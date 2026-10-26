Alle Infos sowie aktuelle Quoten finden sich auf den Webseiten der Buchmacher. Nutze folgende Seiten für weitere Analysen und Vergleiche:

bet365 Angebotscode & Registrierung: So sicherst du dir den Willkommensbonus beim Top-Buchmacher.

Die besten Sportwetten Anbieter in Deutschland: Alle lizenzierten Wettseiten im großen Test.

Wettbonus Vergleich: Die besten aktuellen Angebote, Guthaben-Boni und Aktionen auf einen Blick.

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Arsenal sich bei Fleetwood Town durchsetzt, auch wenn Mikel Arteta auf mehrere Schlüsselspieler verzichten dürfte.

Die besten Wetten für Fleetwood Town vs Arsenal

Halbzeit mit den meisten Toren – 2. Halbzeit zu einer Quote von 1,93 bei bet365

Handicap (3-Wege) – Arsenal -2 zu einer Quote von 1,77 bei bet365

Torschütze – Max Dowman zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Fleetwood Town 0:3 Arsenal

Fleetwood Town 0:3 Arsenal Torschützen-Wett-Tipp: Arsenal – Dowman, Merino, Eze

Der 18. der League Two, Fleetwood Town, empfängt den amtierenden Premier-League-Meister am Dienstagabend zum Highbury Stadium. Die vierte Runde des EFL Cup ist für Town die Chance, ins Viertelfinale des Wettbewerbs einzuziehen.

Fleetwood feierte in Runde drei einen sensationellen 1:0-Heimsieg gegen den Championship-Klub Sheffield United. In drei EFL-Cup-Partien in dieser Saison hat die Mannschaft noch kein Gegentor kassiert.

Matt Lawlors Team tut sich in der League Two 2026/27 bislang schwer. Von 13 Ligaspielen wurden erst drei gewonnen. Der Sieg gegen Sheffield United schien sogar mit einem Einbruch der Ligaform einherzugehen, denn aus den vergangenen sieben Partien holte Fleetwood nur vier Punkte.

Mikel Artetas Arsenal baut unterdessen weiter Schwung auf. Der 2:0-Heimsieg der Gunners gegen Everton brachte die Mannschaft an die Tabellenspitze der Premier League, punktgleich mit Manchester City. Neben dem Champions-League-Anspruch wäre auch ein weiterer Titel im EFL Cup durchaus willkommen.

Arteta könnte dennoch gezwungen sein, für die Reise in den Nordwesten mehrere Schlüsselspieler zu schonen. Bukayo Saka droht nach einer frischen Verletzung bis zu zwei Monate auszufallen. Riccardo Calafiori zog sich gegen Everton ebenfalls einen Schlag zu und dürfte nicht riskiert werden. Für hausgemachte Talente wie Max Dowman, Marli Salmon und Andre Harriman-Annous ist das eine gute Gelegenheit, sich zu zeigen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Fleetwood Town vs Arsenal

Fleetwood Town : Lynch, Rooney, Bennett, Potter, Cirino, McLean, Neal, Helm, Andrew, Coughlan, Evans

: Lynch, Rooney, Bennett, Potter, Cirino, McLean, Neal, Helm, Andrew, Coughlan, Evans Arsenal: Kepa, Timber, Salmon, Mosquera, Hincapié, Zubimendi, Lewis-Skelly, Dowman, Merino, Eze, Harriman-Annous

Die jungen Gunners sollen Town knacken

Fleetwood hat in drei Heim-Carabao-Cup-Partien in dieser Saison noch kein Gegentor zugelassen. Chesterfield, Shrewsbury und Sheffield United gingen allesamt ohne Punkte aus dem Highbury Stadium.

Bei Arsenal wird mit umfangreicher Rotation gerechnet. Declan Rice soll pausieren, und Bukayo Saka, William Saliba sowie Riccardo Calafiori fallen aus. Die jungen Spieler könnten Zeit brauchen, um eine kompakte Abwehr zu überwinden.

Fleetwood könnte zudem mit der Müdigkeit zu kämpfen haben. Es ist bereits das vierte Spiel innerhalb von 11 Tagen nach Niederlagen bei Exeter und Cheltenham. Lawlors Mannschaft dürfte sich schwertun, mit dem Fitnesslevel des Premier-League-Gegners mitzuhalten.

Kai Havertz und Viktor Gyökeres könnten bei Bedarf von der Bank kommen. Eine dominante zweite Halbzeit der Gunners erscheint bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 51,8 % durchaus plausibel. Das ist womöglich der Value-Tipp aus unserem Trio an Fleetwood Town vs Arsenal Wett-Tipps. Die Gastgeber werden alles versuchen, um Arsenal in der Anfangsphase zu frustrieren.

Fleetwood Town vs Arsenal Wette 1: Halbzeit mit den meisten Toren – 2. Halbzeit zu einer Quote von 1,93 bei bet365

Artetas Mannschaft soll mit mindestens drei Toren Vorsprung gewinnen

Der Klassenunterschied ist gewaltig. Arsenal ist amtierender Premier-League-Meister, Fleetwood steht auf Platz 18 der League Two.

Die Gunners sind seit fünf Oktober-Partien ungeschlagen. Sie gewannen 2:0 gegen Everton und spielten 2:2 bei Bayern München. Fleetwood hat hingegen nur drei von 13 Ligaspielen gewonnen.

Den Gastgebern fehlt zudem ihr bester Akteur. FotMob bewertet Lewis McCann mit 7,11 als besten Spieler der Mannschaft, doch er ist für diese Partie gesperrt.

Arsenal gewann in der Vorrunde 4:2 gegen den Premier-League-Klub Ipswich und dürfte es gegen den Viertligisten etwas leichter haben. Allerdings hat man den EFL Cup seit 1993 nicht mehr gewonnen. Ein Sieg mit drei oder mehr Toren Differenz erscheint bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 56,5 % angesichts des Klassenunterschieds fair. Arsenal verfügt über eine Reihe junger Spieler, die im Pokal unbedingt überzeugen wollen.

Fleetwood Town vs Arsenal Wette 2: Handicap (3-Wege) – Arsenal -2 zu einer Quote von 1,77 bei bet365

Value auf Dowman nach starker Leistung in Runde drei

Mittelfeldregisseur Max Dowman erzielte beim 4:2-Sieg von Arsenal bei Ipswich in der Vorrunde einen Doppelpack. Es bleibt sein bislang einziger Startelf-Einsatz in dieser Saison.

Der 16-Jährige kommt in allen Wettbewerben auf zwei Tore in nur 108 Minuten. Über seine letzten 19 Einsätze hinweg verzeichnet er im Schnitt 3,02 Torschüsse und 3,74 abgeschlossene Dribblings pro 90 Minuten.

Verteidiger der League Two dürften damit ihre Probleme haben. Dowman ist bereits der jüngste Torschütze der Premier-League-Geschichte. Zudem ist er der jüngste Spieler, der je in der Champions League aufgelaufen ist.

Arteta hat zudem eine größere Rolle für Dowman signalisiert, da Saka mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hat. Ein Tor von Dowman bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 45,5 % erscheint hier als sehr guter Value.

Fleetwood Town vs Arsenal Wette 3: Torschütze – Max Dowman zu einer Quote von 2,20 bei bet365

+