Frankreich vs Elfenbeinküste Wett Tipp: Favoritensieg im Visier

Unser Experte rechnet mit einer dominanten Vorstellung der Franzosen, die mit dem Heimvorteil im Rücken den Feinschliff für die Reise nach Nordamerika in der nächsten Woche anpeilen.

Die besten Wetten für Frankreich vs Elfenbeinküste

1x2 – Sieg Frankreich zu einer Quote von 1.30 auf Interwetten

Über/Unter – Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.60 auf Interwetten

BTTS (Beide treffen) – Ja zu einer Quote von 2.00 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Frankreich 2:1 Elfenbeinküste

Torschützen-Wett Tipp: Frankreich – Kylian Mbappé, Michael Olise; Elfenbeinküste – Bazoumana Touré

Frankreich geht als absolute Top-Favorit in das diesjährige WM-Turnier und nutzt das Duell gegen die Elfenbeinküste am Donnerstag als Generalprobe für das globale Highlight. Die „Équipe Tricolore“ musste sich in Katar im Finale dramatisch geschlagen geben – trotz einer historischen Show von Kylian Mbappé. Doch selbst sein Hattrick im Endspiel reichte am Ende nicht, um Lionel Messis Argentinier vom Thron zu stoßen.

Didier Deschamps hat bereits angekündigt, dass er nach dem Turnier in Nordamerika als Nationaltrainer zurücktreten wird. Keine Frage: Er will seine Ära mit der wertvollsten Trophäe des Weltfußballs krönen. Um optimal vorbereitet in die Kampagne zu starten, testen die Franzosen ihre Form im Stade de la Beaujoire in Nantes gegen die Elfenbeinküste.

Die Afrikaner werden vor dem Spitzenreiter der FIFA-Weltrangliste allerdings keineswegs in Ehrfurcht erstarren. Die jüngsten Auftritte haben gezeigt, dass die Truppe von Emerse Faé absolut in der Lage ist, auch vermeintlich übermächtigen Gegnern wehzutun. Dem Coach gelingt es immer besser, junge Talente in den alternden Kader zu integrieren – und die Ergebnisse sprechen für sich.

Die „Elefanten“ haben ihren Titel beim Afrika-Cup Anfang des Jahres erhobenen Hauptes verteidigt und starke Leistungen gezeigt. Zwar kam das Aus im Viertelfinale, doch Faé zeigte sich extrem zufrieden mit dem Auftreten seines Teams. Nun, da auch sie sich auf die Weltmeisterschaft vorbereiten, wartet der ultimative Härtetest gegen die Besten der Welt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Frankreich vs Elfenbeinküste

Frankreich: Maignan, Koundé, Konaté, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Kanté, Olise, Cherki, Barcola, Mbappé

Elfenbeinküste: Fofana, Doué, Agbadou, Diomandé, Akpa, Guiagon, Sangaré, S. Fofana, Adingra, Amad, Touré

Unbestrittene französische Qualität

Frankreich befindet sich in einer beeindruckenden Verfassung. Die Deschamps-Elf ist seit neun Partien ungeschlagen, die letzte Pleite liegt fast auf den Tag genau ein Jahr zurück (damals gegen Spanien). In dieser Serie von neun Spielen holte der Vize-Weltmeister von 2022 satte acht Siege – was einer sensationellen Siegquote von 89 % entspricht.

Die Gäste wissen also ganz genau, welches Brett sie am Donnerstag bohren müssen. Faé wird seiner Mannschaft jedoch vor Augen halten, dass auch sie von den letzten zehn Spielen nur zwei verloren haben. Sieben Siege in diesem Zeitraum sind eine Bilanz, die sich definitiv sehen lassen kann.

Gegen den Top-Favoriten der kommenden WM zu spielen, ist dann aber doch noch einmal eine ganz andere Hausnummer. Erschwerend kommt hinzu: Die „Bleus“ haben noch nie ein Spiel gegen die Elfenbeinküste verloren und gingen in zwei der bisherigen drei Duelle als Sieger vom Platz. Es würde uns also nicht überraschen, wenn Frankreich den heimischen Fans in diesem Testspiel einen Grund zum Feiern liefert.

Frankreich vs Elfenbeinküste Wette 1: 1x2 – Sieg Frankreich zu einer Quote von 1.30 auf Interwetten

Elite-Angreifer im Scheinwerferlicht

Die französische Offensive ist dafür bekannt, Buden am Fließband zu erzielen. Allein ein Blick auf die Optionen im letzten Drittel reicht aus, um dem Gegner Schweißperlen auf die Stirn zu treiben. Das PSG-Trio aus Désiré Doué, Ousmane Dembélé und Bradley Barcola versprüht schon im Alleingang brutale Torgefahr.

Nimmt man dann noch Kaliber wie Kylian Mbappé, Marcus Thuram und Jean-Philippe Mateta dazu, wird schnell klar, warum wir hier von einer der gefürchtetsten Angriffsreihen im internationalen Fußball sprechen. Frankreich erzielte in den letzten vier Spielen zwölf Treffer – das macht einen Schnitt von drei Toren pro Partie.

Auch die Gäste versteckten sich zuletzt keineswegs, selbst bei Niederlagen. Die Westafrikaner netzten in ihren vergangenen vier Begegnungen zehnmal ein und kommen damit auf einen ähnlich starken Torschnitt wie die Hausherren.

Besonders statistisch spannend: In jedem der letzten sieben Spiele Frankreichs fielen am Ende mehr als zwei Tore. Auf der anderen Seite war das auch bei vier der letzten fünf Partien der Elfenbeinküste der Fall.

Frankreich vs Elfenbeinküste Wette 2: Über/Unter – Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.60 auf Interwetten

Warum die Elefanten auf ein Tor hoffen dürfen

Bei aller Offensivpower der Franzosen – defensiv wackelte die Équipe Tricolore zuletzt hier und da. Zudem wird William Saliba passen müssen, da er letzte Woche noch im Champions-League-Finale gefordert war. Deschamps muss seine Viererkette also umbauen, was den Elefanten Räume und Chancen eröffnen sollte.

Die Gastgeber mussten in jedem ihrer letzten drei Spiele mindestens einen Gegentreffer hinnehmen. Entscheidend ist jedoch, dass es in diesen Partien jeweils nur ein einziges Gegentor war, was der Elfenbeinküste Mut machen wird. Die Gäste wiederum haben seit einem Testspiel gegen Saudi-Arabien im November letzten Jahres in jedem Spiel getroffen.

Faés Jungs haben also definitiv das Zeug dazu, am Donnerstag auf die Anzeigetafel zu kommen. Bei drei der letzten französischen Partien trafen beide Teams, was auch auf drei der letzten sechs Spiele der Elfenbeinküste zutrifft. Ein Blick in die Historie zeigt: Das letzte direkte Aufeinandertreffen endete mit einem 2:1-Sieg für Frankreich – ein extrem denkbares Resultat für diese WM-Generalprobe.

Frankreich vs Elfenbeinküste Wette 3: BTTS (Beide treffen) – Ja zu einer Quote von 2.00 auf Interwetten

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