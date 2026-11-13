Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Frankreich nach der Pleite gegen Italien reagiert und sich gegen die Türkei die nötigen drei Punkte zur Gruppenqualifikation sichert.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Frankreich vs Türkei

Tor oder Vorlage – Bradley Barcola zu einer Quote von 1.51 bei bet365

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.69 bei bet365

1X2 & Beide Teams treffen – Frankreich & Ja zu einer Quote von 2.38 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Frankreich 3:1 Türkei

Torschützen-Wett-Tipp: Frankreich – Michael Olise, Rayan Cherki, Bradley Barcola; Türkei – Arda Guler

Frankreich musste am Donnerstagabend die erste Niederlage unter Zinedine Zidane hinnehmen. Nach der frühen Führung in der 10. Minute hatte niemand mit einer Reaktion Italiens gerechnet, das sich mit 3:1 durchsetzte. Das Ergebnis brachte die Tabelle der Nations-League-Gruppe A1 durcheinander und sorgte für einen spannenden Sonntagabend.

Les Bleus gehen als Tabellenzweiter in den letzten Spieltag, hinter Italien aufgrund des direkten Duells in diesem Wettbewerb. Um die Gruppe als Erster abzuschließen, muss Frankreich die Türkei schlagen und darauf hoffen, dass Italien nicht gegen Belgien gewinnt. Die Niederlage gegen Italien war für Frankreich die erste seit dem Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft in diesem Jahr, das man gegen England verlor.

Die miserable Serie der Türkei in der Nations League A ging weiter: Die Mannschaft verlor zu Hause 1:2 gegen Belgien. Die Türkei hat damit alle fünf Gruppenspiele dieser Nations-League-Ausgabe verloren. Diese Statistik macht wenig Hoffnung auf eine Wende im Stade Atlantique in Bordeaux.

Auch unter dem neuen türkischen Trainer Sergen Yalcin hat sich bislang keine Besserung eingestellt. Am Donnerstagabend war es trotz eines guten Starts das gleiche Bild wie zuvor. Nachdem Arda Guler die Türkei in Führung gebracht hatte, drehte Belgien mit zwei Treffern vor der Pause das Spiel. Mit dem Ergebnis steht der Abstieg der Türkei in die Nations League B fest.

Voraussichtliche Aufstellungen für Frankreich vs Türkei

Frankreich : Maignan, Kumbedi, Jacquet, Upamecano, Truffert, Da Cunha, Rabiot, Olise, Cherki, Doue, Barcola

: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Upamecano, Truffert, Da Cunha, Rabiot, Olise, Cherki, Doue, Barcola Türkei: Cakir, Aydin, Kabak, Demiral, Kadioglu, Yuksek, Kokcu, Akgun, Guler, Yilmaz, Unal

Barcola soll liefern

In Abwesenheit von Ousmane Dembele, Marcus Thuram und Kylian Mbappe musste Zinedine Zidane umdenken. Der französische Taktiker entschied sich, Bradley Barcola am Donnerstag in Mailand zentral aufzubieten.

Barcola vergab zwar zwei große Chancen gegen Italien, hatte aber mit zwölf Ballkontakten im gegnerischen Strafraum die meisten des Spiels. Der Angreifer schloss zudem die meisten Dribblings erfolgreich ab. Er war es auch, der die erste Gelegenheit gegen die Azzurri einleitete, als er für Desire Doue auflegte, der den Ball jedoch vorbeischoss.

Der schnelle Angreifer wartet seit acht Spielen auf ein eigenes Tor, nachdem er sein Liverpool-Konto mit einem Hattrick in der Champions League eröffnet hatte. Vor der Länderspielpause gab er jedoch eine Vorlage im letzten Spiel der Reds. Damit kommt er in seinen letzten sieben Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft auf drei Tore und drei Vorlagen. Am Sonntag dürfte er die türkische Abwehr vor Probleme stellen.

Frankreich vs Türkei Wette 1: Tor oder Vorlage – Bradley Barcola zu einer Quote von 1.51 bei bet365

Die Defensive der Franzosen bietet Angriffsfläche

Malo Gusto erlebte am Donnerstag gegen Italien einen schweren Abend. Italien nahm den Rechtsverteidiger des FC Chelsea gezielt ins Visier und wurde dafür belohnt. Gusto beging drei Fouls, gewann nur 33 % seiner Zweikämpfe und wurde einmal ausgedribbelt.

Die „Crescent-Stars“ dürften am Sonntagabend zuversichtlich sein, die Abwehr der Gastgeber mindestens einmal zu durchbrechen. Die Türkei hat in zwei aufeinanderfolgenden Spielen getroffen und kommt damit auf drei Tore in fünf Nations-League-Partien.

Die Türkei verfügt über Qualität im Angriff, doch dieser Tipp basiert ebenso sehr auf der Abwehr Frankreichs wie auf dem türkischen Angriff. Frankreich hat in den letzten drei Nations-League-Spielen fünf Gegentore kassiert. Les Bleus blieben in ihren letzten sieben Spielen in allen Wettbewerben nur zweimal ohne Gegentor.

Frankreich hat das Hinspiel im September zwar mit 1:0 gewonnen, doch das Ergebnis erzählt nicht die ganze Geschichte. Die Türkei erzielte dabei einen xG-Wert von 1,21 gegenüber 1,17 der Gäste. Während die Gastgeber nun auf den Sieg drängen, dürften sich am Sonntagabend erneut Lücken für die Türkei ergeben.

Frankreich vs Türkei Wette 2: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.69 bei bet365

Der Heimvorteil soll den Unterschied machen

Frankreich dürfte angesichts der Gruppensituation froh sein, wieder zu Hause zu spielen. Les Bleus brauchen einen Sieg Belgiens gegen Italien, um sich Platz eins zu sichern. Sollte das eintreten, Frankreich aber gegen die Türkei verlieren, wäre Zidanes Mannschaft draußen.

Die Bilanz Frankreichs gegen die Türkei ist nicht gerade überzeugend. Zwar gewann man im September im Kocaeli-Stadion, doch wie bereits erwähnt, erspielten sich die Gastgeber genug Chancen, um aus diesem Duell etwas mitzunehmen. Angesichts der defensiven Probleme Frankreichs bietet die Türkei guten Value, um an diesem Abend mindestens ein Tor zu erzielen.

Die Angriffskraft der Türkei dürfte jedoch nicht ausreichen, um Frankreich aus der Bahn zu werfen. Die „Crescent-Stars“ haben alle fünf Nations-League-Spiele verloren und sieben ihrer letzten acht Partien in allen Wettbewerben. Les Bleus sollten den Sieg einfahren, dürften es sich an einem möglicherweise angespannten Abend in Bordeaux aber nicht leicht machen.

Frankreich vs Türkei Wette 3: 1X2 & Beide Teams treffen – Frankreich & Ja zu einer Quote von 2.38 bei bet365

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