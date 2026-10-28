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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass die ausgezeichnete Auswärtsform von Mainz sich fortsetzt und der Aufsteiger Elversberg eine schwierige Lektion erteilt bekommt.

Die besten Wetten für Elversberg vs Mainz

1X2 – Mainz zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei Interwetten

Tor oder Vorlage – Sheraldo Becker zu einer Quote von 1,77 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Elversberg 1:3 Mainz

Elversberg 1:3 Mainz Torschützen-Wett-Tipp: Elversberg – Petkov; Mainz – Tietz, Becker, Caci

Der Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat am Freitag die Chance, sich mit einem Sieg gegen Mainz in der Tabelle weiter nach oben zu schieben.

Die Mannschaft von Vincent Wagner hat alle Erwartungen übertroffen, die vor Saisonbeginn an sie gestellt wurden. Nach dem erstmaligen Aufstieg in die deutsche Beletage in der Vereinsgeschichte ist den „Schwarz-Weißen“ ein starker Start in die Saison 2026/27 gelungen. Mit zehn Punkten aus sieben Spielen stehen sie auf Platz acht, vier Punkte vor dem Tabellen-16. Schalke 04.

Elversberg ist der einzige Klub in der oberen Tabellenhälfte mit einer negativen Tordifferenz. Dennoch reitet die Mannschaft derzeit auf einer Welle positiven Schwungs. Sie haben die deutschen Fußball-Giganten von Bayer Leverkusen bereits in der Ursapharm Arena bezwungen.

Der Gegner am Freitag, Mainz, steht einen Platz vor Elversberg auf Rang sieben. Die zugrunde liegenden Daten legen jedoch nahe, dass die „Nullfünfer“ eigentlich noch höher stehen müssten. Mainz ist laut FotMob aktuell das vierthöchstbewertete Team dieser Bundesliga-Saison.

Auch auswärts war Urs Fischers Mannschaft in dieser Spielzeit bislang in ausgezeichneter Form. Mainz hat alle drei Auswärtsspiele gewonnen und dabei zehn Tore erzielt, darunter ein 5:0-Kantersieg bei Hamburg Anfang September. Zudem bezwang Mainz vor zwei Wochen mit Schalke 04 einen weiteren Aufsteiger mit 1:0.

Voraussichtliche Aufstellungen für Elversberg vs Mainz

SV Elversberg : Kristof, Günther, Sirch, Pinckert, Rohr, Poreba, Keidel, Krattenmacher, Schmahl, Petkov, Mokwa

: Kristof, Günther, Sirch, Pinckert, Rohr, Poreba, Keidel, Krattenmacher, Schmahl, Petkov, Mokwa Mainz 05: Schwolow, Costa, Posch, Potulski, Mwene, Caci, Amiri, Lee, Sano, Becker, Tietz

Die Daten sprechen für einen Auswärtssieg

Beide Teams haben aus ihren ersten sieben Bundesliga-Spielen zehn Punkte geholt. Die erwartbaren Daten erzählen allerdings eine ganz andere Geschichte.

Elversberg liegt beim xG-Wert mit 10,3 nur auf Platz 14 und beim xG-Wert gegen mit 16,0 auf Platz 15. Mainz steht in diesen beiden Kategorien auf Rang 3 und 6, mit Werten von 15,7 und 11,4. Zudem hat Mainz mit 27 die zweitmeisten hochkarätigen Torchancen der Liga herausgespielt. Nur der FC Bayern München hat mehr produziert.

Erwartungsbasierte Punktemodelle sehen Elversberg drei Punkte über dem verdienten Soll, während Mainz zwei Punkte darunterliegt. Vor diesem Hintergrund erscheint es am sinnvollsten, auf einen vierten Mainzer Auswärtssieg in Folge bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 48,8 % zu setzen.

Elversberg vs Mainz Wette 1: 1X2 – Mainz zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

Beide Teams sorgten bislang für reichlich Tore

In vier der sieben Spiele von Elversberg fielen vier oder mehr Tore. Mainz schaffte das in fünf seiner Partien.

Die Mannschaft von Vincent Wagner feierte 4:3-Siege gegen Gladbach und Augsburg, ehe sie am Samstag mit 0:4 bei RB Leipzig unterlag.

Auch Mainz ist genauso unterhaltsam. Die „Nullfünfer“ gewannen 5:0 bei Hamburg und verloren einen torreichen Siebenschlag gegen Leverkusen. Werder Bremen setzte sich am Samstag mit 3:2 gegen Mainz durch.

Urs Fischers Team hat in sieben Runden 16 Tore erzielt und 13 kassiert. Elversberg hingegen hat im gleichen Zeitraum 15 Gegentore kassiert. In vielerlei Hinsicht spricht einiges für eine Wahrscheinlichkeit von über 50 % für vier oder mehr Tore am Freitag. Dennoch lässt sich dieses Szenario zu einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 47,6 % absichern. Das könnte der Value-Tipp dieses Elversberg gegen Mainz Wett-Tipps der Woche sein.

Elversberg vs Mainz Wette 2: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei Interwetten

Becker als Mainzer Schlüsselspieler

Sheraldo Becker kommt aus sieben Startelfeinsätzen auf sechs direkte Torbeteiligungen. Zwei Tore und vier Vorlagen zeigen, dass er ein vielseitiger Offensivspieler für Mainz ist.

FotMob bewertet ihn mit einer Note von 7,60 als zweitbesten Mainzer Akteur dieser Saison. Nur Anthony Caci kommt mit 7,76 auf einen höheren Wert.

Auch seine zugrunde liegenden Daten bestätigen das. Becker kommt auf 1,7 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten und hat fünf hochkarätige Torchancen kreiert. Addiert man sein xG und xA, ergibt das 0,98 pro 90 Minuten über 524 gespielte Bundesliga-Minuten.

Elversbergs xG-Wert gegen von 16,0 gehört zu den schlechtesten der Liga. Becker hat zudem jedes Ligaspiel dieser Saison von Beginn an bestritten. Wir rechnen damit, dass er bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 56,5 % ins Netz trifft oder einen Treffer vorbereitet. Dieser Wert sollte eigentlich näher an oder über 60 % liegen, weshalb hier ein kleiner Vorteil besteht.

Elversberg vs Mainz Wette 3: Tor oder Vorlage – Sheraldo Becker zu einer Quote von 1,77 bei Interwetten

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