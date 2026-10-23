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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Bayern München sich am Ende gegen ein starkes Freiburg durchsetzt, auch wenn der Tabellendritte es den Bayern schwer machen dürfte.

Die besten Wetten für Freiburg vs Bayern München

1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Ja zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Freiburg Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,50 bei Oddset

Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2,20 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Freiburg 2:3 Bayern München

Freiburg 2:3 Bayern München Torschützen-Wett-Tipp: Freiburg – Suzuki, Matanovic; Bayern München – Kane x2, Olise

Das Bundesliga-Duell am Sonntag zwischen dem drittplatzierten Freiburg und Spitzenreiter Bayern München hat das Zeug zu einem echten Klassiker.

Freiburg hat in dieser Saison alle Erwartungen übertroffen und steht als Dritter nur einen Punkt hinter Titelverteidiger Bayern. Julian Schusters Mannschaft scheint diesen Platz durchaus verdient zu haben. Laut FotMob ist der Sport-Club die drittbeste Mannschaft der Liga mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,13. Zudem kassierte das Team mit 5,6 den zweitniedrigsten xG-Wert der Liga, nur knapp hinter Bayern (5,5).

Schuster dürfte am Sonntag wieder auf Yuito Suzuki zurückgreifen können, was seiner Offensive zusätzliche Durchschlagskraft verleiht. Suzuki und Igor Matanovic haben in sechs Spielen gemeinsam sieben Tore erzielt und acht Torbeteiligungen gesammelt. Florent Muslija (Knie) ist Schusters einziger langfristiger Ausfall.

Bayern München war am Mittwoch nur einen Wimpernschlag von einem historischen Champions-League-Sieg gegen den letztjährigen Finalisten Arsenal entfernt. Harry Kanes Torgefahr schien Vincent Kompanys Mannschaft den Sieg zu sichern, doch ein später Ausgleich teilte die Punkte.

National spielt Bayern allerdings weiterhin in einer eigenen Liga. Die Münchner sind eine von zwei Mannschaften, die in der Saison 2026/27 noch ungeschlagen sind, mit 22 erzielten und nur fünf kassierten Toren. Luis Díaz fehlt weiterhin verletzt, während Kim Min-jae wegen anhaltender Leistenprobleme untersucht wird.

Voraussichtliche Aufstellungen für Freiburg vs Bayern München

Freiburg : Backhaus, Makengo, Treu, Lienhart, Ginter, Engelhardt, Eggestein, Scherhant, Beste, Suzuki, Matanovic

: Backhaus, Makengo, Treu, Lienhart, Ginter, Engelhardt, Eggestein, Scherhant, Beste, Suzuki, Matanovic Bayern München: Neuer, Laimer, Brown, Tah, Upamecano, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Saibari, Kane

Bayern setzt sich im Klassiker gegen Freiburg durch

Bayerns Auswärtsform fiel bislang weniger spektakulär aus als die Heimform. Die Münchner haben zwei Spiele remis gespielt und eines gewonnen, darunter frustrierende Unentschieden gegen Augsburg und Schalke 04. Freiburg hingegen hat eine makellose Heimbilanz und darf sich durchaus Chancen auf eine Überraschung ausrechnen.

Dennoch haben die Bayern in den letzten sieben Bundesliga-Duellen gegen Freiburg nicht verloren. Schusters Mannschaft wiederum blieb in den vergangenen 20 Begegnungen gegen den Titelverteidiger kein einziges Mal ohne Gegentor.

Beide Teams trafen in vier der letzten fünf Partien. In fünf der vergangenen sechs direkten Duelle fielen zudem drei oder mehr Tore. Trotz Freiburgs erkennbarer Geschlossenheit und ihres Selbstvertrauens fällt es schwer, gegen Bayern zu wetten. Wir erwarten, dass sich Bayern gegen Freiburg durchsetzt, während beide Teams treffen, bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 47,62 %.

Freiburg vs Bayern München Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Bayern München & Ja zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Gastgeber sollen am Sonntag zweimal treffen

Der Gastgeber hat in seinen ersten drei Heimspielen dieser Saison bereits 11 Tore erzielt. Das macht den Großteil der insgesamt 15 Treffer aus sechs Spielen aus. Diese Bilanz zeigt, dass sich Schusters Mannschaft im Europa-Park Stadion wohlfühlt und dort ihr natürliches Offensivspiel entfalten kann.

Freiburg hat zudem in zwei der letzten vier Bundesliga-Heimspiele gegen Bayern zweimal getroffen. Darunter eine höchst unterhaltsame 2:3-Niederlage gegen Kompanys Mannschaft im vergangenen April.

Wir rechnen diesmal mit einem ähnlichen Ergebnis. Bayern dürfte weiterhin genug Qualität haben, um den Sieg einzufahren. Allerdings könnte die Abwehr nach dem Champions-League-Kraftakt gegen Arsenal etwas angeschlagen wirken. Für Freiburg, zweimal zu treffen, lässt sich eine moderate implizierte Wahrscheinlichkeit von 40 % ableiten.

Freiburg vs Bayern München Wette 2: Freiburg Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,50 bei Oddset

Value bei einem erholten Olise

Bayern kann am Sonntag wieder auf Michael Olise in der Startelf zurückgreifen. Olise war für das Champions-League-Spiel gegen Arsenal gesperrt. Der französische Nationalspieler dürfte nach der Pause ausgeruhter sein, was für Freiburg-Wetter keine guten Nachrichten ist.

Olise bleibt der Star des Teams in der Bundesliga-Saison 2026/27. Laut FotMob kommt er im Schnitt auf 8,55 Punkte pro Spiel, sogar höher als Toptorjäger Harry Kane (8,18).

Olise ist mit fünf Toren der beste Torschütze des Teams und steuerte zudem zwei Vorlagen bei. Wir können einen ausgeruhten und erfrischten Olise bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 45,45 % als Torschützen am Sonntag tippen. Seine Trefferquote liegt derzeit bei 83,33 %. Das ist eindeutig unser bevorzugter Value-Pick aus unseren Freiburg vs Bayern München Wett-Tipps.

Freiburg vs Bayern München Wette 3: Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2,20 bei Oddset

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