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Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Dänemark seine Heimserie im Parken verteidigt, während sich Portugal auf ein zähes, torarmes Duell einstellen muss.

Die besten Wetten für Dänemark vs Portugal

Doppelte Chance – Dänemark/Unentschieden zu einer Quote von 1,78 bei Betano

Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,07 bei Betano

Tore Gesamt 1. Halbzeit – Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 2,90 bei Betano

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Dänemark 1:1 Portugal

: Dänemark 1:1 Portugal Torschützen-Wett-Tipp: Dänemark – Højlund; Portugal – Ramos

Portugal reist am Donnerstagabend ins Parken und will seinen perfekten Start in die Nations-League-Saison 2026/27 fortsetzen. Portugal führt Gruppe A4 mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen an, darunter ein eindrucksvoller 2:1-Sieg gegen Norwegen.

Dänemark kam nach der 2:3-Niederlage gegen den skandinavischen Rivalen Norwegen eindrucksvoll zurück und gewann am Sonntag 2:0 gegen Wales.

Brian Riemer dürfte für den Auftritt gegen die amtierenden Nations-League-Sieger nur wenige Änderungen vornehmen. Albert Grønbæk (Oberschenkel) fehlt am Donnerstag erneut. Riemer muss zudem auf Andreas Christensen, Alexander Bah, Kasper Dolberg, Patrick Dorgu und William Osula verzichten.

Der neue Portugal-Trainer Jorge Jesus hätte sich keinen besseren Start in seine Amtszeit wünschen können. Zwei Siege in Folge in der Nations League haben die portugiesische Verbandsführung darin bestätigt, sich in diesem Sommer von Roberto Martínez zu trennen.

Cristiano Ronaldo saß beim Spiel gegen Norwegen auf der Bank, während Bruno Fernandes wegen einer anhaltenden Verletzung geschont wurde. Beide sollen im Parken wieder ins Team zurückkehren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Dänemark vs Portugal

Dänemark: F. Jørgensen, Kristensen, Andersen, Provstgaard, Mæhle, Hjulmand, Højbjerg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Højlund

Portugal: Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Vitinha, Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leão, Ramos

Portugal steht vor einer schweren Prüfung in Kopenhagen

Portugal kommt nach einem knappen Sieg in Norwegen nach Dänemark, wo das Team über weite Strecken die schwächere Mannschaft war. Bruno Fernandes fehlte verletzungsbedingt bei der Reise nach Norwegen, was Portugal einen seiner wichtigsten Mittelfeldspieler kostete.

Dänemark ist auf eigenem Boden ein besonders unangenehmer Gegner. Die Truppe von Riemer ist seit 10 Spielen im Parken ungeschlagen. Beim 2:0 gegen Wales am Sonntag dominierte Dänemark und erspielte sich die klareren Chancen, ehe es die Punkte einfuhr.

Portugal hatte in Norwegen durchaus Glück. Das Team verlor den xG-Wert (erwartete Tore) mit 1,04 zu 2,52, gewann aber dennoch 2:1. Diogo Costa hielt mit mehreren wichtigen Paraden den Sieg fest.

Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von rund 5,6 % für einen Sieg oder ein Unentschieden Dänemarks räumt der Markt Portugal eine Siegchance von etwa 44 % ein. Das könnte die beste Value-Wette aus unserem Trio an Dänemark vs Portugal Wett-Tipps sein.

Dänemark vs Portugal Wette 1: Doppelte Chance – Dänemark/Unentschieden zu einer Quote von 1,80 bei Betway

Portugal dürfte das Tempo bestimmen wollen

Die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass Portugal unter Jesus kaum offensiven Fußball spielen wird. In seinen ersten beiden Spielen als Trainer kassierte die Mannschaft nur ein Gegentor. Keine der beiden Partien war torreich.

Ballkontrolle steht im Zentrum seines Ansatzes und erlaubt es Portugal, sein technisch starkes Mittelfeld optimal einzusetzen. Die Mannschaft bevorzugt es, das Spiel zu dominieren und das Tempo zu drosseln, sobald sie in Führung liegt. Auch Diogo Costa zeigt im Tor derzeit Topform.

Auch Dänemark baut sein Spiel eher geduldig auf, statt offene Schlagabtausche zu suchen, besonders gegen die europäischen Top-Nationen. Beide Tore gegen Wales fielen erst nach der Halbzeitpause. Keine der beiden Mannschaften dürfte im Parken früh das Spiel öffnen, weshalb eine implizierte Wahrscheinlichkeit von 48 % für höchstens zwei Tore durchaus attraktiv wirkt.

Dänemark vs Portugal Wette 2: Tore Gesamt – Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei Betway

Ein Punkt käme Portugal gerade recht

Alles deutet auf ein enges, vorsichtiges Duell hin. Portugal führt die Gruppe bereits nach zwei Siegen an. Ein Unentschieden in Kopenhagen wäre für Portugal ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis.

Auch Dänemark dürfte auf eigenem Boden kein allzu großes Risiko eingehen. Gegen Wales wurde die Riemer-Elf am Sonntag zur Halbzeit torlos gehalten, ehe sie in der 53. Minute den Bann brach. Zudem will Dänemark seine zehn Spiele währende Heimserie ohne Niederlage verteidigen.

Die größte Sorge gilt Portugals Neigung, früh zu treffen. Félix traf gegen Wales in der 22. Minute und in Oslo bereits in der 17. Minute. Eine torlose erste Halbzeit trägt eine implizierte Wahrscheinlichkeit von 30,3 %, sodass die Quote dieses Risiko durchaus berücksichtigt.

Dänemark vs Portugal Wette 3: Tore Gesamt 1. Halbzeit – Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 3,30 bei Betway

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