wo sie seit Saisonbeginn über alle Wettbewerbe hinweg nur diese eine Niederlage kassiert haben. Villa hingegen holte aus den letzten drei Auswärtsspielen über alle Wettbewerbe hinweg zwei Niederlagen und ein Unentschieden. Nachdem die Villans gegen ein schwächelndes Manchester United gleich zweimal eine Zwei-Tore-Führung verspielten, dürfte es für sie schwer werden, sich bei den Gastgebern durchzusetzen.

Galatasaray vs Aston Villa Wette 3: 1X2 – Galatasaray zu einer Quote von 3.00 bei bet365

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