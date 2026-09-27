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Die besten Wetten für Deutschland vs Griechenland

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Beide Teams treffen 2. Halbzeit – Ja zu einer Quote von 3,10 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Deutschland 2:1 Griechenland

: Deutschland 2:1 Griechenland Torschützen-Wett-Tipp: Deutschland – Karim Adeyemi, Kevin Shade; Griechenland – Charalampos Kostoulas

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Deutschland den Heimvorteil nutzt und sich gegen Griechenland durchsetzt.

Deutschland ist unter Jürgen Klopp positiv gestartet. Die Mannschaft holte auswärts gegen die Niederlande einen Punkt, hätte aber eigentlich mit allen drei Punkten nach Hause fahren müssen. Die Deutschen kassierten in der 92. Minute den Ausgleich und gaben damit zwei Punkte im ersten Nations-League-Spiel ab.

Die Nationalelf kehrt nun für ihr zweites Spiel in Gruppe A2 nach Hause zurück. Deutschland empfängt in der WWK Arena in Augsburg mit Griechenland den Neuling dieser Liga. Klopps größter Verlust vom Donnerstagabend war Kai Havertz, der bereits vor der Halbzeit mit Problemen an der Hamstring-Muskulatur zu kämpfen schien.

Griechenland setzte am ersten Spieltag hingegen ein bemerkenswertes Zeichen für die restliche Gruppe und feierte einen Auftaktsieg. Trotz eines frühen Rückstands gegen Serbien nach nur vier Minuten kämpften sich die Gäste zurück und erzielten das Siegtor in der Nachspielzeit. Ivan Jovanovics Team steht damit nach dem ersten Spieltag an der Spitze der Gruppe.

Der Serbe hat seit seiner Amtsübernahme im August 2024 bereits einige überraschende Ergebnisse erzielt. Dazu zählt ein denkwürdiger 2:1-Sieg gegen England, mit dem der Aufstieg in Liga A besiegelt wurde. Die Griechen hoffen, dies am Sonntag in Deutschland wiederholen und ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen zu können.

Voraussichtliche Aufstellungen für Deutschland vs Griechenland

Deutschland voraussichtliche Aufstellung: Ter Stegen, Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown, Nmecha, Kimmich, Adeyemi, Amiri, Shade, Ebnoutalib

Griechenland voraussichtliche Aufstellung: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Restos, Tsimikas, Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis, Kostoulas, Pavlidis

Eine Halbzeitführung anstreben

Die Rückkehr auf heimischen Boden dürfte Deutschland einen zusätzlichen Vorteil verschaffen. Die Mannschaft schaffte es am Donnerstag, sich auswärts gegen die Niederlande eine Halbzeitführung zu erarbeiten. Klopp erwartet von seiner Mannschaft erneut einen schnellen Start, um Griechenland von Beginn an unter Druck zu setzen.

Die Griechen waren zuletzt keine großen Reisenden. Der Sieg der Ethniki gegen Serbien während der Woche beendete eine Serie von fünf sieglosen Auswärtsspielen. Trotz des Sieges in Serbien lag Griechenland zur Halbzeit mit 0:1 zurück.

Das letzte kompetitive direkte Duell zwischen den beiden Nationen endete zur Halbzeit mit einer Führung für Deutschland, wenngleich auf neutralem Boden. Angesichts der schwachen Auswärtsbilanz Griechenlands und der deutschen Intensität, besonders zu Hause, lohnt sich eine Wette auf die Gastgeber für die Führung zur Pause.

Deutschland vs Griechenland Wette 1: 1X2 1. Halbzeit – Deutschland zu einer Quote von 1,76 bei bet365

Die Gastgeber sind in besserer Form

Klopp dürfte zufrieden sein, dass seine Mannschaft eine Serie von zwei Niederlagen in Folge seit der Weltmeisterschaft beendet hat. Ein Auswärtspunkt gegen die Niederländer ist ein positives Ergebnis, und die heimischen Fans hoffen, dass dies der Nations-League-Kampagne Deutschlands neuen Schwung verleiht.

Vor jenen beiden WM-Niederlagen war Deutschland auf eine Siegesserie von 11 Spielen in Folge gekommen. Griechenlands jüngste Ergebnisse fallen dagegen schwach aus: nur zwei Siege in den letzten zehn Spielen aller Wettbewerbe. Die Griechen verloren fünf und spielten drei Mal unentschieden in dieser Serie, was die Gastgeber ermutigen dürfte, hier die volle Punktzahl einzufahren.

Zudem ist die Nationalelf in den letzten zehn direkten Duellen mit Griechenland ungeschlagen. Die Deutschen gewannen sieben dieser Begegnungen, darunter die letzten vier in Folge. Die Gastgeber dürften den Gästen am Sonntagabend daher nur knapp überlegen sein.

Deutschland vs Griechenland Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – Deutschland & Ja zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Torreiche zweite Halbzeit erwartet

In Deutschlands letzten sechs Partien kassierte die Mannschaft mindestens einmal, wobei beide Teams jeweils trafen. Auch zwei der letzten drei Spiele Griechenlands brachten Tore auf beiden Seiten. Da die Gäste gegen Serbien in der ersten Halbzeit jedoch blank blieben, erwarten wir, dass sie im zweiten Durchgang aufdrehen.

Als diese Nationen bei der Europameisterschaft 2012 aufeinandertrafen, ging Deutschland mit einer 1:0-Führung in die Pause. Die zweite Halbzeit lieferte jedoch die meiste Action. Beide Teams trafen im zweiten Durchgang, wobei insgesamt fünf Tore fielen.

Wir tendieren zu einem ähnlichen Ausgang in dieser Partie. Da Qualifikationspunkte hier besonders wertvoll sind, steht in diesem Duell viel auf dem Spiel. Deshalb könnte Griechenland im zweiten Durchgang auf der Suche nach einem Durchbruch verstärkt nach vorne drängen.

Deutschland vs Griechenland Wette 3: Beide Teams treffen 2. Halbzeit – Ja zu einer Quote von 3,10 bei bet365

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