Frankreich vs Nordirland Wett Tipp: "Les Bleus" auf Spaziergang in Lille

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass der WM-Mitfavorit aus Frankreich nach einem Erfolg gegen die von Michael O’Neill trainierten Nordiren mit breiter Brust die Reise in die USA antreten wird.

Die besten Wetten für Frankreich vs Nordirland

Beide Teams treffen – Nein, zur Quote von 1.98 auf bet365

Frankreich gewinnt die 1. Halbzeit, zur Quote von 2.02 auf bet365

Marcus Thuram trifft jederzeit, zur Quote von 2.10 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Frankreich 2:0 Nordirland

Torschützen-Wett Tipp: Frankreich – Rayan Cherki, Marcus Thuram

Frankreich schließt seine Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026 mit einem allerletzten Härtetest ab. Sieht man einmal von der überraschenden 1:2-Pleite gegen die Elfenbeinküste ab, präsentieren sich die “Bleus” in bestechender Form. Die WM-Qualifikation überstanden die Franzosen komplett ungeschlagen.

Auch in der Länderspielpause im März lieferte der zweimalige Weltmeister ab und feierte zwei Siege gegen südamerikanische Schwergewichte. Zuerst bezwang die Deschamps-Elf Brasilien im Gillette Stadium knapp mit 2:1, ehe sechs Tage später ein souveräner 3:1-Erfolg gegen Kolumbien folgte. Am Donnerstag gab es dann jedoch einen kleinen Dämpfer, als die Elfenbeinküste in Nantes einen verdienten 2:1-Sieg einfahren konnte.

Nordirland hingegen leckt nach dem bitteren Aus in den WM-Playoffs gegen Italien immer noch seine Wunden. Die Nordiren warten nun schon seit Mexiko 1986 auf eine Teilnahme an einer Weltmeisterschaft-Endrunde.

Zuletzt tankte das Team durch einen 1:0-Testspielsieg gegen Guinea zumindest etwas Selbstvertrauen. Später im Jahr wartet die Nations League, in der die “Green and White Army” in der Liga B auf Ungarn, die Ukraine und Georgien treffen wird.

Die beiden Nationen standen sich in der Historie bislang dreimal gegenüber, zweimal davon bei Weltmeisterschaften (1958 und 1982). Frankreich konnte jede dieser Partien für sich entscheiden – das letzte Duell liegt allerdings schon zurück im Jahr 1999.

Alles andere als ein klarer Heimsieg der Franzosen gegen Nordirland wäre eine echte Überraschung. Es muss allerdings nicht zwingend ein Kantersieg werden, da Didier Deschamps im Hinblick auf den WM-Auftakt gegen den Senegal am 16. Juni womöglich den einen oder anderen Leistungsträger schonen wird.

Voraussichtliche Aufstellungen für Frankreich vs Nordirland

Frankreich:Maignan, Kounde, Upamecano, Konate, Hernandez, Cherki, Tchouameni, Kante, Olise, Thuram, Mbappe

Nordirland:Charles, Marshall, McConville, Brown, Smyth, McDonnell, Spencer, Devenny, Morrison, Price, Donley

Nordirlands Offensiv-Schwäche

Frankreich spielte eine überragende WM-Qualifikation: Fünf Siege, ein Unentschieden und gerade einmal vier Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Die Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste verfügt über die wohl hochkarätigste Offensive im Weltfußball und netzte in der Quali stolze 16-mal ein.

Es folgten die angesprochenen Testspielsiege gegen Brasilien und Kolumbien. In diesen beiden Partien im März erzielte die Equipe Tricolore fünf Treffer bei zwei Gegentoren – die weiße Weste fehlte allerdings. Zu Hause musste man in den letzten sieben Spielen lediglich drei Gegentreffer hinnehmen, zwei davon wie erwähnt jüngst gegen eine selbstbewusste Elfenbeinküste.

Nordirland ist spielerisch ganz klar eine Klasse unter Brasilien, Kolumbien oder der Elfenbeinküste anzusiedeln. Die “Norn Iron” blieben in zwei ihrer letzten fünf Partien komplett ohne eigenen Torerfolg und trafen in diesem Zeitraum insgesamt nur dreimal. Das unterstreicht die aktuelle Harmlosigkeit im Angriff.

Frankreich ist als WM-Favorit eine ganz andere Hausnummer als alles, was Nordirland in den letzten Monaten vor der Brust hatte. Daher gehen wir fest davon aus, dass die “Bleus” einen Zu-Null-Sieg einfahren werden.

Frankreich vs Nordirland Wette 1: Beide Teams treffen – Nein, zur Quote von 1.98 auf bet365

Blitzeinschlag der Bleus?

Frankreich präsentierte sich zuletzt extrem dominant und entschied acht der vergangenen zehn Matches für sich. Ein Schlüssel zum Erfolg war dabei fast immer ein starker Beginn: In den Testspielen gegen Brasilien, Kolumbien und auch gegen die Elfenbeinküste lag das Team bereits zur Pause in Führung.

Die Männer von Didier Deschamps erzielten während ihrer Serie von neun ungeschlagenen Spielen im Schnitt 2,5 Tore pro Partie. Diese Ausbeute resultiert vor allem aus einem taktisch cleveren Matchplan, der von der ersten Minute an umgesetzt wird.

Auf der Gegenseite steht die nordirische Defensive, die sich selbst gegen schwächere Teams immer wieder anfällig zeigt. Zwar ging die “Green and White Army” in drei der letzten fünf Spiele in der ersten Halbzeit in Führung, allerdings geschah dies ausschließlich gegen sportlich limitierte Gegner. Die französische Abwehrreihe wird hier vor keine unlösbaren Aufgaben gestellt.

Die “Bleus” sollten die Partie von Beginn an kontrollieren, selbst wenn die ganz großen Stars womöglich erst nach dem Seitenwechsel eingewechselt werden. Wir erwarten eine Pausenführung gegen wackelige Nordiren.

Frankreich vs Nordirland Wette 2: Frankreich gewinnt die 1. Halbzeit, zur Quote von 2.02 auf bet365

Thuram wirbelt im Sturmzentrum

Marcus Thuram wurde in den letzten beiden Saisonspielen von Inter Mailand geschont, nachdem er maßgeblich dazu beigetragen hatte, den Scudetto vorzeitig einzutüten. Im April war der Torjäger der Nerazzurri schlichtweg nicht zu stoppen und erzielte sechs Tore in fünf Spielen gegen die Roma, Como, Cagliari, Turin und Parma.

Eine solche Serie im italienischen Oberhaus war in der Drei-Punkte-Ära zuvor nur der Inter-Legende Christian Vieri gelungen. Der in Parma geborene Angreifer beendete die Saison mit starken 18 Toren und neun Assists in 44 Pflichtspielen.

Obwohl er im Nationalteam meist noch im Schatten von Kylian Mbappé steht, hat er sich mit seinen jüngsten Scorern im Nationaltrikot definitiv in den Fokus von Deschamps gespielt. Gegen Kolumbien erzielte er den zweiten Treffer der Franzosen, bevor er das dritte Tor stark vorbereitete.

An einem guten Tag ist Thuram mit seiner Dynamik, seiner Physis und seiner enormen Kopfballstärke eine absolute Waffe. Die nordirische Hintermannschaft muss sich gegen den 28-jährigen Knipser auf einiges gefasst machen.

Frankreich vs Nordirland Wette 3:Marcus Thuram trifft jederzeit, zur Quote von 2.10 auf bet365

+