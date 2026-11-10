Unser Wett-Experte rechnet damit, dass England gegen Kroatien gewinnt und dabei zu Null spielt.

Alle Quoten werden von Oddset bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für England vs Kroatien

England gewinnt zu Null – zu einer Quote von 2.10 bei Oddset

Über 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2.15 bei Oddset

Harry Kane Erster Torschütze zu einer Quote von 3.20 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: England 3:0 Kroatien

Torschützen-Wett-Tipp: England – Kane, Bellingham, Burn

England empfängt Kroatien am Donnerstagabend im Wembley-Stadion und will den Abstand zwischen beiden Teams auf neun Punkte ausbauen.

Thomas Tuchels Three Lions haben sich von ihrer 2:3-Heimniederlage gegen Spanien am ersten Spieltag der Nations League 2026/27 erholt und zudem vier Pflichtspiele in Folge gewonnen. Sie gewannen ihre nächsten drei Partien, ohne ein einziges Gegentor zu kassieren. Zudem fuhren sie einen 7:0-Kantersieg in Kroatien ein, weshalb die Gäste am Donnerstag auf Revanche aus sein werden.

Im Kader könnte es einige Veränderungen geben. Arsenals Bukayo Saka ist für Tuchel der größte Verletzungsausfall in diesem Monat. Das formstarke Duo Anthony Gordon und Morgan Rogers wird den frisch gekürten Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane wohl flankieren. Real-Madrid-Spieler Trent Alexander-Arnold hat seinen Platz im Kader derweil behauptet.

Kroatiens Trainer Slaven Bilic muss weiterhin auf vier Stammkräfte verzichten. Franjo Ivanovic, Josip Sutalo, Kristijan Jakic und Marin Pongracic werden alle fehlen.

Nach dem Auftaktsieg in der Nations League 2026/27 in Tschechien hat Kroatien drei Spiele verloren – zweimal gegen Spanien und einmal gegen England. Die Kroaten brauchen hier ein Ergebnis, um noch eine Chance auf die nächste Stufe zu haben und die Abstiegs-Play-offs zu vermeiden.

Voraussichtliche Aufstellungen für England vs Kroatien

England : Pickford, Quansah, Branthwaite, Burn, Hall, Rice, Anderson, Ngumoha, Bellingham, Gordon, Kane

: Pickford, Quansah, Branthwaite, Burn, Hall, Rice, Anderson, Ngumoha, Bellingham, Gordon, Kane Kroatien: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Kovacic, Sucic, Baturina, Budimir, Pasalic

England hält ein Kroatien im Umbruch von Null

England hat sich seit der 2:3-Niederlage gegen Spanien am ersten Spieltag deutlich gesteigert. Die Three Lions stehen seitdem bei drei Zu-Null-Spielen in Folge. Darunter waren zwei gegen Tschechien und der überzeugende 7:0-Auswärtssieg in Kroatien beim Hinspiel im vergangenen Monat.

Kroatien hat in vier Partien nur vier Tore erzielt. Die Hälfte davon fiel gegen Schlusslicht Tschechien. Bei der 0:7-Packung gegen England im vergangenen Monat kreierten die Kroaten aus zwölf Torabschlüssen nur eine einzige Großchance.

Etwas Vorsicht ist dennoch angebracht. Luka Modric und Mateo Kovacic verfügen weiterhin über echte Klasse im kroatischen Mittelfeld. Allerdings muss Kroatien auf einen seiner wichtigsten Offensivspieler, den gesperrten Ivan Perisic, verzichten.

Zwar fehlen Marc Guehi und Ezri Konsa verletzt, doch England verfügt über Stärke in der Abwehr. Dan Burn und Jarrad Branthwaite sind mehr als geeignete Vertreter. Die Tordifferenz von England liegt aktuell bei +11, der beste Wert in der Liga A. Wir gehen davon aus, dass die Three Lions den Sieg einfahren und diese kroatische Offensive auf Abstand halten können.

England vs Kroatien Wette 1: England gewinnt zu Null – zu einer Quote von 2.10 bei Oddset

Value auf einen schnellen Start

Drei der vier Nations-League-Spiele Englands brachten jeweils zwei Treffer in der ersten Halbzeit. Kroatien kam in zwei seiner vier Gruppenspiele auf denselben Wert.

Das 7:0 in Rijeka stand zur Pause bereits 4:0. Die 1:4-Niederlage gegen Spanien war die einzige weitere Gruppenpartie Kroatiens, die diesen Wert zur Halbzeit überstieg. Das spricht gegen den Tipp, doch die Spielsituation dürfte die Partie beeinflussen. England benötigt nur einen Punkt, um sich Platz zwei zu sichern. Kroatiens Zwang zum Sieg sollte von Beginn an für ein offenes Spiel sorgen.

Auch ohne eine Schlüsselkraft wie Bukayo Saka verfügt England über die nötige Durchschlagskraft. Die Three Lions haben in vier Gruppenspielen 14-mal getroffen, während Kroatien am anderen Ende 14 Gegentore kassiert hat. Wir setzen hier guten Gewissens auf zwei oder mehr Tore in der ersten Halbzeit zu einer Außenseiterquote.

England vs Kroatien Wette 2: Über 1,5 Tore (1. Halbzeit) zu einer Quote von 2.15 bei Oddset

Setzt auf den Ballon-d'Or-Gewinner

Uns gehen langsam die Superlative für den Ballon-d'Or-Gewinner 2026, Harry Kane, aus. Der englische Kapitän ist während der Nations League in absoluter Topform und erzielte sechs Tore in vier Einsätzen.

Kane eröffnete beim 7:0-Kantersieg in Kroatien im vergangenen Monat den Torreigen. Er bleibt weiterhin der zentrale Fokus der englischen Offensive. Die Quote darauf, dass er irgendwann trifft, ist niedrig, doch eine Wette darauf, dass er als Erster trifft, erscheint bei den England-gegen-Kroatien-Wett-Tipps als die wertvollere Option.

Kane wird sicher in der Startelf stehen, könnte aber bereits ein Auge auf das Showdown gegen Spanien am Sonntag haben. Thomas Tuchel wird seine Schlüsselspieler gerne schonen wollen, kann das aber nur tun, wenn sie hier einen guten Start hinlegen. Kane führt die Gruppe A der Nations League bei Toren, xG und xG auf das Tor an. Er bietet sehr guten Value, um die Three Lions hier in Führung zu bringen.

England vs Kroatien Wette 3: Harry Kane Erster Torschütze zu einer Quote von 3.20 bei Oddset

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