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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Les Bleus ein weiteres enges Duell für sich entscheiden und damit den siebten Sieg in Serie gegen die Nachbarn aus Belgien feiern.

Die besten Wetten für Frankreich vs Belgien

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,60 bei bet365

Halbzeit / Endstand – Unentschieden / Frankreich zu einer Quote von 4,50 bei bet365

Michael Olise 2+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Frankreich 1:0 Belgien

: Frankreich 1:0 Belgien Torschützen-Wett-Tipp: Frankreich – Ousmane Dembélé

Frankreich empfängt Belgien am Montagabend um 20:45 Uhr im Stade de France. Die beiden Teams trafen erst vor einer Woche in Brüssel aufeinander, als sich Les Bleus im ersten Duell der League A, Gruppe 1, knapp durchsetzten.

Frankreich gewann dieses Spiel damals 1:0 durch einen späten Solo-Treffer von Michael Olise. Er traf in der 88. Minute und entschied damit ein hart umkämpftes Spiel zugunsten der Franzosen.

Frankreich kam anschließend am Freitagabend in Saint-Denis nur zu einem 1:1 gegen Italien. Olise traf erneut, diesmal mit einem direkt verwandelten Freistoß, ehe Alessandro Bastoni den verdienten Ausgleich für die Azzurri erzielte.

Zinedine Zidanes Mannschaft führt die Gruppe derzeit mit sieben Punkten an. Frankreich muss dabei auf Dayot Upamecano verzichten, der nach seiner zweiten Gelben Karte gegen Italien gesperrt ist. Kylian Mbappé fehlt weiterhin wegen eines Knieproblems, sodass Ousmane Dembélé die Rolle des Mittelstürmers übernehmen dürfte.

Belgien antwortete derweil am Freitag eindrucksvoll gegen die Türkei. Die „Roten Teufel“ gewannen 3:0, wobei Kevin De Bruyne einen starken Doppelpack beisteuerte. Mark van Bommels Team liegt mit sechs Punkten auf Platz zwei, direkt hinter Les Bleus. Ein Sieg in Paris würde Belgien an Frankreich vorbeiziehen lassen. Das dürfte jedoch schwer werden, zumal die Belgier zuletzt sechs direkte Duelle gegen Frankreich in Serie verloren haben.

Voraussichtliche Aufstellungen für Frankreich vs Belgien

Frankreich : Maignan, Truffert, Lacroix, Jacquet, Kalulu, Rabiot, Da Cunha, Cherki, Doue, Olise, Dembélé

: Maignan, Truffert, Lacroix, Jacquet, Kalulu, Rabiot, Da Cunha, Cherki, Doue, Olise, Dembélé Belgien: Lammens, Castagne, De Cuyper, Mechele, Ngoy, Openda, Moreira, Vanaken, Lukebakio, Godts, Lukaku

Die Duelle zwischen Frankreich und Belgien sind zuletzt überraschend eng

Die jüngsten Begegnungen zwischen Frankreich und Belgien waren enge, torarme Angelegenheiten. Drei der letzten vier Duelle brachten insgesamt nur zwei Tore oder weniger hervor. Der 1:0-Sieg in Brüssel in der vergangenen Woche ist ein perfektes Beispiel dafür.

Zinedine Zidanes Frankreich setzt, anders als unter Didier Deschamps, auf Kontrolle statt Chaos. Seine ersten drei Spiele als Trainer brachten insgesamt nur vier Tore. Allerdings kassierte die Mannschaft in dieser Zeit auch nur ein einziges Gegentor.

Belgien könnte versuchen, genau das am Montag auszunutzen, zumal die „Roten Teufel“ derzeit in guter Form sind. De Bruyne traf beim 3:0 gegen die Türkei doppelt. Es wirkte, als hätte van Bommels Mannschaft mit dieser Leistung ihr Selbstvertrauen vollständig zurückgewonnen. Allerdings fehlen Frankreich mit Mbappé und Upamecano ebenfalls zwei Schlüsselspieler für Zidanes System.

Dennoch erscheint uns die Wette auf zwei Tore oder weniger bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 38 % als der Value-Tipp unter unseren drei Frankreich-gegen-Belgien-Wett-Tipps. In den letzten vier Duellen seit der Euro 2024 fielen lediglich sieben Tore, was 1,75 Toren pro Spiel entspricht.

Frankreich vs Belgien Wette 1: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,60 bei bet365

Zidanes Frankreich entwickelt sich zu einer Mannschaft der zweiten Halbzeit

Es wirkt, als würde sich Frankreich seine Tore stets für die Zeit nach der Pause aufheben. Alle drei Spiele unter Zidane waren zur Halbzeit torlos. Jedes einzelne Tor, das Frankreich unter dem legendären früheren Mittelfeldspieler erzielt hat, fiel in der zweiten Hälfte.

Das Muster ist auffällig konstant. Mbappé traf gegen die Türkei in der 54. Minute. Olise schlug in Brüssel in der 88. Minute und gegen Italien in der 55. Minute zu.

Frankreich gewann zwei dieser drei Spiele nach einer torlosen ersten Halbzeit, eines endete remis. Belgien dürfte im Stade de France zunächst auf Absicherung setzen. Zidane arbeitet derzeit zudem mit einer Notabwehr, da Maxence Lacroix anstelle von Upamecano auflaufen dürfte.

Belgien könnte früh Druck aufbauen, doch wir erwarten nicht, dass sie Frankreichs Abwehr so leicht knacken. Die Wahrscheinlichkeit einer zähen ersten Hälfte mit einem späten Zugriff der Gastgeber in der zweiten scheint uns höher als die vom Markt gebotenen 22 % implizite Wahrscheinlichkeit.

Frankreich vs Belgien Wette 2: Halbzeit / Endstand – Unentschieden / Frankreich zu einer Quote von 4,50 bei bet365

Olises unberechenbare Klasse wird für Les Bleus immer wichtiger

In Abwesenheit von Mbappé trägt derzeit Michael Olise die Offensive Frankreichs. Er traf in jedem der letzten beiden Spiele, in denen Mbappé fehlte, einmal im Alleingang, einmal mit einem spektakulären Freistoß.

Auch die zugrunde liegenden Zahlen sprechen für ihn. Olise kommt in der Bundesliga auf neun Schüsse aufs Tor bei 17 Versuchen insgesamt. Unter den Flügelspielern liegt er beim Schussvolumen im 97. Perzentil. In nur 181 Minuten in der Nations League 2026/27 verzeichnet er zudem vier Schüsse aufs Tor, was einem Schnitt von 1,99 Abschlüssen aufs Tor pro 90 Minuten entspricht.

Olise ist inzwischen auch der erste Ausführende bei Standardsituationen. Belgien muss zudem erneut auf Thibaut Courtois im Tor verzichten, Manchester-United-Keeper Lammens dürfte stattdessen weiter den Vorzug erhalten. Bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von lediglich 48 % erwarten wir, dass Olise in Saint-Denis mindestens zwei Schüsse aufs Tor verzeichnet.

Frankreich vs Belgien Wette 3: Michael Olise 2+ Schüsse aufs Tor zu einer Quote von 2,10 bei bet365

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