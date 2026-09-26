Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich Weltmeister Spanien gegen ein geschwächtes England durchsetzen kann.

Erfahre mehr über den bet365 Angebotscode

Entdecke die besten Sportwetten Anbieter in Deutschland

Vergleiche die aktuell besten Sportwetten Bonus Angebote

Die besten Wetten für England vs Spanien

Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,20 bei bet365

1X2 & Doppelte Chance – Spanien (Draw no Bet) zu einer Quote von 1,70 bei bet365

Torschütze – Mikel Oyarzabal zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : England 1:2 Spanien

: England 1:2 Spanien Torschützen-Wett-Tipp: England – Kane; Spanien – Oyarzabal, Yamal

England und Spanien eröffnen die Gruppe A3 der Nations League 2026/27 mit einem mit Spannung erwarteten Duell im Wembley-Stadion am Samstagabend. Es ist die erste Begegnung seit dem EM-2024-Finale in Berlin, das La Roja mit 2:1 für sich entschied.

England belegte beim Weltmeisterschaft 2026 letztlich den dritten Platz, was angesichts des schwierigen Wegs in die Endphase ein solides Ergebnis war. Trotz der Enttäuschung über Thomas Tuchels Entscheidungen in der Niederlage gegen Argentinien hat der deutsche Trainer vier seiner letzten fünf Spiele als Verantwortlicher gewonnen.

Tuchels Kader wurde in den Tagen vor diesem Spiel gegen Spanien ausgedünnt. Spieler wie Declan Rice, Cole Palmer, Marcus Rashford und Kobbie Mainoo zogen sich am Montag allesamt aus dem Kader zurück. Evertons James Garner und Nottingham Forests Morgan Gibbs-White wurden seitdem nachnominiert.

Luis de la Fuentes spanisches Team reist als Weltmeister an. Ferran Torres entschied das enge WM-2026-Finale gegen Argentinien in der Verlängerung im vergangenen Juli. De la Fuente hat den Kern dieses Kaders für die Nations League zusammengehalten.

Lamine Yamal, Rodri und Pedri stehen allesamt im Aufgebot für dieses Wochenende. Dean Huijsen kehrt zurück, und auch Fermín López wird wieder ins Team berufen. Die Spanier haben seit Juni 2025 in keinem Wettbewerb mehr verloren.

Voraussichtliche Aufstellungen für England vs Spanien

England: Pickford, Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, Hall, Anderson, Bellingham, Saka, Rogers, Gordon, Kane

Spanien: Simón, Porro, Huijsen, Laporte, Cucurella, Zubimendi, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams

Diese Paarung sorgt oft für Tore auf beiden Seiten

Diese Begegnung neigt zu torreichen Spielen. In 4 der letzten 5 direkten Duelle trafen beide Teams. In denselben 4 Spielen fielen zudem jeweils mindestens 3 Tore. Bei einer Trefferquote von 80 % in den vergangenen Jahren überrascht es, dass sich dieses Szenario am Samstag zu einer impliziten Wahrscheinlichkeit von nur 45 % wetten lässt.

Die einzige Ausnahme gab es 2015, als die Spanier ein Freundschaftsspiel mit 2:0 gewannen. Beide Teams verfügen zweifellos über ernstzunehmende Offensivkräfte. Yamal und Williams sind über die Flügel gefährlich für die Gäste, während Harry Kane und Bukayo Saka bewährte Torgefahr für England ausstrahlen.

Beide Mannschaften pressen hoch und schicken ihre Außenverteidiger so oft wie möglich nach vorne. Es ist schwer vorstellbar, dass sich eine der beiden Seiten in diesem Spiel zurückzieht. In den kommenden Tagen gibt es weitere Gelegenheiten, Nations-League-Spiele zu gewinnen, sollten sie verlieren.

England vs Spanien Wette 1: Beide Teams treffen & Tore Gesamt – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Die Weltmeister mit Absicherung

Weltmeister Spanien ist seit 18 Spielen ungeschlagen. Die härteste Prüfung ihrer Klasse bestanden sie im Juli gegen Lionel Messi und Argentinien. Die Tatsache, dass de la Fuente dem Großteil seines WM-Siegerteams treu geblieben ist, spricht Bände.

Mit dem Draw-no-Bet-Ansatz sichern wir unseren Einsatz für den Fall ab, dass England Widerstand leistet und sich die Punkte teilt. Allerdings werden sich die Ausfälle von Rice, Palmer, Rashford, Mainoo und Tino Livramento durchaus bemerkbar machen.

Rice’ Fehlen wiegt am schwersten. England hat keinen Ersatz, der die Abwehrkette auf ähnlich natürliche Weise absichert wie der Arsenal-Star. Nimmt man das Unentschieden aus der Gleichung, räumt der Markt Spanien eine Siegwahrscheinlichkeit von 58,80 % ein. Angesichts des geschwächten englischen Kaders sollte dieser Wert eigentlich höher liegen. Das ist klar der Value-Tipp aus diesem England gegen Spanien Wett-Tipp für dieses Wochenende.

England vs Spanien Wette 2: 1X2 & Doppelte Chance – Spanien (Draw no Bet) zu einer Quote von 1,70 bei bet365

Oyarzabal glänzt bei den großen Anlässen

Real Sociedads Mikel Oyarzabal ist der Mann für die großen Momente. Oyarzabal erzielte in der 86. Minute den Siegtreffer für La Roja im EM-2024-Finale gegen England. Am Samstag im Wembley-Stadion trifft er erneut auf die Three Lions.

Oyarzabal hat 30 Tore in 61 Länderspielen für Spanien erzielt. Das ist eine herausragende Trefferquote von fast 50 % für einen Stürmer, der nicht gerade als geborener Vollstrecker gilt.

Auch Yamal und Williams spielen eine wichtige Rolle bei der Chancenkreation, da ihr aggressives Pressing zahlreiche Torgelegenheiten für Oyarzabal schafft. In der Liga läuft es für ihn zuletzt nicht rund – in 7 Spielen der La Liga blieb er ohne Treffer. Bei einer vom Markt implizierten Wahrscheinlichkeit von lediglich 40 % könnte seine internationale Bilanz jedoch unterschätzt werden.

England vs Spanien Wette 3: Torschütze – Mikel Oyarzabal zu einer Quote von 2,50 bei bet365

+