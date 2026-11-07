Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Freiburg zu Hause erneut gewinnt und dabei für Tore an beiden Enden sorgt.

Alle Quoten werden von Interwetten bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Freiburg vs Union Berlin

Freiburg -1 (Handicap 3-Wege) zu einer Quote von 2.30 bei Interwetten

Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.10 bei Interwetten

Vincenzo Grifo 1+ Vorlage zu einer Quote von 3.60 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Freiburg 3:1 Union Berlin

Torschützen-Wett-Tipp: Freiburg – Suzuki, Holer, Scherhant; Union Berlin – Haberer

Freiburg empfängt den 16. der Tabelle, Union Berlin, am Sonntag im Europa-Park Stadion. Die Gastgeber stehen stolz auf dem dritten Platz.

Julian Schusters Mannschaft war in dieser Saison auf heimischem Boden äußerst effizient und hat drei ihrer vier Spiele gewonnen. Zudem erzielten sie zwölf Tore, was im Schnitt drei pro Spiel vor eigenem Publikum bedeutet.

Freiburg weist den sechsthöchsten durchschnittlichen Team-Wert auf (7,02), was darauf hindeutet, dass die jüngsten Ergebnisse keineswegs unverdient sind.

Schuster hat für Sonntag einige personelle Fragen zu klären. Igor Matanovic absolvierte am Donnerstag beim Europa-League-Sieg gegen Trabzonspor den Großteil der Spielzeit. Er könnte zugunsten von Lucas Höler auf die Bank rotiert werden. Patrick Osterhage (Muskelverletzung) und Florent Muslija (Knie) fallen beide aus.

Union Berlin ist in den letzten sieben Bundesliga-Duellen gegen Freiburg ungeschlagen. Dennoch steht der Klub aktuell auf dem drittletzten Platz und weist die schlechteste Auswärtsbilanz der Liga auf. Ein erzieltes und zwölf kassierte Tore aus drei Auswärtsspielen sagen alles Nötige aus.

Dennoch hat Union vier ihrer acht Spiele unentschieden gestalten können und kann gelegentlich noch hartnäckigen Widerstand leisten. Felix Uduokhai ist für diese Partie gesperrt, während Robert Skov (Muskelverletzung), Stanley Nsoki (Wade), Andrik Markgraf (Knie) und Andrej Ilic (Blinddarm) allesamt ausfallen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Freiburg vs Union Berlin

Freiburg : Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Höler

: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Beste, Suzuki, Scherhant, Höler Union Berlin: Rönnow, Kohn, Friedrich, Bosch, Haberer, Khedira, Schäfer, Imeri, Aebischer, Burcu, Skarke

Gastgeber gewinnen mit mindestens zwei Toren Vorsprung

Union Berlin hat aus den letzten drei Auswärtsspielen nur einen Punkt geholt. Die Mannschaft kassierte eine 7:0-Klatsche bei Bayern München und verlor zudem 0:4 bei Bayer Leverkusen. Freiburg steht derzeit auf dem dritten Platz der Bundesliga und sollte daher ähnlich eingeordnet werden wie Leverkusen aktuell.

Die Gäste haben zudem in ihren vier Auswärtsspielen nur ein einziges Tor erzielt – die schwächste Offensivbilanz einer Auswärtsmannschaft in der gesamten Bundesliga. Freiburg wiederum hat drei seiner ersten vier Heimspiele gewonnen.

Die Gastgeber haben ihren xG-Wert zudem um 4,1 Tore übertroffen, was zeigt, dass sie aktuell in einer selbstbewussten Verfassung vor dem gegnerischen Tor stecken. Wir erwarten, dass Julian Schusters formstarkes Team mit zwei oder mehr Toren Vorsprung gewinnt, bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 43,48 %.

Freiburg vs Union Berlin Wette 1: Freiburg -1 (Handicap 3-Wege) zu einer Quote von 2.30 bei Interwetten

Tore an beiden Enden zu erwarten

Freiburg hat in dieser Saison im Schnitt mehr als ein Gegentor pro Spiel kassiert. Zudem haben in acht der letzten zehn Spiele beide Teams getroffen. Die Über-2,5-Tore-Linie wurde in neun der letzten zehn Partien überschritten.

Zwar haben fünf der letzten sechs Spiele von Union Berlin die Über-2,5-Tore-Linie nicht erreicht, dennoch ist das ein Tipp, den wir an diesem Wochenende gerne in Betracht ziehen. Vier der letzten sieben Duelle in Freiburg endeten mit drei oder mehr Toren. „Beide Teams treffen“ traf in vier dieser sieben vorherigen Begegnungen ebenfalls zu.

Obwohl Union lediglich sieben Tore in acht Spielen erzielt hat, ist der xG-Wert vielversprechend. Die Mannschaft liegt bislang 6,9 Tore unter ihrem erwarteten Wert zurück. Eine Rückkehr zum erwarteten Niveau könnte dazu führen, dass sie an diesem Wochenende zumindest ein- oder zweimal trifft.

Wir erwarten Tore an beiden Enden und drei oder mehr Treffer bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 47,62 %. Die tatsächliche Wahrscheinlichkeit dürfte eher bei 50 bis 55 % liegen, was diesen Tipp zu einem der besten Value-Wetten in unserem Freiburg vs Union Berlin Wett-Tipp macht.

Freiburg vs Union Berlin Wette 2: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2.10 bei Interwetten

Grifo bietet sehr guten Value als Freiburgs Chefkreateur

Freiburgs erfahrener Mittelfeldspieler Vincenzo Grifo zeigt zuletzt gute Form für die Gastgeber. Er hat in seinen letzten drei Einsätzen zwei Vorlagen gegeben. Beim jüngsten 3:2-Sieg gegen Wolfsburg war er Freiburgs bestbewerteter Spieler.

Grifo spielte am Donnerstag eine Stunde beim 1:0-Sieg Freiburgs gegen Trabzonspor in der Europa League. In dieser Saison hat er bereits vier große Torchancen kreiert, nur Derry Scherhant (5) kommt auf mehr.

Der Italiener führt bei Freiburg mit 12,6 linienbrechenden Pässen pro 90 Minuten die Statistik an. Zudem steht er an der Spitze bei den angekommenen langen Bällen pro 90 Minuten (3,4). Insgesamt liegt sein xA-Wert pro 90 Minuten bei 1,28, weit vor dem zweitplatzierten Jan-Niklas Beste (0,33).

Das deutet darauf hin, dass Grifo an diesem Wochenende sehr guten Value bietet, an einem Tor beteiligt zu sein, bei einer moderaten impliziten Wahrscheinlichkeit von 27,78 %.

Freiburg vs Union Berlin Wette 3: Vincenzo Grifo 1+ Vorlage zu einer Quote von 3.60 bei Interwetten

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