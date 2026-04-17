Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig Wett Tipp: Europa im Visier

Unser Experte erwartet einen packenden Schlagabtausch, bei dem die Hausherren vor eigenem Publikum nichts anbrennen lassen werden.

Die besten Wetten für Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig

Erstes Team, das ein Tor erzielt: RB Leipzig zu einer Quote von 1,66 auf bet365

Doppelte Chance: Eintracht Frankfurt/Unentschieden zu einer Quote von 1,80 auf bet365

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Christoph Baumgartner zu einer Quote von 2,87 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Eintracht Frankfurt 1:1 RB Leipzig

Torschützen-Wett Tipp: Eintracht Frankfurt – Jonathan Burkardt; RB Leipzig – Christoph Baumgartner

Das Rennen um die europäischen Plätze in der Bundesliga spitzt sich an diesem Wochenende zu, wenn Eintracht Frankfurt die Roten Bullen aus Leipzig im Deutsche Bank Park empfängt. Die Gastgeber hoffen, sich noch unter die Top 6 der Liga schieben zu können – aktuell belegt die SGE den siebten Rang, knapp außerhalb der begehrten Plätze. Die "Adler" blicken auf eine eher wechselhafte Saison zurück, weshalb sie nun in den letzten Wochen der Spielzeit um den Anschluss kämpfen müssen.

Albert Riera hat seit seinem Amtsantritt als Nachfolger von Dennis Schmitt Anfang Februar ordentliche Arbeit geleistet. Mit vier Siegen, zwei Niederlagen und drei Unentschieden ist seine Bilanz solide, doch er wird von seinem Team mehr Konstanz fordern. Frankfurt konnte zuletzt gegen Wolfsburg gewinnen, setzte damit aber nur eine Serie fort, in der sich Sieg und Niederlage regelmäßig abwechselten.

Leipzig hingegen verfügt über ein kleines Polster auf die Verfolger. Aktuell liegen sie fünf Punkte vorn und belegen den letzten Champions-League-Rang für die kommende Saison. Es scheint, als hätten sie genau zum richtigen Zeitpunkt zu einer starken Form gefunden.

Bei nur noch fünf verbleibenden Spieltagen befinden sich die Roten Bullen in einer hervorragenden Ausgangslage. Dennoch wird dies ein echter Härtetest. Ole Werner kann stolz auf seine Arbeit seit seinem Wechsel im Sommer sein. Sollte er hier drei Punkte entführen, könnte Leipzig sogar noch einmal Platz drei angreifen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig

Eintracht Frankfurt:Zetterer, Amenda, Koch, Theate, Amaimouni, Larsson, Hojlund, Brown, Chaibi, Kalimuendo, Burkardt

RB Leipzig:Vandevoordt, Baku, Orban, Bitshiabu, Raum, Baumgartner, Sewald, Gruda, Diomande, Nusa, Cardoso

Tore scheinen in diesem Duell garantiert

In den letzten Jahren war dieses Aufeinandertreffen stets von vielen Treffern geprägt. In den vergangenen fünf direkten Duellen fielen insgesamt 20 Tore – das entspricht einem Schnitt von satten fünf Buden pro Spiel. Frankfurt zeigt sich in dieser Saison ähnlich effizient und hat in 26 von 29 Ligaspielen getroffen.

Die Hessen haben in jedem ihrer letzten elf Ligaspiele eingenetzt, mussten aber auch in den letzten drei Partien jeweils mindestens ein Gegentor hinnehmen. Leipzig weist eine fast identische Statistik auf und erzielte ebenfalls in 26 von 29 Bundesliga-Partien Tore. Mit 21 Treffern in 14 Auswärtsspielen kommen die Roten Bullen auf einen Schnitt von 1,50 Toren pro Gastspiel.

Ein markanter Trend bei den Gästen ist jedoch der frühe Führungstreffer: Leipzig hat in dieser Saison in 76 % ihrer Ligaspiele das erste Tor der Partie erzielt. In der Fremde sinkt dieser Wert zwar leicht auf 64 %, liegt aber immer noch deutlich über dem Ligaschnitt von 42 %. Dies spricht stark dafür, dass die Gäste zuerst zuschlagen.

Da Frankfurt nur in 52 % ihrer Spiele den ersten Treffer markiert, ist die Wette auf das erste Tor durch die Leipziger definitiv einen Blick wert.

Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig Wette 1: Erstes Team, das ein Tor erzielt: RB Leipzig zu einer Quote von 1,66 auf bet365

Leipzigs Warten auf den Auswärtssieg hält an

Obwohl Leipzig tabellarisch besser dasteht und wohl auch die bessere Form aufweist, ist es unwahrscheinlich, dass sie die drei Punkte einfach so aus dem Stadtwald entführen. Die Eintracht ist zu Hause extrem schwer zu schlagen und hat in dieser Saison nur vier von 14 Heimspielen verloren. Zudem sind sie seit vier Bundesliga-Heimspielen im Deutsche Bank Park ungeschlagen.

Die Roten Bullen reisen zwar mit drei Siegen in Folge im Gepäck an, doch ihre Auswärtsform zeigt gewisse Schwächen. In den letzten fünf Gastspielen wechselten sich Sieg und Niederlage regelmäßig ab. Zuletzt gab es einen Erfolg gegen Werder Bremen – sollte sich das Muster fortsetzen, stünde nun wieder eine Pleite an.

Andererseits lässt sich die Werner-Elf auch nicht so leicht unterkriegen (nur vier Niederlagen in 14 Auswärtsspielen). Interessant: Leipzig konnte keines der letzten zehn Gastspiele in Frankfurt gewinnen. Drei der letzten fünf Duelle endeten mit einer Punkteteilung – ein Ergebnis, das auch für diesen Samstagabend absolut realistisch erscheint.

Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig Wette 2: Doppelte Chance: Eintracht Frankfurt/Unentschieden zu einer Quote von 1,80 auf bet365

Baumgartner liebt den "First Bite"

Die Gäste verlassen sich in dieser Saison bei den Toren stark auf zwei Akteure: Yan Diomande und Christoph Baumgartner. Das Duo zeichnet für 41 % aller Leipziger Treffer im Wettbewerb verantwortlich. Baumgartner steht aktuell bei zwölf Toren in 28 Einsätzen.

Mit zwei Toren und einer Vorlage aus den letzten drei Spielen ist er derzeit in Topform. Zudem hat der Österreicher ein Faible für den Führungstreffer: Nur ein einziger Bundesliga-Spieler hat in dieser Saison häufiger das 1:0 erzielt als Baumgartner (fünf Mal). Wenn wir darauf setzen, dass die Gäste zuerst treffen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sein Name auf der Anzeigetafel erscheint.

Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Christoph Baumgartner zu einer Quote von 2,87 auf bet365

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