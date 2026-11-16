Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Dänemark sich im letzten Nations-League-Gruppenspiel gegen Norwegen dank Heimvorteil knapp durchsetzt.

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Die besten Wetten für Dänemark vs Norwegen

Erste Mannschaft, die trifft – Dänemark zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Tor oder Vorlage – Antonio Nusa zu einer Quote von 2.18 bei Interwetten

1X2 & Beide Teams treffen – Dänemark & Ja zu einer Quote von 3.65 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Dänemark 2:1 Norwegen

Torschützen-Wett-Tipp: Dänemark – Rasmus Højlund, Mikkel Damsgaard; Norwegen – Erling Haaland

Dänemark ist auf dem besten Weg ins Viertelfinale der Nations-League-A-Gruppe. Die Rot-Weißen überraschten in der vergangenen Woche viele, als sie Portugal in Braga mit 4:1 demütigten. Das bedeutet, dass sie gegen Norwegen lediglich eine Niederlage vermeiden müssen, um zum zweiten Mal in Folge unter die letzten Acht des Wettbewerbs zu kommen.

Brian Riemers Team hat sich die Qualifikation noch nicht endgültig gesichert, denn der letzte Spieltag kann die Mannschaft entweder auf Platz eins der Gruppe oder in den Relegations-Play-offs sehen. Nachdem die Dänen Portugal auswärts dominiert und eine 4:0-Führung aufgebaut haben, dürften sie dennoch zuversichtlich sein, das Ergebnis zu holen. Der Heimvorteil ist ein weiterer Faktor, da die Dänen im Wettbewerb vorankommen wollen.

Norwegen hielt seine Qualifikationschancen mit einem 3:1-Heimsieg gegen Wales zuletzt am Leben. Damit steht nun ein direktes Duell zwischen den beiden nordischen Rivalen um den Aufstieg bevor. Die Wikinger müssen Dänemark schlagen, um im Wettbewerb zu bleiben. Jedes andere Ergebnis würde sie in einen Kampf um den Verbleib in der Nations League A zwingen.

Die Gäste wissen, dass Portugal bereits für die K.o.-Phase qualifiert ist, und dieses Spiel entscheidet, wer sich der Mannschaft anschließt. Ståle Solbakkens Team muss alles auf den Sieg setzen, um seinen Status in der Nations League A zu halten und die Qualifikation zu sichern.

Voraussichtliche Aufstellungen für Dänemark vs Norwegen

Dänemark : Hermansen, Bah, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Højbjerg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Højlund

: Hermansen, Bah, Andersen, Provstgaard, Maehle, Hjulmand, Højbjerg, Isaksen, Damsgaard, Daramy, Højlund Norwegen: Selvik, Ryerson, Ajer, Østigård, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Nusa, Haaland

Die Dänen gehen gerne in Führung

Der Heimvorteil verleiht Dänemarks Offensive eine zusätzliche Dimension. Die Dänen sind mit 11 Toren in fünf Spielen die torgefährlichste Mannschaft der Nations-League-Gruppe in dieser Saison. Sie erzielen im Schnitt 2,2 Tore pro Spiel in dieser Ausgabe der Nations League und sind in keiner Partie ohne eigenen Treffer geblieben.

Norwegens größte Gefahr im Angriff ist Erling Haaland. Er erzielte im letzten Spiel gegen Wales ein Tor und lieferte eine Vorlage. Dennoch ist seine Bilanz beim Erzielen des ersten Tores bemerkenswert: Nur einer seiner letzten zehn Treffer für Norwegen war das Eröffnungstor der Partie.

Dänemark hingegen hat in allen gewonnenen Nations-League-Spielen konsequent den ersten Treffer erzielt. In sämtlichen Partien Dänemarks in diesem Wettbewerb hat die Mannschaft, die zuerst traf, am Ende gewonnen – ein positives Omen für die Gastgeber.

Dänemark vs Norwegen Wette 1: Erste Mannschaft, die trifft – Dänemark zu einer Quote von 1.90 bei Interwetten

Nusa soll Norwegen nach vorne bringen

Es gibt mehrere Spieler auf dem Platz, die das Spiel beeinflussen können. Wer jedoch auf Value aus ist, sollte sich für einen Spieler entscheiden, der weniger Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein solcher Name für die Norweger ist Antonio Nusa.

Nusa überzeugte beim Sieg Norwegens gegen Wales, wo er das Eröffnungstor für die Wikinger erzielte. Er kam auf vier Torschüsse, davon drei aus dem Strafraum – mehr als jeder andere Spieler auf dem Platz. Der Leipzig-Profi hatte acht Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, der höchste Wert für Norwegen in dieser Kategorie.

Zudem spielte er zuletzt zwei Schlüsselpässe und kreierte eine Großchance. Nusa kommt in seinen letzten sechs Spielen für Klub und Nationalmannschaft auf drei Tore und fünf Vorlagen. In dieser Form ist er diesen Dienstag für ein Tor oder eine Vorlage eine gute Wahl.

Dänemark vs Norwegen Wette 2: Tor oder Vorlage – Antonio Nusa zu einer Quote von 2.18 bei Interwetten

Dänemark soll Norwegens Auswärtsschwäche ausnutzen

Für die Gastgeber gab es in dieser Kampagne kein Mittelmaß. Sie gewannen drei und verloren zwei Spiele. Nach dem jüngsten Erfolg gegen Portugal dürfte das Selbstvertrauen im Lager hoch sein. Riemer wird seine Truppe zudem zu einem klaren Sieg antreiben, in der Hoffnung, die Gruppe anzuführen, was ein großer Erfolg wäre.

Norwegen zeigte sich in diesem Wettbewerb wechselhaft und geht nach drei Niederlagen, eingerahmt von zwei Siegen, in dieses Spiel. Solbakkens Männer werden allerdings anführen, dass sie Dänemark in dieser Kampagne bereits einmal geschlagen haben und das wieder schaffen können. Die größte Sorge der Gäste ist jedoch ihre schwache Auswärtsform.

Die Wikinger haben bereits beide Auswärtsspiele in der Nations League verloren. Sie haben 2026 auswärts noch nirgendwo gewonnen, abgesehen von der Weltmeisterschaft. Vor jenem Sieg im Hinspiel war Norwegen in sechs direkten Duellen in Folge über Euro- und WM-Qualifikation sowie die Nations League sieglos geblieben. Bemerkenswert ist zudem, dass bei den Gästen in den letzten 13 Spielen stets beide Mannschaften trafen.

Dänemark vs Norwegen Wette 3: 1X2 & Beide Teams treffen – Dänemark & Ja zu einer Quote von 3.65 bei Interwetten

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