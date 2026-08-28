Crystal Palace vs Manchester City Wett-Tipp: Druck auf Sage wächst

Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Manchester City beim Crystal Palace gegen Manchester City Wett-Tipp die Nase vorn hat und dabei mehr als 2,5 Tore fallen.

City bestand am Sonntag einen ernsten Test und drehte einen Rückstand gegen Bournemouth. Angesichts der personellen Unsicherheiten bei Palace wirken die Eagles für das Freitagsspiel verwundbar.

Die besten Wetten für Crystal Palace vs Manchester City (Crystal Palace gegen Manchester City Wett-Tipp)

1X2 & Tore Gesamt – Manchester City & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 3,10 bei Interwetten

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,72 bei Interwetten

Handicap (3-Wege) – Manchester City (-1) zu einer Quote von 2,62 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Crystal Palace 1:3 Manchester City

: Crystal Palace 1:3 Manchester City Torschützen-Wett-Tipp: Crystal Palace – Mateta; Manchester City – Haaland x2, Semenyo

Crystal Palace empfängt Manchester City am Freitagabend im Selhurst Park zum zweiten Spieltag. Es ist Pierre Sages erstes Heimspiel als Palace-Trainer und Enzo Marescas erste Auswärtsfahrt als City-Trainer.

Sages Amtszeit begann mit einer 0:2-Niederlage bei Everton, wobei Dewsbury-Hall und Barry beiderseits der Halbzeitpause trafen. Palace erspielte sich vor der Pause drei große Torchancen und verwertete keine einzige, ehe die Mannschaft nach dem Seitenwechsel abbaute. Sage selbst betonte nach Abpfiff den fehlenden Energieaufwand seiner Spieler in der Schlussphase.

Chadi Riad wurde unter Tränen auf einer Trage vom Feld getragen, nachdem er sich eine Knieverletzung zugezogen hatte. Das ist ein weiterer Rückschlag für einen Verteidiger, der bei Palace bereits seit mehr als 400 Tagen ausfällt. Ismaïla Sarr, der in der vergangenen Saison 21 Tore erzielt hatte, fehlte komplett im Kader, bedingt durch eine Leistenverletzung und das Interesse von Galatasaray. Sarr könnte noch vor Ende des Transferfensters im Sommer einen Wechsel forcieren.

Citys Saisonauftakt in der Premier League geriet zu einem Kraftakt. Bournemouth führte bis zur 84. Minute, ehe Guéhi per Kopf ausglich und Gvardiol in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielte. Beide Tore gingen auf das Konto von Einwechselspieler Rayan Cherki. Arsenal hatte City nur eine Woche zuvor im Community Shield mit 3:0 bezwungen, weshalb dies eine ermutigende Reaktion war.

Jérémy Doku fehlt verletzungsbedingt für die Partie bei Palace. Unterdessen saßen Omar Marmoush, Jack Grealish und Nico González inmitten von Wechselgerüchten allesamt auf der Bank. Marmoush soll Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Tottenham gestanden haben, noch vor dem Spiel gegen Palace. Marc Guéhi wiederum kehrt nach seinem Abgang im vergangenen Sommer nach Selhurst Park zurück.

Voraussichtliche Aufstellungen für Crystal Palace vs Manchester City

Crystal Palace : Henderson, Tomiyasu, Richards, Canvot, Mitchell, Munoz, Kamada, Wharton, McNeil, Nketiah, Mateta

: Henderson, Tomiyasu, Richards, Canvot, Mitchell, Munoz, Kamada, Wharton, McNeil, Nketiah, Mateta Manchester City: Donnarumma, Lewis, Gvardiol, Khusanov, Dias, Anderson, Guéhi, O'Reilly, Cherki, Semenyo, Haaland

Tore waren bei diesem Duell selten Mangelware

Der Trend lässt sich kaum ignorieren. Sechs der vergangenen sieben Begegnungen brachten drei oder mehr Tore hervor. City hat die letzten beiden Duelle jeweils mit 3:0 gewonnen, darunter auch im Dezember im Selhurst Park.

Palace befindet sich mitten im Umbruch und musste miterleben, wie Riad mit einer frischen Knieverletzung vom Platz getragen wurde. Sarr fehlte wegen des ernsthaften Interesses von Galatasaray, und Guéhi sitzt inzwischen in der Auswärtskabine.

City ist zudem in der Lage, mehrere Tore in kurzer Zeit nachzulegen: zwei Treffer in den letzten sechs Minuten gegen Bournemouth, beide von Einwechselspieler Cherki vorbereitet. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 32,3 % bietet dies eine mögliche zweifache Rendite auf den Einsatz für ein Ergebnis, das diese Begegnung regelmäßig hervorbringt.

Crystal Palace vs Manchester City Wette 1: 1X2 & Tore Gesamt – Manchester City & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 3,10 bei Interwetten

Beide Abwehrreihen dürften gefordert werden

City hat in den meisten seiner jüngsten Partien Gegentore kassiert. Gegen Arsenal setzte es im Community Shield drei Gegentreffer, und zu Hause gegen Bournemouth geriet man in Rückstand. Palace ist seit vier Spielen ohne Zu-Null.

Die zentrale Frage ist, ob Palace seine Chancen nutzen kann. Bei Everton erspielte sich die Mannschaft drei große Torchancen und verwertete keine davon. Sollte Sarr das Team vor Freitag verlassen, würde die Last der Offensive vollständig auf Mateta und Nketiah in einer umgebauten Angriffsreihe lasten.

Dennoch blieb City in seinen letzten sieben Spielen ohne Zu-Null. Palace erzielte in zwei der letzten vier Heimduelle mit City im Selhurst Park zudem jeweils zwei eigene Treffer.

Crystal Palace vs Manchester City Wette 2: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1,72 bei Interwetten

Ausflüge nach Selhurst Park verliefen für City oft routiniert

Fünf der letzten acht Auswärtsspiele Citys in der Liga an diesem Ort wurden mit zwei oder mehr Toren Differenz gewonnen. Darunter ein 3:0-Sieg im Dezember 2025 und ein 4:2-Erfolg im April 2024.

Haaland hat in sechs Einsätzen gegen Palace acht Tore erzielt. Da Riad verletzt fehlt und sowohl Guéhi als auch Lacroix den Verein verlassen haben, mangelt es den Gastgebern an defensiver Tiefe.

Haaland hat zudem 22 Tore in 14 August-Spielen für City erzielt, was darauf hindeutet, dass seine Torflaute gegen Bournemouth nur vorübergehend sein dürfte. Maresca dürfte Rayan Cherki zurückholen, der am Sonntag beide Tore vorbereitet hat. Das sollte Citys Offensivleistung weiter verbessern.

Crystal Palace vs Manchester City Wette 3: Handicap (3-Wege) – Manchester City (-1) zu einer Quote von 2,62 bei Interwetten

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