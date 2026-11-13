Unser Wett-Experte rechnet damit, dass es in Berlin auf ein Unentschieden hinausläuft, da sich die Deutschen noch an einen neuen Trainer gewöhnen müssen.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Deutschland vs Niederlande

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.50 bei bet365

1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.85 bei bet365

Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Unter 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 7.00 bei bet365

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Deutschland 1:1 Niederlande

Torschützen-Wett-Tipp: Deutschland – Kai Havertz; Niederlande – Donyell Malen

Man kann es ruhig so sagen: Deutschland sucht unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp noch nach seiner Form. In dessen erstem Spiel als Chef war die Mannschaft nur Minuten von einem Sieg entfernt, ehe Cody Gakpo in der 92. Minute zum Ausgleich traf. Die Enttäuschung endete damit nicht, denn anschließend verlor Deutschland in Augsburg mit 0:1 gegen Griechenland.

Klopp feierte schließlich seinen ersten Heimsieg gegen Serbien und holte im Rückspiel gegen Griechenland immerhin einen Punkt. Vor diesem letzten Gruppenspiel ist Deutschlands Schicksal weiterhin offen. Ein Sieg gegen Serbien und eine Niederlage für Griechenland würden die Deutschen mit den Griechen auf Punktegleichstand bringen. Die Ethniki würde dank des besseren direkten Vergleichs in diesem Wettbewerb aber trotzdem vor ihnen landen.

Griechenland wird in seinem letzten Spiel voraussichtlich gegen Serbien gewinnen, was den Druck auf Deutschland vor dieser Partie erhöht. Die Gastgeber müssen am Montagabend unbedingt drei Punkte holen, wenn sie ernsthaft noch eine Chance auf das Weiterkommen aus der Gruppe wahren wollen.

Auch die Niederlande haben unter der Leitung des früheren Barcelona-Mittelfeldspielers Xavi eine neue Ära eingeläutet. Der spanische Trainer ist in seinen ersten vier Spielen als Verantwortlicher der Oranje ungeschlagen geblieben. Die Gäste müssen in Berlin nicht einmal gewinnen, um Tabellenplatz eins zu behalten, sofern sie zuvor gegen die Ethniki gewonnen haben.

Ein Punkt hier könnte Xavis Mannschaft bereits als Gruppenerster für die Viertelfinals qualifizieren, was ihnen ein leichteres Los bescheren könnte. Zudem könnten sie ein gewichtiges Wort mitreden, wo Deutschland nach dem Abpfiff landet.

Voraussichtliche Aufstellungen für Deutschland vs Niederlande

Voraussichtliche Aufstellung Deutschland: ter Stegen, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Pavlovic, Karl, Wirtz, Scherhant, Havertz

Voraussichtliche Aufstellung Niederlande: Verbruggen, Dumfries, van de Ven, van Hecke, J. Timber, Veerman, Q. Timber, Reijnders, Summerville, Malen, Gakpo

Beide Offensivreihen sind effizient

Trotz des reichhaltigen Kaders tat sich Deutschland schwer, seine Spielidee auf den Platz zu bringen. Beim WM-Auftakt gegen Curacao erzielte die Mannschaft noch sieben Tore, seitdem lief es aber eher flau. In den folgenden sieben Partien, das Freitagsspiel gegen Serbien ausgenommen, traf Die Mannschaft nur zweimal mehr als einmal.

Die Deutschen erzielten in ebenso vielen Spielen sieben Tore, im Schnitt also nur ein Tor pro Partie. Defensiv kassierte die Mannschaft in diesem Zeitraum kaum Gegentore, lediglich sechs Stück. Die Niederlande wiederum haben sich daran gewöhnt, reichlich Tore zu erzielen.

Die Oranje trafen in jeder ihrer letzten drei Partien, das Freitagsspiel gegen Griechenland ausgenommen, mindestens zweimal. Bei den Gästen trafen in den letzten neun Länderspielen in Folge beide Mannschaften. Zusätzlich trafen in sieben der letzten acht direkten Duelle sowohl Deutschland als auch die Niederlande.

Deutschland vs Niederlande Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.50 bei bet365

Remis sind in diesem Duell keine Seltenheit

Wenn dieses Spiel angepfiffen wird, kennen die Niederlande ihre Ausgangslage für das Weiterkommen ins Viertelfinale bereits. Xavi braucht je nach anderen Ergebnissen womöglich nur noch einen Punkt, um sich den Gruppensieg zu sichern. Es ist aber durchaus denkbar, dass er in Berlin etwas rotiert.

Die Gastgeber dürften sich hier Chancen auf ein Ergebnis ausrechnen, zumal sie im letzten Duell in Amsterdam nur Minuten von einem Sieg entfernt waren. Allerdings macht ein Sieg aus sechs Partien keine gute Bilanz. Deutschland hat in dieser Nations-League-Saison bereits zweimal remis gespielt, weshalb ein weiteres Unentschieden hier durchaus möglich erscheint.

Auch bei den Gästen endeten 50 % ihrer Nations-League-Spiele in dieser Saison, ihr jüngstes ausgenommen, mit einem Unentschieden. Die Historie zwischen beiden Teams untermauert diese Möglichkeit zusätzlich, denn drei der letzten fünf Begegnungen endeten remis. Zwei dieser Unentschieden endeten 1:1, worauf wir auch für dieses Spiel tippen.

Deutschland vs Niederlande Wette 2: 1X2 – Unentschieden zu einer Quote von 3.85 bei bet365

Eine enge Angelegenheit ist zu erwarten

Angesichts der Qualität der Spieler auf beiden Seiten könnte man meinen, diese Partie würde reichlich Tore hervorbringen. Die Zahlen beider Teams zeigen aber ein anderes Bild. Der eigentliche Value liegt darin, auf eine niedrige Toranzahl zu setzen, da beide Abwehrreihen in der Lage sind, den Gegner in Schach zu halten.

In Deutschlands ersten vier Nations-League-Spielen fielen im Schnitt 1,25 Tore pro Partie, beide Mannschaften zusammengerechnet. Jedes der letzten fünf Spiele der Mannschaft in allen Wettbewerben, die Reise nach Serbien ausgenommen, brachte zwei Tore oder weniger. Zwei der letzten fünf Partien der Niederlande, abgesehen vom Duell mit Griechenland, endeten mit weniger als drei Toren.

Zusätzlich blieben die beiden jüngsten direkten Duelle unter der Marke von drei Toren. Drei der letzten fünf Begegnungen brachten dasselbe Ergebnis, weshalb wir auch für dieses Spiel wieder darauf setzen.

Deutschland vs Niederlande Wette 3: Tore Gesamt & Beide Teams treffen – Unter 2,5 Tore & Ja zu einer Quote von 7.00 bei bet365

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