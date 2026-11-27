Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die Gäste die bessere Mannschaft in diesem Duell stellen, wobei Alexander Isak und Florian Wirtz entscheidende Rollen spielen sollen.

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Die besten Wetten für Everton vs Liverpool

1X2 – Liverpool zu einer Quote von 1.80 bei Interwetten

Torschütze – Alexander Isak zu einer Quote von 2.10 bei Interwetten

Vorlagen – Florian Wirtz 1+ zu einer Quote von 3.50 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Everton 1:2 Liverpool

Torschützen-Wett-Tipp: Everton – Thierno Barry; Liverpool – Alexander Isak, Florian Wirtz

Everton hatte vor dem Auswärtsspiel bei Brentford am Montagabend drei Siege in Folge in allen Wettbewerben eingefahren. Die 0:4-Niederlage im Gtech Community Stadium stoppte diesen Lauf jedoch deutlich. James Tarkowskis Platzverweis in der 40. Minute trug zu dem einseitigen Ergebnis bei, auch wenn die Toffees zu diesem Zeitpunkt bereits mit zwei Toren zurücklagen.

Liverpool geht mit mehr Selbstvertrauen ins Derby, nachdem man die vergangenen drei Spiele in allen Wettbewerben gewonnen hat. Dabei erzielten die Reds zehn Tore und kassierten nur einen Gegentreffer. Seit der Länderspielpause hat Andoni Iraolas Team Manchester United mit 4:0 und Club Brugge mit 3:0 bezwungen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Everton vs Liverpool

Everton : Pickford, O'Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

: Pickford, O'Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry Liverpool: Alisson, Araujo, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Barcola, Isak

Die Reds sollen den Derbysieg einfahren

In den vergangenen Wochen hat Liverpool Brighton und Manchester City überholt und ist nun der zweite Favorit auf den Titel. Das zeigt, welche Fortschritte die Mannschaft nach einem etwas durchwachsenen Start unter Iraola macht.

Zu Hause konnten die Reds in dieser Saison nicht restlos überzeugen. Ihr Schnitt von 2,60 Punkten pro Auswärtsspiel ist allerdings der beste Wert der Premier League. Zudem haben sie auf ihren Reisen nur vier Gegentore kassiert, ebenfalls der beste Wert der Liga.

Everton hat eine solide Heimbilanz vorzuweisen. Allerdings stammen alle zehn Punkte im Hill Dickinson Stadium aus Spielen gegen Teams, die aktuell zu den unteren acht der Tabelle zählen. In Heim- und Auswärtsspielen gegen die Top-acht-Teams holten die Toffees aus vier Partien nur einen Punkt.

Liverpool hat die vergangenen drei Ausgaben des Merseyside-Derbys allesamt gewonnen. Angesichts der eigenen Formkurve gelten die Reds als die naheliegende Wahl für einen weiteren Erfolg an diesem Wochenende.

Everton vs Liverpool Wette 1: 1X2 – Liverpool zu einer Quote von 1.80 bei Interwetten

Isaks Lauf soll im Hill Dickinson weitergehen

Liverpool hat in den vergangenen Transferfenstern kräftig investiert. Es überrascht, dass es so lange gedauert hat, bis das Team wirklich funktioniert. Doch inzwischen gibt es endlich Grund zum Optimismus für die Reds, vor allem weil Isak im Angriff zu liefern beginnt.

Der schwedische Nationalspieler erzielte am Mittwochabend in Belgien einen Doppelpack. In dieser Saison hat er in 14 Einsätzen in Premier League und Champions League zehnmal getroffen.

Isaks sieben Saisontore in der Premier League sind die zweitmeisten der Liga, nur Erling Haaland steht besser da. Auch bei den erwarteten Toren liegt er mit 6,18 xG auf dem dritten Platz. Nur Haaland und Evertons Thierno Barry stehen vor ihm.

Isak kommt in dieser Saison auf einen Schnitt von 0,75 Toren pro 90 Minuten in der Liga. Als Tipp auf einen Torschützen jederzeit wirkt er gegen die Toffees attraktiv, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 54 %.

Everton vs Liverpool Wette 2: Torschütze – Alexander Isak zu einer Quote von 2.10 bei Interwetten

Wirtz' Kreativität soll Everton versenken

Es gab immer das Gefühl, dass Isak seine Form finden würde, sobald er fit bleibt und einen Rhythmus entwickelt. Bei Wirtz hingegen gab es ernstere Bedenken, nachdem er eine frustrierende erste Saison bei Liverpool erlebt hatte.

Die Verbesserung des Deutschen in den vergangenen Wochen war ein enormer Gewinn für Iraolas Projekt an der Anfield Road. Der ehemalige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat dabei geholfen, das Selbstvertrauen des 23-Jährigen wiederaufzubauen. Wirtz hat in dieser Saison in fünf Nations-League-Spielen für sein Nationalteam viermal getroffen.

Auch im Verein zeigt der offensive Mittelfeldspieler zunehmend seine Fähigkeit, Abwehrreihen zu öffnen. Wirtz hat in zwei seiner vergangenen drei Einsätze für die Reds eine Vorlage geliefert.

Nur Declan Rice hat in der Premier League mehr Torchancen kreiert als der Liverpool-Spieler. Wirtz führt zudem die Liga mit durchschnittlich 3,0 Schlüsselpässen pro Spiel an. Er bietet sehr guten Value für eine Vorlage in diesem Spiel, mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 29 %.

Everton vs Liverpool Wette 3: Vorlagen – Florian Wirtz 1+ zu einer Quote von 3.50 bei Interwetten

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