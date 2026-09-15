Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Real Madrid bei den bislang punktlosen Gastgebern klar die Oberhand behält und der Spanier-Meister-Rivale sich mit einem deutlichen Auswärtssieg zurückmeldet.

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Die besten Wetten für Elche vs Real Madrid

1X2 & Beide Teams treffen – Real Madrid & Ja zu einer Quote von 2,37 bei bet365

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Torschütze – Vinícius Júnior zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Elche 1:3 Real Madrid

: Elche 1:3 Real Madrid Torschützen-Wett-Tipp: Elche – Buonanotte; Real Madrid – Vinícius Jr, Mbappé x2

Elche wartet in der Saison 2026/27 noch immer auf den ersten Dreier in La Liga. Ein Auswärtsbesuch von Real Madrid unter der Woche dürfte daran wenig ändern.

Martin Anselmi hat seit Saisonbeginn nur zwei von möglichen 15 Punkten geholt. Anselmi übernahm das Ruder nach dem Abgang von Éder Sarabia. Ein knappes 1:1-Unentschieden gegen Athletic Bilbao am Samstag verdoppelte die Punkteausbeute für die Saison.

Die Gastgeber müssen sich defensiv steigern, denn sie kassierten bislang im Schnitt 2,6 Gegentore pro Spiel. Sie wurden bereits von Barcelona regelrecht auseinandergenommen und verloren vor eigenem Publikum sogar gegen die dezimierte Real Sociedad.

Real Madrid steht dagegen auf Platz zwei, drei Punkte hinter Titelrivale Barcelona. Kylian Mbappé traf beim 4:1-Heimsieg gegen Rayo Vallecano am Wochenende doppelt. Der Franzose zeigt seit seiner Rückkehr von der Weltmeisterschaft keinerlei Schwächen und kommt in dieser La-Liga-Saison bereits auf sechs Tore.

Die einzige Niederlage in Jose Mourinhos zweiter Amtszeit setzte es auswärts bei Betis. Er wird alles daransetzen, diesen Fehltritt wettzumachen und stilvoll zum Siegen zurückzukehren. Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio und Rodrygo fallen allesamt aus. Zudem könnte Mourinho bereits einen Blick auf das Madrider Derby am Sonntag werfen, was seine Aufstellung unter der Woche beeinflussen dürfte.

Voraussichtliche Aufstellungen für Elche vs Real Madrid

Elche : Dituro, Sangaré, Redondo, Chust, Revivo, Morente, Morcillo, Villar, Valera, Buonanotte, Fer Niño

: Dituro, Sangaré, Redondo, Chust, Revivo, Morente, Morcillo, Villar, Valera, Buonanotte, Fer Niño Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Klarer Sieg für Real, doch Elche dürfte treffen

Real Madrid ist seit 17 Ligaduellen gegen Elche ungeschlagen. Diese Bilanz bildet ein solides Fundament für den Auswärtssieg als Tipp.

Elche traf in vier der letzten sechs Heimspiele gegen Madrid. Gegen Real Sociedad im vergangenen Monat gelangen den Gastgebern gleich zwei Treffer. Mourinhos Mannschaft kassierte zudem in jedem Auswärtsspiel dieser Saison mindestens ein Gegentor.

Die Abwehr der Königlichen wurde durch die Ausfälle von Militão und Mendy immer wieder umgebaut. Elche kassierte in allen fünf bisherigen Ligaspielen Gegentore. Ein Auswärtssieg mit Toren auf beiden Seiten zu einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 42,2 % erscheint attraktiv.

Elche vs Real Madrid Wette 1: 1X2 & Beide Teams treffen – Real Madrid & Ja zu einer Quote von 2,37 bei bet365

Löchrige Abwehr trifft auf gnadenlosen Angriff

Elche kassierte in dieser Saison im Schnitt 2,6 Gegentore pro Spiel. Barcelona schoss den Gastgebern im vergangenen Monat an gleicher Stätte fünf Tore ein. Real Madrid dürfte durchaus in der Lage sein, ähnlichen Schaden anzurichten.

Real Sociedad legte kürzlich bei einem 3:2-Sieg noch einmal drei Treffer nach. Elche blieb in dieser Saison noch in keinem einzigen Spiel ohne Gegentor.

Madrid trifft unter Mourinho durchaus regelmäßig, und Mbappé ist in exzellenter Form. Gegen Rayo Vallecano, Real Sociedad und Málaga gelangen den Königlichen bereits dreimal vier Treffer in einem Spiel. Das Duell an gleicher Stelle in der vergangenen Saison endete torreich mit einem 2:2. Das Risiko liegt im jüngsten 1:1 von Elche gegen Athletic Club, bei dem sich die Defensive der Gastgeber stabilisierte. Dennoch bleibt es eine solide Wette.

Elche vs Real Madrid Wette 2: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Vinícius ist ein Tor schuldig

Vinícius Júnior hat in dieser La-Liga-Saison aus 2,29 xG erst einmal getroffen. Diese Lücke deutet eher auf eine bevorstehende Korrektur als auf einen Formabfall hin.

Der Brasilianer stand beim 4:1-Sieg gegen Rayo Vallecano am Samstag in der Startelf. Vinícius erhielt zudem in diesem Jahr eine Nominierung für den Ballon d'Or. Mourinho setzt ihn weiterhin auf der linken Seite des Offensivtrios ein. Elche kassierte in fünf Ligaspielen bereits 13 Gegentore. Die Außenverteidiger der Gastgeber wurden dabei wiederholt in den Außenbahnen bloßgestellt.

Das Risiko besteht darin, dass Mbappé die Chancen und Elfmeter für sich beansprucht. Dennoch ist eine implizite Wahrscheinlichkeit von 50 % ein fairer Wert für die xG-Korrektur eines Ausnahmespielers.

Elche vs Real Madrid Wette 3: Torschütze – Vinícius Júnior zu einer Quote von 2,00 bei bet365

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