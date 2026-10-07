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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass es im bayerischen Derby hart zur Sache geht. Augsburg sind gut in die Saison gestartet und können Bayern Punkte abnehmen.

Die besten Wetten für FC Augsburg vs Bayern München

Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 1,87 bei Oddset

FC Augsburg Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,70 bei Oddset

Doppelte Chance – FC Augsburg / Unentschieden zu einer Quote von 3,25 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : FC Augsburg 2:2 Bayern München

: FC Augsburg 2:2 Bayern München Torschützen-Wett-Tipp: FC Augsburg – Michael Gregoritsch, Robin Fellhauer; Bayern München – Michael Olise, Harry Kane

Nachdem sie in der ersten Saisonhälfte der vergangenen Spielzeit zu kämpfen hatten, vollzog Augsburg einen Trainerwechsel. Es erwies sich als die richtige Entscheidung. Manuel Baum kehrte Anfang Dezember für seine zweite Amtszeit beim Klub zurück und führte die Mannschaft auf Platz neun der Bundesliga. Sein Team startete positiv in diese Saison und geht an diesem Spieltag als Vierter der Tabelle ins Rennen.

Mit nur einer Liga-Niederlage bislang wird Baums Mannschaft versuchen, an die starke Frühform anzuknüpfen, wenn sie Bayern am Samstag empfängt. Augsburg liegt nur drei Punkte hinter dem deutschen Meister. Die Fuggerstädter haben an diesem Wochenende die Chance, mit den Bayern gleichzuziehen.

Bayern München holte in der vergangenen Saison das Double, weshalb von ihnen erwartet wird, auch diese Spielzeit beide Titel zu verteidigen. Vincent Kompanys Mannschaft wurde am zweiten Spieltag überrascht, als der Aufsteiger Schalke sie zu einem torlosen Remis zwang. Bayern München hat zum gleichen Zeitpunkt der Saison zwei Punkte weniger als im Vorjahr.

Zudem liegen sie zwei Punkte hinter ihrem langjährigen Rivalen Borussia Dortmund in der aktuellen Tabelle. Sie können es sich nicht leisten, Punkte liegen zu lassen, während Dortmund seine makellose Bilanz in dieser Bundesliga-Saison fortsetzt. Mehrere Bayern-Spieler kehren von einer anstrengenden Länderspielpause zurück, was dieses erste Spiel danach zu einem spannenden Test macht.

Voraussichtliche Aufstellungen für FC Augsburg vs Bayern München

FC Augsburg : Dahmen, Banks, Matsima, Brackelmann, Wolf, Massengo, Rieder, Behrens, Fellhauer, Komur, Gregoritsch

: Dahmen, Banks, Matsima, Brackelmann, Wolf, Massengo, Rieder, Behrens, Fellhauer, Komur, Gregoritsch Bayern München: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Davies, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane

Olise bietet sehr guten Value im Torschützenmarkt

Bayern München war in der vergangenen Saison das treffsicherste Team der Bundesliga und erzielte 122 Tore in 34 Spielen. Ihr exzellenter Angriff wird von Harry Kane angeführt, der in der Länderspielpause vier Tore für England erzielte. Allerdings bietet er angesichts seiner Bilanz im Markt für den Torschützen jederzeit wenig Value.

Michael Olise bietet genügend Value, um seine Auswahl als Torschütze gegen Augsburg lohnenswert zu machen. Es ist völlig offen, ob Kompany ihn schonen wird, zumal Frankreichs Trainer Zinedine Zidane während der jüngsten Länderspielpause stark auf ihn setzte. Der Flügelspieler erzielte vier Tore in vier Länderspielen während der jüngsten Pause.

Olise hat in seinen letzten zehn Spielen für Klub und Nationalmannschaft in allen Wettbewerben zusammen elf Tore erzielt. In seinem letzten Bundesliga-Einsatz erzielte er einen Hattrick, weshalb er darauf aus sein dürfte, seine Torform fortzusetzen. Deshalb rechnen wir damit, dass der Franzose sich in die Torschützenliste einträgt.

FC Augsburg vs Bayern München Wette 1: Torschütze – Michael Olise zu einer Quote von 1,87 bei Oddset

Augsburg verlässt sich auf seine Offensiveffizienz

Während Bayern eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga bleibt, sollte Augsburg in der Chancenverwertung nicht unterschätzt werden. Augsburg hat in dieser Spielzeit elf Ligatore erzielt, hinter Freiburg (12) und Bayern München (14). Insgesamt erzielt Baums Mannschaft 2,75 Tore pro 90 Minuten, wobei dieser Wert zu Hause auf 2,5 sinkt.

Die Gastgeber haben ihre zugrunde liegenden Daten übertroffen. Ihr xG-Wert (erwartete Tore) für die Saison liegt bei lediglich 7,06. Das deutet darauf hin, dass sie bei einigen ihrer Chancen Glück hatten und äußerst effizient vor dem Tor agierten. Baum wird hoffen, dass dies mehr als nur Glück ist und seine Mannschaft die Torquote halten kann.

Augsburg hat in jedem Bundesliga-Spiel dieser Saison mindestens zweimal getroffen, einschließlich der Partie, die sie verloren haben. Ihre Schusskonversionsrate von 19,64 % ist die beste der Liga. Die Gastgeber bieten großartigen Value für zwei eigene Tore gegen den Meister am Samstag, zumal ihnen das in den letzten beiden direkten Duellen bereits gelungen ist.

FC Augsburg vs Bayern München Wette 2: FC Augsburg Tore Gesamt – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 2,70 bei Oddset

Eine weitere mögliche Überraschung

Augsburg war in der vergangenen Saison das einzige Team, das Bayern München in der Bundesliga schlagen konnte. Das war eine deutlich schwerere Aufgabe als das Spiel an diesem Wochenende, da Augsburg diesen Sieg in der Allianz Arena einfuhr. Vor der eigenen Unterstützung werden sie sich bestärkt fühlen.

Die Fuggerstädter sind in ihren bisherigen zwei Heimspielen der Liga ungeschlagen und wollen diese Serie am Samstag fortsetzen. Baums Mannschaft dürfte frischer sein als die Gäste, da weniger ihrer Spieler zur Länderspielpause einberufen wurden. Das könnte ihnen am Samstag gegen Bayern einen Vorteil verschaffen.

Augsburg war die letzte Mannschaft, die Bayern in diesem Duell schlagen konnte, und sicherte sich auch 2022 einen Heimsieg gegen die Münchner. Baum war bereits an der Seitenlinie, als Augsburg in der vergangenen Saison in München triumphierte, was den Gastgebern Grund zur Hoffnung auf eine weitere Überraschung am Samstag gibt.

FC Augsburg vs Bayern München Wette 3: Doppelte Chance – FC Augsburg / Unentschieden zu einer Quote von 3,25 bei Oddset

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