Deutschland vs Ghana Wett Tipp: Gäste halten im Testspiel dagegen

Unser Experte erwartet ein Duell auf Augenhöhe, bei dem am Ende beide Mannschaften auf der Anzeigetafel stehen werden.

Die besten Wetten für Deutschland vs Ghana

Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.82 bei Oddset

Ghana +2 Handicap zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

2. Halbzeit – Unentschieden oder Ghana zu einer Quote von 2.30 bei Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Deutschland 2:1 Ghana

Torschützen-Wett Tipp: Deutschland – Serge Gnabry, Deniz Undav; Ghana – Antoine Semenyo

Deutschland sicherte sich im vergangenen Herbst die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026, allerdings auf wenig überzeugende Weise. Die Kampagne startete mit einer 1:2-Niederlage gegen die Slowakei, doch die Mannschaft fing sich und gewann die restlichen fünf Spiele. Während die meisten Auftritte spielerisch zu wünschen übrig ließen, gelang im letzten Qualifikationsspiel gegen die Slowaken immerhin ein deutlicher 6:0-Erfolg.

Ghana hingegen untermauerte seine Ambitionen mit acht Siegen aus zehn Qualifikationsspielen und buchte souverän das Ticket für das Turnier in diesem Sommer. Ein Wermutstropfen bleibt jedoch: Die Qualifikation für den Afrika-Cup wurde verpasst. Das bedeutet auch, dass die „Black Stars“ seit den Testspiel-Niederlagen gegen Japan und Südkorea im November kein Pflichtspiel mehr bestritten haben.

Voraussichtliche Aufstellungen für Deutschland vs Ghana

Deutschland: Nübel, Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum, Stiller, Pavlovic, Sané, Gnabry, Wirtz, Undav

Ghana: Ati-Zigi, Kohn, Opoku, Adjetey, Djiku, Yirenkyi, Thomas-Asante, Sibo, Partey, Sulemana, Semenyo

Beide Teams treffen in Stuttgart

Ghanas gefährlichster Angreifer ist Antoine Semenyo. Wenn die Westafrikaner bei der WM im Sommer eine Rolle spielen wollen, muss er glänzen. Die Chancen dafür stehen gut: Der 26-Jährige hat in dieser Premier-League-Saison stolze 15 Tore in 29 Einsätzen erzielt.

Das ghanaische Team verfügt über enorme Geschwindigkeit, was sie vor allem im Umschaltspiel brandgefährlich macht. Im Kalenderjahr 2025 erzielten die Black Stars durchschnittlich 2,1 Tore pro 90 Minuten.

Deutschlands Offensive zeigte im letzten Qualifikationsspiel im November endlich Ansätze von Spielfreude. Mit einem xG-Wert von 4.02 und sieben Großchancen gegen die Slowakei gab es ein deutliches Lebenszeichen. Das dürfte Julian Nagelsmann Mut machen, auch wenn man in einer vergleichsweise schwachen Gruppe phasenweise Probleme hatte.

Klammert man die Spiele gegen Luxemburg aus, kassierte Deutschland im Jahr 2025 in sechs von acht Partien mindestens ein Gegentor. Die Wette auf „Beide Teams treffen“ erscheint hier also äußerst solide.

Deutschland vs Ghana Wette 1: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1.82 bei Oddset

Ghana hält gegen wackelige DFB-Elf dagegen

Da Deutschland in dieser Länderspielpause bereits gegen die Schweiz gefordert war, wird Nagelsmann seine Startelf höchstwahrscheinlich rotieren. Er wird einigen Stammkräften eine Pause gönnen, während Spieler aus der zweiten Reihe ihre Chance bekommen sollen.

Jamal Musiala, der 2022 und 2024 zum Nationalspieler des Jahres gewählt wurde, fehlt weiterhin. Da Florian Wirtz zudem eine schwierige Saison bei Liverpool hinter sich hat, wirkt die Mannschaft im Vergleich zur EM 2024 eher geschwächt.

Das spielt Ghana in die Karten. Die Gäste wurden in nur einem ihrer letzten zwölf Spiele mit mehr als einem Tor Unterschied geschlagen.

Zwar haben die Westafrikaner seit der letzten WM (2:3 gegen Portugal) nicht mehr gegen europäische Gegner gespielt, verfügen aber über zahlreiche Akteure in den europäischen Top-Ligen. Ein Tipp auf Ghana mit einem +2 Handicap bietet hier einen echten Mehrwert.

Deutschland vs Ghana Wette 2: Ghana +2 Handicap zu einer Quote von 1.95 bei Oddset

Gäste überzeugen in zerfahrener zweiten Hälfte

Da dies für beide Teams das zweite Spiel innerhalb weniger Tage ist, könnte die zweite Halbzeit durch viele Wechsel an Spielfluss verlieren. Die Trainer werden die Gelegenheit nutzen, um nach der Pause ordentlich durchzuwechseln, was es Deutschland erschweren dürfte, einen Rhythmus zu finden.

Im Vergleich zu früheren Generationen ist der deutsche Kader aktuell nicht besonders tief besetzt. Akteure wie Anton Stach oder Kevin Schade aus der Premier League könnten Einsatzzeit erhalten, müssen sich aber erst noch auf diesem Niveau beweisen.

Zudem drückt der Schuh im Sturmzentrum. Nick Woltemade gilt derzeit als die plausibelste Option, steckt aber in einer Formkrise – in seinen letzten 22 Einsätzen für Newcastle United traf er lediglich ein einziges Mal.

Deutschland konnte in nur vier der letzten neun Länderspiele die zweite Halbzeit für sich entscheiden. Alles deutet darauf hin, dass Ghana auch nach dem Seitenwechsel gut dagegenhalten wird.

Deutschland vs Ghana Wette 3:2. Halbzeit – Unentschieden oder Ghana zu einer Quote von 2.30 bei Oddset

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