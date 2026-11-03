Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Liverpool bei Fenerbahce seine makellose Champions-League-Bilanz verteidigt.

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Die besten Wetten für Fenerbahce vs Liverpool

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.47 bei bet365

Torschütze – Alexander Isak zu einer Quote von 1.87 bei bet365

Erste Mannschaft, die trifft – Fenerbahce zu einer Quote von 2.63 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Fenerbahce 1:3 Liverpool

Torschützen-Wett-Tipp: Fenerbahce – Mason Greenwood; Liverpool – Alexander Isak, Cody Gakpo, Bradley Barcola

Fenerbahce hat bislang eine enttäuschende Saison hinter sich, sowohl in der Champions League als auch in der Süper Lig. Zuletzt kassierte der Klub zwei aufeinanderfolgende 1:2-Niederlagen im eigenen Land. Eine davon gab es gegen den Erzrivalen Galatasaray, die andere war eine überraschende Heimniederlage gegen Göztepe.

Dirk Kuyt übernahm von Ismail Kartal, der nach der Niederlage gegen Galatasaray entlassen wurde. Der Niederländer scheiterte allerdings bei seinem ersten Versuch an der Fener-Seitenlinie und verlor zu Hause gegen Göztepe. Nun trifft er auf seinen ehemaligen Klub, bei dem er sechs Jahre verbrachte und mehr als 50 Tore erzielte. Für Kuyt und sein Team wird es ein schwerer Gang.

Liverpool gehört zu nur fünf Mannschaften, die in der Champions League bislang fehlerfrei geblieben sind. Die Reds hoffen, das auch gegen Fener fortzusetzen, und ihre aktuelle Form spricht klar dafür. Die Niederlage gegen Arsenal am Wochenende beendete zwar die Serie von fünf Siegen in Folge, doch Andoni Iraola erwartet von seiner Mannschaft eine schnelle Reaktion.

Die Niederlage gegen Arsenal ließ die Reds neun Punkte hinter der Tabellenspitze zurück, doch ein Sieg in der Champions League könnte sie wieder auf Kurs bringen. Liverpool steht derzeit auf dem dritten Platz und hat mit zwölf Toren aus fünf Spielen die zweitmeisten Treffer der gesamten Wettbewerbsrunde erzielt. Zuletzt zeigte der Klub eine ähnliche Effizienz in den ersten drei Spielen des Europapokals der Landesmeister 1980/81, als er den Titel gewann.

Voraussichtliche Aufstellungen für Fenerbahce vs Liverpool

Fenerbahce : Ederson, Semedo, Skiniar, Peprah, Brown, Kante, Guendouzi, Aydin, Greenwood, Aktürkoğlu, Muriqi

: Ederson, Semedo, Skiniar, Peprah, Brown, Kante, Guendouzi, Aydin, Greenwood, Aktürkoğlu, Muriqi Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak

Beide Teams haben die Offensivqualitäten zum Toreschießen

Fenerbahce hat in den vergangenen vier Partien aller Wettbewerbe sieben Tore erzielt. Das entspricht im Schnitt 1,75 Toren pro Spiel, was zunächst vielversprechend klingt. Die Qualität der türkischen Süper Lig lässt sich allerdings nicht mit der Champions League vergleichen. Deshalb haben die Gelb-Kanarischen in ebenso vielen UCL-Partien nur drei Tore erzielt.

Liverpool erzielt in der Champions League im Schnitt vier Tore pro Spiel. Allerdings kassierte Iraolas Mannschaft in dieser Serie sieben Gegentore, also im Schnitt 2,3 Gegentore pro Spiel.

Erwähnenswert ist zudem, dass keines von Liverpools letzten 65 Champions-League-Auswärtsspielen torlos endete. Die Reds sahen in vier ihrer letzten sechs Partien aller Wettbewerbe, wie beide Teams trafen, während es bei Fener in den letzten drei Spielen ebenso war. Angesichts dieser Zahlen könnte der Markt „Beide Teams treffen“ am Mittwoch zutreffen.

Fenerbahce vs Liverpool Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.47 bei bet365

Isak will sein UCL-Konto eröffnen

Alexander Isak dürfte sich gegen Arsenal benachteiligt gefühlt haben, da ihm ein Elfmeter verwehrt blieb, der ihm ein weiteres Premier-League-Tor beschert hätte. Für Liverpool trifft er in dieser Saison regelmäßiger. Isak traf in zwei seiner letzten drei Startelf-Einsätze und kommt damit auf sechs Tore aus acht Ligaspielen.

In der Champions League wartet er für die Reds in dieser Saison allerdings noch auf sein erstes Tor. Das liegt auch daran, dass Iraola ihn bislang nur einmal von Beginn an aufgeboten hat. Der Stürmer verpasste das Spiel gegen LASK wegen einer Oberschenkelverletzung und kam gegen Villarreal nur auf 24 Minuten.

Der ehemalige Newcastle-Spieler dürfte diesmal den Vorzug als Stürmer in Iraolas Startelf erhalten. In seinen letzten vier Spielen mit Torerfolg erzielte er jeweils den letzten Treffer der Partie. Mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 46 % führt er die Torschützenliste an, was ihn zur naheliegenden Wahl macht.

Fenerbahce vs Liverpool Wette 2: Torschütze – Alexander Isak zu einer Quote von 1.87 bei bet365

Die Gastgeber als Erste auf der Anzeigetafel

Liverpool ist zwar offensiv stark, verteidigt aber sehr unsicher. Sieben Gegentore in drei UCL-Spielen deuten auf klare Schwächen in der Defensive hin. Kuyts Mannschaft sollte diese Probleme in der Abwehr der Reds ausnutzen, zumal Fenerbahce über genügend Offensivqualitäten verfügt.

In diesem Wettbewerb kassierte Liverpool in 67 % seiner Champions-League-Spiele den ersten Gegentreffer. Dieser Trend passt zur Liga-Form, in der die Reds in 59 % ihrer Partien zuerst in Rückstand gerieten. In den letzten vier Spielen traf das sogar in drei Fällen zu, also in 75 % der Zeit.

Diese Trends sprechen dafür, dass Fenerbahce als erstes Team trifft. In den beiden UCL-Heimspielen eröffnete der Klub einmal selbst den Torreigen. Zudem traf Fenerbahce in drei seiner letzten vier Partien als Erster.

Fenerbahce vs Liverpool Wette 3: Erste Mannschaft, die trifft – Fenerbahce zu einer Quote von 2.63 bei bet365

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