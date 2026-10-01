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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich beide Teams noch im Umbruch befinden, Frankreichs individuelle Qualität die Gäste aber übertreffen könnte.

Die besten Wetten für France vs Italy

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,60 bei Betano

Dreiweg-Handicap – France mit einem -1-Handicap zu einer Quote von 2,10 bei Betano

Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2,60 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : France 3:1 Italy

: France 3:1 Italy Torschützen-Wett-Tipp: France – Ousmane Dembele, Michael Olise, Rayan Cherki; Italy – Pio Esposito

Nach einer weiteren enttäuschenden Weltmeisterschaft belegte Frankreich den vierten Platz im Turnier. Les Bleus verloren das Spiel um Bronze mit 6:4 gegen England, das letzte Mal, dass Didier Deschamps das Team betreute. Anschließend wurde Zinedine Zidane als Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft verpflichtet, mit der Nations League als seinem ersten Wettbewerb an der Seitenlinie.

Für Zizou lief es bisher gut, seine Mannschaft holte zwei Siege aus zwei Spielen. Frankreich steht an der Spitze der Gruppe 1 in der Liga A. Die Équipe Tricolore hofft, ihren einzigen Nations-League-Titel aus dem Jahr 2027 um einen weiteren zu ergänzen. Nach 1:0-Siegen gegen die Türkei und Belgien steht Frankreichs wahre Prüfung in der Gruppe an diesem Freitag bevor.

Italiens Neuaufbau begann mit der Rückkehr von Roberto Mancini für seine zweite Amtszeit als Nationaltrainer. Er arbeitet mit einem deutlich jüngeren Spielerkern, mit dem er hofft, wieder angreifen und einen Platz bei der nächsten Weltmeisterschaft sichern zu können. Die Azzurri mussten am ersten Spieltag eine Niederlage gegen Belgien hinnehmen, legten aber mit einem starken 4:1-Sieg gegen die Türkei nach.

Am Montag empfangen sie zum Abschluss dieses Länderspielfensters die Türkei, müssen sich aber zuerst an diesem Freitag Frankreich stellen. Da beide Seiten unter neuer Führung noch ihre Form suchen, verspricht das Duell spannend zu werden.

Voraussichtliche Aufstellungen für France vs Italy

France : Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Cherki, Rabiot, Camavinga, Olise, Barcola, Dembele

: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Cherki, Rabiot, Camavinga, Olise, Barcola, Dembele Italy: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori, Frattesi, Tonali, Fagioli, Kean, Cambiaghi, P. Esposito

Viele Tore in dieser Rivalität

Zidane kann stolz auf das sein, was sein Team in der Gruppe bisher erreicht hat. Zwei aufeinanderfolgende Auswärtsspiele ohne Gegentor sind eine beeindruckende Leistung. Allerdings könnte sich seine Abwehr gegen Italien schwerer tun, die Null zu halten.

Frankreich hat in den letzten sechs Spielen acht Gegentore hinnehmen müssen, davon sechs allein durch England beim 6:4. Das zeigt, dass die französische Defensive gegen starke Gegner durchaus verwundbar ist. Italiens vier Tore gegen die Türkei bedeuten sieben Treffer in den letzten fünf Spielen. Das ist eine gesunde Ausbeute, trotz der Nullnummer gegen Belgien in der vergangenen Woche.

Auch diese Partie hat in den vergangenen Jahren konstant für Tore gesorgt. Die letzten vier Begegnungen brachten 16 Tore, jeweils vier pro Spiel. In all diesen Partien trafen beide Teams, ebenso wie in acht der letzten zehn Duelle. Da Tore auf beiden Seiten ein wiederkehrendes Thema in diesem Duell sind, wirkt „Beide Teams treffen“ wie ein starker Ansatz.

France vs Italy Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,64 bei Betway

Frankreichs Qualität dürfte sich durchsetzen

Es ist ein guter Zeitpunkt, um auf Frankreich zu setzen, da Kylian Mbappe, Ibrahima Konate und William Saliba verletzungsbedingt fehlen. Zidane sucht weiterhin nach den besten Kombinationen für sein System, aber nichts davon kommt dem gleich, was Mancini bei Italien bewältigen muss.

In einem Spiel wie diesem könnte individuelle Qualität den Unterschied machen. Vergleicht man die beiden Kader, hat Frankreich klar mehr Tiefe und Qualität. Gegen die Türkei und Belgien nahm das Team neun Wechsel in der Startelf vor und gewann trotzdem beide Partien.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand 2024 statt, als Frankreich in Mailand gewann. Les Bleus haben vier der letzten fünf direkten Duelle für sich entschieden, während Italien bei seinem letzten Besuch in diesem Wettbewerb einen Auswärtssieg einfuhr. Jedes der letzten vier direkten Duelle endete mit einem 3:1, davon dreimal zugunsten Frankreichs, weshalb es sich lohnt, erneut auf die Équipe Tricolore zu setzen.

France vs Italy Wette 2: Dreiweg-Handicap – France mit einem -1-Handicap zu einer Quote von 1,92 bei Betway

Olise kann Italien Probleme bereiten

Da Mbappe fehlt, lastet der Druck beim Toreschießen automatisch auf Ousmane Dembele, der wohl die Angriffsspitze übernehmen wird. Doch es gibt noch einen weiteren Mann in ausgezeichneter Form.

Michael Olise sorgte zuletzt mit seinem Siegtreffer in der 88. Minute gegen Belgien für Schlagzeilen. Es war seine 19. Torbeteiligung für France. Olise ist derzeit kaum zu stoppen. Seine Zahlen sind herausragend, und Mancinis Mannschaft muss ihn in den Griff bekommen, wenn sie in Paris im Spiel bleiben will.

Der Angreifer hat in seinen letzten neun Einsätzen für Verein und Nationalmannschaft neun Tore erzielt. In dieser Phase verzeichnete er zudem vier Vorlagen. Noch genauer betrachtet: In seinen letzten drei Spielen für Verein und Nationalmannschaft erzielte Olise vier Tore und steuerte zwei Vorlagen bei.

Er wird am Freitagabend eine der größten Bedrohungen für Frankreich sein. Kann Italien ihn nicht in den Griff bekommen, könnte seine Form den Unterschied ausmachen.

France vs Italy Wette 3: Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 2,65 bei Betway

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