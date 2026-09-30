Deutschland vs Serbien Wett-Tipp: Klopp will ersten Heimsieg

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Klopps stark veränderte Mannschaft ein Unentschieden zu einem wahrscheinlichen Ergebnis macht.

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Die besten Wetten für Deutschland vs Serbien

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,88 bei bet365

Torschütze – Luka Jović zu einer Quote von 4,70 bei bet365

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 6,60 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Deutschland 1:1 Serbien

Torschützen-Wett-Tipp: Deutschland – Jonathan Burkardt; Serbien – Luka Jovic

Jürgen Klopps Weg im internationalen Trainergeschäft verlief bislang holprig. Der frühere Liverpool-Coach wartet weiterhin auf seinen ersten Sieg als Bundestrainer. Seine Mannschaft konnte keines ihrer beiden bisherigen Nations-League-Spiele gewinnen. Das Remis gegen die Niederlande war ein passables Ergebnis, doch die 0:1-Heimniederlage gegen Griechenland zuletzt war ein herber Rückschlag.

Die Mannschaft hat in diesem Länderspielfenster noch die Chance, das Ruder herumzureißen. Mit einem Punkt auf dem dritten Platz stehend, muss Deutschland seine beiden verbleibenden Partien gewinnen, um die Hoffnung auf ein Comeback zu wahren. Am Donnerstagabend empfangen sie Serbien in der Allianz Arena. Danach geht es kommende Woche nach Griechenland, wo eine Reaktion her muss.

Serbien steht nach zwei Niederlagen zum Auftakt am Tabellenende der Gruppe 2. Die „Adler“ wurden in der vergangenen Nations-League-Saison Dritter ihrer Gruppe. Über die Relegation sicherten sie sich jedoch den Verbleib in Liga A. So wie es aussieht, steuern sie erneut auf einen Abstiegskampf zu.

Veljko Paunović übernahm im Oktober vergangenen Jahres die Nationalmannschaft und beerbte damit Dragan Stojković. Wirklich rund läuft es für ihn allerdings nicht. Unter dem neuen Trainer verlor die Truppe sechs von acht Spielen. Er hat gute Spieler zur Verfügung, doch gegen Deutschland zu bestehen, dürfte schwierig werden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Deutschland vs Serbien

Deutschland: Urbig, Treu, Thiaw, Schlotterbeck, Jeltsch, Janelt, Engelhardt, Gnabry, Wirtz, Karl, Burkardt

Serbien: Milinković-Savić, Nedeljković, Gudelj, Babić, Pavlović, Terzić, Živković, Stanković, Lukić, Cvetković, Jović

Deutschlands Umbau begünstigt Tore

Klopp hat aus den ersten beiden Nations-League-Partien nur sechs Spieler übernommen. Die Umstellungen könnten für Unsicherheit in der Defensive sorgen, während sich die neuen Spieler erst noch einspielen müssen. Serbien kann das ausnutzen und die Gastgeber unter Druck setzen.

Deutschland kassierte in den letzten fünf Spielen sechs Gegentore und ließ dabei in jeder einzelnen Partie mindestens einen Treffer zu. Griechenland kam vergangene Woche nur zu einem einzigen Schuss aufs Tor, verwertete diesen jedoch zur Bestrafung. Serbien könnte eine ähnliche Chance nutzen, während der neue Torwart für zusätzliche Unsicherheit im deutschen Kasten sorgt.

Serbiens Defensivbilanz gibt noch mehr Anlass zur Sorge. In den letzten fünf Spielen kassierte die Mannschaft 13 Gegentore, im Schnitt 2,6 pro Partie. Das ist eine erhebliche Schwachstelle, die Deutschlands Offensivspieler ins Visier nehmen dürften, zumal die Gastgeber voraussichtlich viel Ballbesitz haben werden. Tore auf beiden Seiten erscheinen daher wahrscheinlich.

Beide Teams trafen in jedem der letzten drei Auftritte Serbiens, und auch sechs der letzten sieben Länderspiele Deutschlands folgten diesem Muster. Auch die jüngste Begegnung beider Nationen 2019 endete mit Treffern auf beiden Seiten. Da keine der beiden Abwehrreihen verlässlich wirkt, spricht die jüngste Bilanz klar für ein weiteres „Beide Teams treffen“.

Deutschland vs Serbien Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,88 bei bet365

Jović bietet sehr guten Value im Torschützenmarkt

Deutschland hat für die verbleibenden beiden Partien dieses Länderspielfensters nur zwei Stürmer im Kader. Keiner von beiden wirkt bei den verfügbaren Quoten sonderlich attraktiv, weshalb sich der Blick auf einen Torschützen aus dem serbischen Lager lohnt.

Luka Jović ist dabei der naheliegende Name. Er erzielte den Ausgleichstreffer direkt nach Wiederanpfiff gegen die Niederlande. Damit kam er auf drei Tore in seinen letzten drei Einsätzen für Klub und Nationalmannschaft zusammen.

Bemerkenswert ist, dass Jović dieses Tor unmittelbar nach seiner Einwechslung erzielte. National ist er in exzellenter Form und traf in dieser Saison bereits viermal in fünf Spielen der griechischen Super League für AEK Athen. Kann er diese Form in dieses Spiel mitnehmen, könnte Jović für Deutschland zum Problem werden. Bei dieser Quote bietet er sehr guten Value.

Deutschland vs Serbien Wette 2: Torschütze – Luka Jović zu einer Quote von 4,70 bei bet365

Eine Überraschung droht den umgebauten Gastgebern

Deutschland nahm gegen Griechenland mehrere Wechsel vor und fand nicht die nötige Balance, um ein Ergebnis einzufahren. Gegen Serbien bleiben sie zwar klarer Favorit, doch die Startelf am Donnerstag dürfte sich deutlich von jener gegen die Niederlande unterscheiden.

Die Gastgeber haben keines ihrer letzten vier Spiele gewonnen. Gleiches gilt für die Gäste, die ihre letzten vier Partien allesamt verloren haben. Klopp scheint dieses Länderspielfenster zu nutzen, um eine breite Auswahl an Spielern zu sichten. Das öffnet die Tür für eine Überraschung.

Die letzten drei direkten Duelle brachten drei unterschiedliche Ergebnisse hervor, mit je einem Sieg für beide Seiten und zuletzt einem Remis. Da Deutschland in zwei seiner letzten vier Partien innerhalb der regulären Spielzeit zu einem Unentschieden gezwungen wurde, erwarten wir, dass Serbien die Bundeself erneut aufhält. Die fehlende Kontinuität im deutschen Lager dürfte sich auf dem Platz bemerkbar machen, und genau dort können die Gäste zuschlagen.