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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Everton Chelsea beim Mittagsspiel der Premier League ein Remis abringen kann. Evertons Form deutet darauf hin, dass die Toffees die Blues aufhalten können.

Die besten Wetten für Everton vs Chelsea

Doppelte Chance – Everton / Unentschieden zu einer Quote von 1,57 bei Interwetten

Erste Mannschaft, die trifft – Chelsea zu einer Quote von 1,76 bei Interwetten

Torschütze – Joao Pedro zu einer Quote von 2,46 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Everton 1:1 Chelsea

: Everton 1:1 Chelsea Torschützen-Wett-Tipp: Everton – Keirnan Dewsbury-Hall; Chelsea – Joao Pedro

Everton ist so gut wie seit fünf Spielzeiten nicht mehr in eine Premier-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von David Moyes bleibt weiterhin ungeschlagen, zusammen mit Manchester City und Brentford. Allerdings müssen die Toffees allmählich beginnen, Unentschieden in Siege umzuwandeln, um ihre Position in der Tabelle zu behaupten.

Die Toffees gehen als Tabellenfünfter in diesen Spieltag, nur fünf Punkte hinter dem zweitplatzierten Arsenal. Beim Auswärtsspiel bei Hull City führten sie zuletzt mit 2:1, ehe die Tigers in der Schlussphase zum Ausgleich trafen. Dennoch dürften die Evertonians mit ihrer aktuellen Lage nicht allzu unzufrieden sein, und sie hoffen, den Heimvorteil gegen Chelsea nutzen zu können.

Der Klub aus West-London hat in dieser Saison stark geschwankt, und zuletzt zeigte sich die wärmere Seite. Die Blues schossen Bournemouth an der Stamford Bridge mit 5:0 ab und machten es dabei auffallend einfach. Allerdings zeigte sich die Mannschaft von Xabi Alonso defensiv anfällig und gab Gegnern reichlich Gelegenheiten zum Toreschießen.

Chelsea muss defensiv nachlegen, wenn der Klub in dieser Saison ernsthaft um den Titel mitspielen will. Die Blues stehen mit 10 Punkten gleichauf mit Everton, liegen aber aufgrund der schlechteren Tordifferenz einen Platz dahinter. Acht Punkte trennen sie von Manchester City, doch bei 32 verbleibenden Spielen bleibt genug Zeit, um aufzuholen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Everton vs Chelsea

Everton: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Keane, Branthwaite, Garner, Armstrong, Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry

Chelsea: Martinez, Acheampong, Lacroix, Colwill, Neto, Henderson, Caicedo, Chavarria, Palmer, Rogers, Pedro

Chelseas schwache Auswärtsbilanz

Everton hat sich im Hill Dickinson Stadium in dieser Saison stärker präsentiert als im Vorjahr, als sich die Mannschaft noch an das neue Zuhause gewöhnen musste. In der vergangenen Saison gewannen die Toffees nur sechs ihrer 19 Heimspiele. In dieser Spielzeit haben sie jedoch bereits zwei von drei Heimspielen in der Liga gewonnen. Ihr einziges Heim-Remis war ein 2:2-Krimi gegen Manchester United, bei dem ein überragender Treffer von Maitland-Niles in der 96. Minute den Punkt rettete.

Everton sollte gerade zu Hause nicht unterschätzt werden. Chelsea wiederum hat sich in dieser Premier-League-Saison auswärts schwergetan. Alonsos Mannschaft hat zwei ihrer drei Auswärtsspiele verloren und dabei zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassiert.

Trotz der starken Leistung in der vergangenen Woche dürfte sich Chelsea hier schwerer tun, in den Rhythmus zu finden. Die Blues haben nur eines ihrer letzten fünf Auswärtsspiele bei Everton gewonnen. Die Toffees gewannen drei dieser Duelle. Everton gewann dieses Spiel in der vergangenen Saison mit 3:0. Allerdings hat sich Chelsea seitdem verbessert, weshalb wir für dieses Mal ein Unentschieden bei Everton erwarten.

Everton vs Chelsea Wette 1: Doppelte Chance – Everton / Unentschieden zu einer Quote von 1,57 bei Interwetten

Die Blues treffen zuerst

Chelsea zählt zweifellos zu den torgefährlicheren Mannschaften der Premier League. Vergangene Woche demonstrierten die Blues eindrucksvoll, wie durchschlagskräftig sie im letzten Drittel sein können. Ihre 15 Tore aus sechs Spielen bringen sie auf Rang drei der Liga, hinter Brighton und Manchester City.

Derzeit kommen die Blues auf einen Schnitt von 2,5 Toren pro 90 Minuten in der Liga. Alonsos Mannschaft hat sich daran gewöhnt, die Führung zu übernehmen, was ihr in 83 % ihrer bisherigen Spiele gelungen ist. Auswärts erzielten sie in 67 % ihrer Ligaspiele das erste Tor.

Everton wiederum hat in dieser Premier-League-Saison in der Hälfte seiner Spiele den ersten Gegentreffer kassiert. Dennoch haben die Toffees jedes Mal ausgeglichen, wenn sie in Rückstand geraten sind, und weisen damit eine Ausgleichsquote von 100 % auf. Chelsea hat zudem in drei der letzten fünf direkten Duelle zuerst getroffen.

Everton vs Chelsea Wette 2: Erste Mannschaft, die trifft – Chelsea zu einer Quote von 1,76 bei Interwetten

Pedros Effizienz ist unbestreitbar

Alonsos Offensivabteilung funktioniert wie ein gut geöltes Uhrwerk. Der Angriff hat gut harmoniert, was für den weiteren Saisonverlauf vielversprechend stimmt. An der Spitze steht Joao Pedro, der in dieser Spielzeit weiterhin regelmäßig trifft.

Der Brasilianer ist bereits der Topscorer des Klubs in der Liga mit fünf Toren aus fünf Einsätzen. Das entspricht 33 % von Chelseas gesamten Premier-League-Toren in dieser Saison. Pedro trifft in Serie, mit vier Toren in seinen letzten vier Ligaspielen.

Er war in der vergangenen Woche Chelseas bester Spieler und erzielte einen Doppelpack bei zwei Schüssen aufs Tor. Seine Abschlussquote von 38.46 % liegt über der des aktuellen Spitzenreiters Erling Haaland, der bei 27.27 % steht. Bekommt er gegen Everton Chancen, dürfte er auch zum Samstagnachmittag eine davon verwerten, weshalb er unser Torschützen-Tipp ist.

Everton vs Chelsea Wette 3: Torschütze – Joao Pedro zu einer Quote von 2,46 bei Interwetten

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